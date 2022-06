Juan Manuel Moreno: «Mi obligación es equilibrar las diferencias sociales»

A su paso tranquilo, más preocupado por la economía y los temas sociales que por la ideología, ya ha conseguido tumbar todos los estereotipos respecto al PP andaluz sobre los que la izquierda sostuvo sus casi cuatro décadas de gobierno de la Junta. El lunes 20 de junio puede, además, ser el artífice de que en toda España se hable de un cambio de ciclo que afecte directamente al liderazgo de Pedro Sánchez y al gobierno de coalición sostenido por ERC.

Ha arrancado la campaña pidiendo el voto a los votantes socialistas. ¿Qué les ofrece?

Los votos no pertenecen a ningún partido sino a los ciudadanos, que libremente ejercen su derecho. Como el voto es libre, unas veces se puede optar por una opción, y otras, por otra. Nosotros ofrecemos un equipo solvente, ideas claras, serenidad y moderación. En momentos de mucha confrontación, de mucha crispación, y, a veces, hasta de radicalidad, hace falta gestión, serenidad y, sobre todo, saber gobernar no sólo para todos los que piensan como tú, sino también para los que no lo hacen. Ningún votante, no solo del Partido Socialista, de cualquier otra opción, debe tener miedo de votar al PP porque vamos a hacer un gobierno para todos, absolutamente para todos. Y vamos a gobernar para todos los andaluces, independientemente de lo que voten.

¿Qué se decide en estas elecciones? ¿Está también en juego el futuro de Sánchez y de Feijóo?

Se decide el Gobierno de Andalucía, lo que es muy importante dado el techo competencial que tenemos. Hay que decidir si queremos seguir invirtiendo en Sanidad, como hemos hecho en estos últimos cuatro años, en los que nos hemos convertido en el Gobierno que más presupuesto ha dedicado a mejorar nuestros hospitales y centros de salud. Decidimos si queremos seguir transformando la educación, como lo estamos haciendo, y apostando por la formación profesional dual, donde la tasa de abandono escolar ha alcanzado la cifra más baja de su historia.También se decide si queremos continuar reduciendo, ya lo hemos hecho hasta la mitad, el número de personas que están en la lista de espera de dependencia. En Andalucía se deciden muchas cosas y los andaluces deben tener en cuenta que su presente y su futuro inmediato está en estas elecciones.

¿Y Sánchez y Feijóo?

Estas elecciones también van a tener un impacto, por el peso poblacional que tiene Andalucía, en la política nacional. Pero, ante todo, son unas elecciones autonómicas.

Llegó a la Presidencia de la Junta hace casi cuatro años sin haber ganado en aquellos comicios. ¿Qué lección ha sacado de esta etapa?

Que es muy difícil gobernar pensando en todos. He aprendido que tienes que anteponer los intereses de los ciudadanos de Andalucía a los intereses particulares y de partido. Y he aprendido, además, que nuestro modelo territorial, el modelo de descentralización, es eficiente si está bien gestionado. La descentralización nos salvó en pandemia de sufrir todos los efectos de la pésima gestión que hizo Sánchez. Ni la hostelería ni la restauración ni muchos otros sectores económicos habrían conseguido aguantar la embestida de la pandemia si no hubieran tenido el apoyo de las políticas de la Junta de Andalucía.

Madrid es un referente en política tributaria. Ayuso está demostrando que tiene liderazgo

¿Qué se ha quedado por hacer?

Queremos impulsar una Ley de Economía Circular, un paquete de medidas reformistas en materia de simplificación administrativa y, aunque hemos hecho cinco bajadas de impuestos, nos gustaría aprobar una más. Nosotros queremos competir con las comunidades más potentes que hay en España, en este caso con Madrid, y eso sólo se puede hacer ofreciendo las mismas posibilidades que hay en esa comunidad autónoma.

¿Quiere importar el modelo de Ayuso?

Cada comunidad tiene unas necesidades específicas. Isabel Díaz Ayuso está demostrando que tiene liderazgo, que tiene capacidad, y que tiene plena sintonía con lo que siente y quieren los madrileños. Además de contar con un equipo que sabe hacer las cosas muy bien. A Madrid, la política del PP siempre le ha sentado bien, y por eso es la locomora de España. Lógicamente hay que fijarnos en los primeros, no en los últimos, y Madrid es un referente en materia tributaria. Nosotros queremos competir con Madrid, y queremos superar a Cataluña como segunda comunidad autónoma en PIB de España. Andalucía es la tercera locomotora de la economía española, pero queremos ser los segundos y, por qué no, llegar a ser los primeros.

