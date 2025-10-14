Adiós definitivo al 'truco o trato': Lidl impone la nueva tradición para celebrar Halloween que ya arrasa en España

La Noche de Brujas en España ya no sabe solo a caramelo. Aquella tradición importada del mundo anglosajón, que durante años se limitó al "truco o trato" infantil y a las bolsas repletas de golosinas, ha madurado para convertirse en una celebración cada vez más adulta. Ahora, las reuniones en casa, las cenas temáticas y los aperitivos originales forman parte del ritual, desplazando el protagonismo del azúcar para dar paso a nuevas propuestas gastronómicas que se integran en la fiesta.

De hecho, los supermercados han sido los primeros en detectar esta evolución en los hábitos de consumo. Atentos a una clientela que busca sorprender a sus invitados sin pasar horas en la cocina, los lineales se llenan de opciones que combinan la estética de Halloween con la comodidad de la comida preparada. Es una respuesta directa a una creciente demanda de productos temáticos que vayan más allá de los dulces y que puedan servirse en una cena o un picoteo entre amigos.

En este contexto, la cadena alemana Lidl ha movido ficha con una edición limitada que encaja perfectamente en esta nueva tendencia: unas mini pizzas saladas. La gracia del producto reside en su apariencia, ya que se presentan con sus curiosas formas de calabaza y murciélago, buscando un impacto visual inmediato en la mesa. El toque final lo aporta una denominada "salsa negra espeluznante", pensada para potenciar el ambiente festivo de la noche.

Una apuesta por la comodidad y el precio

Asimismo, la propuesta está claramente orientada a la practicidad. Las pizzas están elaboradas a base de queso y salchichas y se comercializan en paquetes de doce unidades por paquete. Su preparación no podría ser más sencilla, pues solo necesitan unos pocos minutos de horno para estar listas para consumir, un factor clave para cualquier anfitrión que organice una reunión en casa y no quiera complicarse.

Por otro lado, el factor económico también juega un papel fundamental en su atractivo. Con un precio de 3,29 euros, se posiciona como una opción muy accesible para decorar la mesa y ofrecer un bocado diferente sin necesidad de un gran desembolso. Al tratarse de una edición especial, su disponibilidad estará limitada exclusivamente a la campaña de Halloween, consolidándose como uno de esos productos de temporada que buscan captar la atención del consumidor en fechas muy concretas.