Carmen Borrego desvela uno de los secretos de 'Supervivientes'

La participación de Laura Matamoros en la edición 2024 de 'Supervivientes' ha generado un revuelo mediático, especialmente después del tenso enfrentamiento que tuvo con Miri, la exconcursante de 'Masterchef', en la gala del pasado domingo. La situación se ha intensificado cuando Carmen Borrego, en una aparición en 'Vamos a ver', reveló información comprometedora sobre la presencia de Matamoros en el reality.

Durante el programa presentado por Joaquín Prat y Adriana Dorronsoro, se recordó el conflicto entre Laura Matamoros y Miri en 'Supervivientes'. Borrego agregó gasolina al fuego al corroborar la advertencia que Matamoros le había dado aMakoke, expareja de su padre, antes de su participación en el programa. Según Borrego, Laura le había "desaconsejado" a ella también "unirse al programa", a pesar de que luego terminó siendo parte del elenco. "Me la encontré en maquillaje tres días antes de irme y me dice ‘tú estás loca, yo no me vuelvo a ir allí ni loca", afirmó la colaboradora.

Estas revelaciones dejaron sorprendidos a los colaboradores de 'Vamos a ver', quienes comentaron sobre la aparente duplicidad de Matamoros al dar consejos contradictorios sobre el programa. Antonio Rossiexpresó su asombro ante la situación, calificando las acciones de Matamoros como "alucinantes".

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Borrego insinuó que la dirección de 'Supervivientes' y todos los concursantes habían sido "conscientes de la participación de Matamoros desde el principio del programa", a pesar de los intentos por mantenerlo en secreto. Borrego con esta afirmación sorprendió a todos los presentes en el plató de 'Vamos a ver' al contradecir la narrativa oficial del programa que presentan Sandra Barneda, Jorge Javier Vázquez y Carlos Sobera. Estas revelaciones arrojan luz sobre la dinámica detrás de escena en 'Supervivientes', plantean preguntas sobre la transparencia de la producción y la veracidad de la competencia, y deja a la dirección en una posición comprometida.