Ayuso no se siente nada incómoda porque la tachen de «política de derechas». ¿Y usted?

No soy muy de etiquetar porque las etiquetas siempre llevan una carga de prejuicio y son muy limitantes. En términos económicos me siento liberal, reformista, y, además, un liberal con profunda conciencia social. Tenemos la obligación de ser conscientes de que hay muchas personas que afrontan su vida con muchos obstáculos y que nuestra obligación es equilibrar esas diferencias y dar oportunidades a quienes no las tienen.

¿Las siglas del PP son una carga en estas elecciones?

No. La conciencia social no la puede perder un partido como el nuestro, pero la tenemos a nivel nacional y la demostramos todos los días.

Supongo que habrá escuchado algunas de las polémicas declaraciones de estos últimos días del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, de Vox. ¿Qué le han hecho pensar?

Que son muy desafortunadas. Que no hay ningún contexto que pueda justificarlas y que deberían, además, haber pedido disculpas inmediatamente.

Entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla un día antes del inicio de la campaña electoral en Andalucía. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Es posible gobernar con gente que tiene esas ideas sobre el sistema educativo español o que descalifica a una persona por su «discapacidad»?

Yo estoy pidiendo a los andaluces una mayoría amplia para gobernar en solitario.

Tengo el máximo respeto a Vox, igual que se lo tengo a otras formaciones de izquierda

¿Y si no la tiene?

Vamos paso por paso.

Pero Vox ya ha dejado encima de la mesa su órdago: o están en su gobierno o no tendrá su apoyo.

Primero vamos a esperar a que llegue el 19 de junio, y que los andaluces decidan. Aspiro a tener una mayoría suficiente para poder gobernar y no es una quimera por lo que veo en la calle y por lo que dicen las encuestas. Si conseguimos que la Andalucía serena, que es con la que se sienten representados la mayoría de los andaluces, la Andalucía positiva, la Andalucía constructiva, sale a la calle a votar, tendremos una mayoría suficiente y podremos gobernar en solitario.

Feijóo está en condiciones de gobernar. El PP ha encontrado a su líder para muchos años

Si consigue más escaños que la suma de la izquierda, sin mayoría absoluta, ¿irá a la investidura aunque no haya podido cerrar un acuerdo parlamentario con Vox?

Por supuesto, y que cada uno explique el sentido de su voto. Pero también quiero dejar dejar claro que no soy adversario de ningún partido. Tengo el máximo respeto a Vox, igual que se lo tengo a otras formaciones de izquierdas, porque es un partido que está en el ámbito constitucional, es un partido democrático. Aquí no valen los dobles raseros y que a mí se me pida que vaya a un notario, para comprometerme a no gobernar nunca con Vox, mientras los demás pactan con independentistas, la extrema izquierda o Bildu. Me pregunto por qué ellos no van al mismo notario y se comprometen a no gobernar con todas esas fuerzas políticas.

Haremos otra bajada de impuestos. Queremos competir con Madrid y superar a Cataluña

¿Pedirle el voto a la izquierda no puede molestar a su votante?

Yo pido el voto a todos los andaluces. A los votantes del PP y a los votantes de Vox. En Andalucía necesitamos un Gobierno viable, un Gobierno posible y un Gobierno eficaz. Y los Gobiernos eficaces son aquellos que tienen equipos preparados y rodados para gestionar, como es el nuestro. Ahora mismo no hay ninguna otra opción política que se presente a estas elecciones con la capacidad que tenemos nosotros para enfrentarnos a una inflación desbocada y a un Gobierno de Sánchez roto por dentro y desnortado. Por eso yo pido el voto a todos, y también a muchas personas que han votado al Partido Socialista, que se siente desencantadas, decepcionadas con las políticas de Sánchez, y que consideran que las políticas inclusivas que nosotros hacemos son positivas para Andalucía. Si me prestan el voto tendremos un Gobierno sólido y un Gobierno que no tenga que estar condicionado por nadie.

Nadie debe tener miedo de votar al PP porque vamos a hacer un Gobierno para todos

¿Por qué Vox coge voto de los caladeros de izquierdas?

