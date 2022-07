Brad Pitt lleva falda y revoluciona a medio planeta ¿hemos evolucionado en el mundo de la moda masculina?

Llevamos varios días leyendo titulares sobre Brad Pitt en falda pero, ¿es realmente noticia este hecho sobre el actor? El pasado martes se presentaba en Berlín ‘Bullet Train’, la nueva película del actor donde encarnará a un sicario que con dotes de comedia, lo llevará a límites absurdos. Pero, la noticia llegaba cuando Brad Pitt, se presentaba en la premiere de su película con un look de lino marrón, compuesto por una camisa vaporosa y muy desenfadada, una blazer y una falda. Ahí está la noticia, ¿qué tiene de malo llevar falda?. Se ha armado un revuelo y un debate muy extenso de si es una opción correcta e incorrecta para un hombre o, por otro lado, si está evolucionando la sociedad como para ver a Brad Pitt con una falda y en una premiere. La pregunta debería ser: ¿hemos evolucionado como para opinar si la falda está bien o está mal?. Vamos analizar la trayectoria de este elemento estilístico y la incorporación de esta prenda (de primeras femenina) usada por hombres a lo largo de la historia.

Brad Pitt con falda en la premiere de 'Bullet Train' en Berlín FOTO: Markus Schreiber AP

Cuando hablamos de una falda, siempre pensamos en una mujer. Nuestro pensamiento no nos lleva a pensar que es una prenda de lo más versátil y que, tanto hombres como mujeres, pueden llevarla. Este pensamiento, está arraigado a una sociedad que nos ha inculcado unos valores y derechos incorrectos y de los cuales, poco a poco, vamos decidiendo cuales quedarnos y cuales no. Sin embargo, en la antigua Grecia, los hombres que llevaban falda, los asociaban con la juventud, la virilidad y la hipermasculinidad. Y ahora, todo lo contrario. El eterno debate de qué es lo mejor.

Brad Pitt con falda en la premiere de 'Bullet Train' en Berlín FOTO: Christoph Soeder AP

En el mundo de la moda, todo es un juego, se trata de dejarte llevar y conquistar, con tu mejor look. Eso lo tenemos claro. En el caso de Brad Pitt, y según dijo el mismo en unas declaraciones a una reportera de Sky News: ‘‘Se la recomiendo a los hombres de Inglaterra, seguro que les ayuda a mantenerse frescos’’. Pero, ¿es realmente un acto fortuíto debido a la ola de calor que pasaba la ciudad donde se celebraba la premiere? La respuesta es no. Cada uno de los looks de un artista están revisados milimétricamente por sus estilistas y, en este caso, será igual. El look con falda de Brad Pitt es noticia porque sus estilistas sabían que daría que hablar. Solo hay que pensar un poco, sin hablar de faldas, ¿por qué hubo un tiempo en el que las uñas de Rosalía eran constantemente noticia?. Piénsalo.

Aunque, realmente, cuando hablamos de hombres y hablamos de prendas como faldas, nos echamos la mano a la cabeza como si se tratase de un tema tabú. No, los hombres también pueden llevar falda. Igual que también lloran. De hecho, si echamos la vista atrás no es la primera vez que Brad Pitt viste alguna prenda (aparentemente) femenina, ni el primer hombre que lo hace. Sin ir más lejos, el actor Billy Porter, lo hace constantemente y no es noticia. ¿Por qué? ¿Brad Pitt es una persona declarada abiertamente heterosexual y no puede vestir falda porque no está dentro de sus ideales? Recuerda, la moda es un juego y como juego, está para divertirse.

El actor Billy Porter con vestido en los Oscars FOTO: Jordan Strauss GTRES

Pero, hay más hombre que, a lo largo de la historia, han llevado falda y su estilo ha merecido la pena. Estrellas de Hollywood como Vin Diesel o Jaden Smith, hijo de Will Smith, lucieron un look con falda en alfombras rojas del otro lado del charco y en Europa. Diesel, lució un falda de tablas confeccionada en cuero y confirmada que confiaba tanto en su masculinidad que una prenda no le iba a frenar. Además, el evento fue celebrado en Escocia, país donde los hombres llevan falda a diario.

fuck it, vin diesel in a skirt pic.twitter.com/jRoqaezfg0 — Thomas Fish (@Tombelievable) May 4, 2022

El diseñador Marc Jacobs, ha sido otra de las celebrities que ha protagonizado posados con esta prenda como protagonista y siempre ha triunfado en cada uno de los photocalls, puesto que el estilo que irradia el diseñador, le hace brillar por encima de una prenda u otra.

El diseñador Marc Jacobs con falda FOTO: API (c) Oliver Walterscheid ©GTRESONLINE

Ademas, no tenemos que irnos a las celebrities internacionales, en España, tenemos al influencer, Pelayo Díaz. Uno de los personajes más mediáticos de la moda española y siempre que ha podido ha elegido la falda como prenda clave en uno de sus looks.

Pelayo Díaz con falda por las calles de Madrid FOTO: GDG GTRES

No hay que cuestionar si la falda está bien o está mal. Lo que si es cierto es que las prendas no tienen género y en la sociedad en la que vivimos, la moda está para disfrutarla, seas Brad Pitt o Carmen Lomana.