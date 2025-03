La crónica de Marta Robles: ¿Qué más quieres, Puigdemont?

LUNES

En este día de temporal que nos mantiene en alerta, sobre todo en Tarragona, Castellón, Valencia, Málaga y Cádiz, repasamos los vestidos de los Oscar. O mejor dicho, los desnudos. En la propia gala o en fiestas aledañas, muchas mujeres han primado enseñar a ir bien vestidas. Transparencias estrepitosas, que no sugieren, sino que muestran carne por todos lados… No, no me escandalizo, pero me sorprende el mal gusto… ¿Y los premios? No se lo llevó Karla Sofía Gascón, como era de esperar, pero tampoco Demi Moore, para sorpresa de muchos. No para mí. «La Sustancia» me pareció una película infantil, ridícula y malísima, que utiliza el edadismo para una burda exhibición de tetas y culos. Y la interpretación de Demi, irrelevante. Sorry a los fans, es mi opinión…

La sustancia con Demi Moore Working Title Films

Además, tras el ignominioso encuentro de Zelenski con Trump, Europa abraza al ucraniano…, pero me da que aun así, tendrá que agachar la cabeza y plegarse a los deseos del norteamericano. Poco puede mediar ahora el Papa, de cuya salud seguimos atentos...

MARTES

Pendientes del temporal y del Papa, comprobamos que Trump le ha retirado toda la ayuda a Ucrania, «demostrando que quiere la paz», según la Casa Blanca… Era de esperar. Hasta que Zelenski no se pliegue a lo que se le dice, ni agua… A ver si Europa se rearma y toma decisiones. El asunto no es sencillo.

Ucrania.- Zelenski espera "llegar a acuerdos" en la reunión del martes con EEUU en Arabia Saudí Europa Press

Y si el viernes vimos ignominia en EEUU, hoy invade España. El PSOE delega, transfiere, cede…, lo que ustedes quieran, eso que según dijo en su día el ministro Marlaska era imposible: la competencia en inmigración. ¿Por qué? ¿Los socialistas han cambiado de opinión? No, pero se lo ha pedido Junts y da igual que esta pretensión recoja en el acuerdo tintes xenófobos y racistas. Marlaska dijo que dimitiría si esto sucedía, se lo piden desde Jupol (la cesión deja bajo el mando de los Mossos a la Policía y a la Guardia Civil… ¡hasta los mossos se quejan!). ¿Cuántas veces se ha pedido la dimisión de Marlaska? Me cuentan que está loco por irse, pero… no me lo creo.

MIÉRCOLES

Discursazo de Trump, en el que no dice nada… Bueno, sí: promete una recuperación económica (los economistas le auguran inflación) y poner una bandera en Marte. En fin… Mientras, Zelenski, pobre, le manda una carta. Está dispuesto a negociar. Qué remedio. Y el resto del mundo se pelea en la guerra de aranceles que ha iniciado el presidente norteamericano. Ahí andan canadienses y mexicanos.

Y nada, Puigdemont dice que las competencias de inmigración que le ceden son competencias de Estado. Y tiene razón…

JUEVES

Continúa la investigación de las responsabilidades de la dana. Más allá de lo que pase en ellas, lo que ha trascendido es que Feijóo le habría pedido a Mazón que dimitiera y el presidente de la Generalidad valenciana, que le diera tiempo… Eso se cocina entre políticos, la ciudadanía reclama que se vaya. Es un hecho.

Mazón asegura que conversa "bastante a menudo" con Feijóo de la reconstrucción tras la dana: "Es su prioridad y la mía" Europa Press

También lo es que el caso Koldo se complica cada vez más. El Supremo cree a Aldama y avisa que lo que cuenta entraña «graves delitos». A Ábalos se le acumulan los nombres de «señoritas» pagadas con el erario público; pero es que, aunque su hijo se desvincula del caso, la UCO encuentra 72 WhatsApp entre él y Aldama. El hermano de Koldo pretende desvincularse también de Jessica…, pero no cuela.

VIERNES

Llegamos al viernes, con el bochorno del presidente socialista de Castilla-La Mancha, García-Page, por la cesión de competencias en inmigración a Cataluña… «Como socialista y como demócrata», dice. No es para menos. El texto incluye hasta la consideración de extranjeros a los que han nacido fuera de Cataluña; podría firmarlo cualquier extrema derecha. Los valores socialistas vendidos por puro chantaje, dice Page. Pero, ¿conseguirán que se apruebe en el Congreso? Ni Podemos ni Sumar ni posiblemente Esquerra secundarán esta fechoría… Quizá es un jueguecito de cara a las elecciones… De aquí a la foto de Sánchez con Puigdemont, queda un telediario.

Emiliano García-Page La Razón

Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer… Y de nuevo hay que lamentar un feminismo dividido, una ley que sigue reduciendo las condenas de los agresores y una sociedad que ya duda del «yo sí te creo». Terrible el daño que le han hecho los políticos tratando de sacarle rédito. No es un movimiento político, es un movimiento social . Y debe amparar a cualquier mujer independientemente de su ideología. También propiciar que los hombres se sumen al compromiso de igualdad real. Sin ellos, la igualdad es imposible. A ver si nos enteramos… No le perdonaré jamás a Podemos el daño que le ha hecho al feminismo.