Vox concentra un voto protesta. Hay una bolsa de votantes, que venían del 15M, y que apoyaron la opción de Podemos. Pero una vez que Podemos ha fracasado, ese voto protesta, que está contra el sistema, se ha inclinado hacia Vox.

Al hilo de unas declaraciones suyas, interpreté que se ha autoimpuesto la limitación de mandatos a los ochos años, aunque no haya obligación legal.

Creo que no debemos de estar ocupando un cargo más tiempo de lo necesario.

Pero, ¿qué entiende por «necesario»? Porque para algunos puede ser hasta que las urnas les acaben echando... Ejemplos hay de ello.

En Andalucía hemos tenido malas experiencias con mandatos que se han prolongado durante décadas. Esto lleva a que no haya renovación de ideas, a que se pierda la ambición y se caiga en la indolencia. Ahora mismo, mi reto es construir una Andalucía líder y terminar lo que no he podido hacer en tres años y medio.

¿Estará solo ocho años?

El tiempo que sea suficiente. Si en la próxima legislatura consiguiéramos dar el salto de las reformas que queremos hacer en el ámbito administrativo y fiscal, la economía estuviera ordenada y la comunidad fuese bien, quizás me lo plantearía. Pero hay que ver las circunstancias porque usted sabe, igual que yo, que los relevos son muy complicados. Todas estas cosas no se puede hablar con ligereza porque nos jugamos la estabilidad del Gobierno autonómico.

¿Usted suscribe la acusación de que el Gobierno de Sánchez está reteniendo los fondos europeos para usarlos electoralmente?

El Gobierno no está sabiendo gestionar los fondos europeos. Se creó una enorme expectativa y, a día de hoy, hay una enorme frustración en la pequeña y mediana empresa, que lo está pasando muy mal. Los fondos no llegan, y en los que llegan no hay transparencia. Falta rigor, falta priorizar y falta gestión. El Gobierno de Sánchez es un gobierno tremendamente ideológico, y esto le incapacita para gestionar los intereses públicos.

¿Hay incompetencia o es un problema de utilización electoral?

Bueno, uno puede pensar que si los fondos los utilizan más cerca de las elecciones generales, eso puede favorecer al Gobierno, y quizá estén esperando ese momento para definitivamente apretar el acelerador. Lo que es incontestable es que somos uno de los países de Europa que menos fondos está gestionando, ahí tenemos el ejemplo más cercano de Portugal. Y además, por cierto, las Comunidades Autónomas somos sólo testigos de excepción de cómo se cocinan esos fondos, sin que hayamos participado ni en el diseño ni en el reparto que afecta a competencias que son nuestras, a pesar de que conocemos mejor que nadie las necesidades de nuestro territorio. En Andalucía, le pongo el ejemplo de nuestra polítida hídrica.

Aznar y Rajoy siempre aportan. Pero éstas son unas elecciones andaluzas y para Andalucía

Pero no se ha llevado mal con el presidente Sánchez, ¿no?

En el plano institucional mi obligación es mantener una relación fluida con el resto de Administraciones Públicas, tanto hacia abajo, ayuntamientos y diputaciones, como hacia arriba. Pero desde el punto de vista político el Gobierno de Pedro Sánchez ha fallado a Andalucía, y lo ha hecho sólo porque aquí había un Gobierno que no era de su cuerda.

Eso dicen todos los presidentes autonómicos que no coinciden con el color del partido que está en La Moncloa.

Yo doy datos. El Gobierno de Sánchez no ha hecho ni un solo movimiento para corregir el trato discriminatorio hacia los andaluces que se deriva del actual modelo de financiación autonómica. En el reparto de los fondos siempre hemos sido maltratados. Y le pongo otro ejemplo, el plan de empleo, que se aprobó a escasas 24 horas de empezar la campaña, y que vuelve a maltratar a Andalucía porque nos tocan 60 euros por habitante. A Extremadura van 160 por habitante, y a Canarias, 190. No voy a recurrir a la Junta Electoral porque todo el dinero que llegue a Andalucía, aunque sea el día antes de las elecciones, y esté mal repartido, lo voy a coger ya que es dinero que va para los andaluces. Ahora bien, ¡qué mínimo que los repartos se hagan con criterios de equidad!

Plantear la descentralización en términos de vaciar Madrid me parece poco razonable

¿Apoya la descentralización de organismos públicos que plantea el presidente de la Comunidad Valenciana?

Hay una motivación política en ese movimiento, que no es otra que atacar a la Comunidad de Madrid y a Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, puede ser razonable que alguna institución tenga sede fuera de Madrid, como el Instituto Oceanográfico, o que se tenga en cuenta este criterio de reparto territorial con los organismos de nueva creación. Pero plantearlo en términos de vaciamiento de la capital de España me parece muy poco razonable.

Entrando en temas de partido, ¿ya no hay críticos dentro del PP?

En los partidos políticos siempre tiene que haber voces críticas que aporten pluralidad. Ahora bien, estamos en un momento de mucha ilusión porque por primera vez la mayoría de los ciudadanos nos ven como una alternativa clara y viable a Sánchez. Y porque hemos resuelto en tiempo récord la crisis más traumática que ha vivido nuestro partido. Tenemos un líder solvente, con experiencia de gestión, que ha demostrado que sabe ganar elecciones, que entiende nuestro partido y que ha sintonizado de forma muy clara con todos los presidentes autonómicos y con las estructuras provinciales. Nos queda mucho por hacer, pero creo que los días de Sánchez en La Moncloa están contados. Y cuando las cosas van bien siempre hay menos críticos, como dice usted.

¿Feijóo, por experiencia y edad, debería liderar la transición a otro liderazgo si no consigue llegar a La Moncloa en las próximas elecciones generales?

Está en condiciones de poder alcanzar una mayoría para gobernar. Con él, el Partido Popular ha encontrado al líder que buscaba para muchos años.

Casado se merece nuestro máximo respeto, no sólo de los dirigentes sino de los afiliados

¿Sabe algo de Pablo Casado? ¿Habla con él?

Hablé con él en varias ocasiones ante el Congreso de Sevilla y le vi sereno. Pablo es una parte muy importante de la historia de nuestro partido. Representó frescura, ilusión, ganó unas primarias que supusieron un cambio generacional, y ha contribuido, y contribuirá, a la futura victoria del PP en las próximas elecciones nacionales.

¿Cómo contribuirá?

Pablo ha aportado mucho para conseguir ese objetivo. Hay que tener en cuenta su trabajo, el empeño y la ilusión que puso. Es una buena persona y, además, ha dado una parte de su vida a este proyecto político. Se merece nuestro máximo respeto y la máxima consideración, no sólo de los dirigentes, sino de los afiliados del partido.

Sí, ¿pero cómo contribuirá en el futuro? ¿Está insinuando que debe volver a tener alguna responsabilidad?

Ya está contribuyendo. Entendió que su momento político tenía que acabar, que tenía que dar un paso al lado, y lo hizo.

Más bien los barones le obligaron.

Se podría haber atrincherado y dio un paso al lado con la convocatoria de un Congreso urgente y extraordinario. Facilitó una transición en el partido, que es la que nos está posibilitando ahora ir por encima de las encuestas. Por lo tanto, esta generosidad de Pablo es una contribución a mejorar las opciones del partido a futuro.

Vamos, que lo mejor que hizo fue irse.

Te puedes ir de muchas maneras. Podría haberse atornillado, haber abierto un cisma, y, sin embargo, actuó de manera elegante y responsable. Anteponiendo el interés del partido al suyo personal, como siempre ha hecho.

Los fondos europeos no llegan. Y en los que llegan falta transparencia. Falta rigor y falta gestión

Pero, a futuro, ¿debería haber un espacio para él?

En los partidos siempre tiene que haber sitio para todo el mundo. El problema está en que, cuando has ocupado la máxima responsabilidad, es más difícil buscar una recolocación. Luego todo depende, además, del carácter y la forma de ver las cosas de cada uno. Pero los partidos políticos siempre tenemos las puertas abiertas a nuestros dirigentes. No puede ser de otra manera.

¿Aznar y Rajoy se han quedado fuera de esta campaña porque podían quitarle votos?

En absoluto. Aznar y Rajoy han sido dos grandes presidentes del Gobierno y siempre aportan. Pero éstas son unas elecciones andaluzas, en Andalucía y para Andalucía, y queremos que el foco esté al máximo en los asuntos que preocupan a las familias andaluzas.