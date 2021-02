Últimas noticias y última hora en España de hoy, martes 23 de febrero de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 23 de febrero de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Ha venido siendo comentado ampliamente el hecho de que las nuevas generaciones de españoles apenas saben que sucedió el 23-F. Pues buen, la encuesta de NC Report confirma ampliamente esta especie. El 60,4% de los participantes en el estudio con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años -es decir, todos ellos no habían nacido aun en 1981- no tienen ni idea de que pasó hace exactamente 40 años. Obviamente los mayores de 55 -prácticamente todos, el 92,2%- sí que saben que sucedió pero la media nacional incluyendo todas las edades apenas llega a los dos tercios (66,5%) lo que no invita precisamente al optimismo en lo que se refiere a la transmisión de nuestra cultura política y de las lecciones que ésta lleva anejas. Tres cuartos, casi un 75%, de los más jóvenes no tienen ni idea de quien intentó subvertir el orden constitucional en 1981.

Documentos de la CIA presentan una entrevista que el golpista concedió a un periodista y donde demostraba no arrepentirse de lo sucedido en el Congreso de los Diputados. Poco, muy poco es lo que hay en los papeles desclasificados por la CIA sobre Tejero, como tampoco parece existir algo en instituciones donde sería lógico encontrar documentación sobre el tema, como es el caso de la Ronald Reagan Library. Puede que la explicación sea que en aquellos días, la administración Reagan consideró sin más el suceso como «un asunto interno». Lo poco que se ha desclasificado demuestra que la Agencia sí tenía curiosidad por el personaje hasta el punto de encargar que se tradujera al inglés el texto de Rickert editado en alemán.

Una llamada el pasado miércoles puso la maquinaria a funcionar. Pedro Sánchez levantó el teléfono para desbloquear las negociaciones para la reelección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el resto de órganos constitucionales (RTVE, Defensor del Pueblo y Tribunal Constitucional) pendientes de renovación. El PP pidió a Moncloa esperar a que pasaran las elecciones catalanas –por el impacto que podría tener un acuerdo en las expectativas electorales de Vox– y superada la cita con las urnas, se han retomado los contactos sobre un acuerdo que, desde Moncloa, sostienen que está «cerrado» desde el verano. Entonces, fue la salida en tromba de Cayetana Álvarez de Toledo revelándolo, lo que lo hizo descarrilar. Ahora, ya se ve la luz al final del túnel, pero este túnel sigue teniendo algunas curvas. Ayer hubo una reunión entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Estado de Presidencia, Félix Bolaños, para sortearlas.

Fuentes conocedoras de la citada reunión aseguran que todavía quedan flecos por resolver en la «despolitización de los órganos» y que, aunque sí se están registrando resultados en este sentido, todavía se deben producir más avances. Desde el sector popular se asegura que «Podemos sigue sin tener nada que ver» en la negociación y que no les consta que haya nombres de vocales propuestos por los de Iglesias y que, en caso de que así sea, el PP está dispuesto a tumbar el pacto. No la apoyará.

Las previsiones se han visto una vez más desbordadas y el mercado laboral ha retrocedido más de un semestre, hasta las cifras del pasado mes de julio, al registrarse a mediados de este mes 878.000 trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia de la gestión de la pandemia. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció que hay casi 140.000 asalariados más en situación de «paro temporal» aunque aseguró que «en las próximas semanas» habrá una reducción «significativa» de los trabajadores inmersos en un ERTE.

«Hoy pido a los americanos que recuerden a los que perdimos», ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, durante el homenaje al medio millón de muertos por el coronavirus. «No son demócratas o republicanos. Tenemos que pelear en esto juntos». «Esta nación volverá a sonreír, volverá a conocer días luminosos», aseguró, para añadir que el país saldrá adelante. «Al reconocer la magnitud de esta muerte masiva en Estados Unidos», añadió Biden, «recordamos a cada persona y la vida que vivió».

La petición de Vox de que el próximo 8-M -Día Internacional de la Mujer- sea declarado como el día nacional de las víctimas del coronavirus ha provocado el rechazo unánime de Unidas Podemos, que acusa al partido de Santiago Abascal de usar “cualquier oportunidad” para atacar el feminismo y ha acusado al PP, Cs de ser “cómplices” con su silencio.

Con la misma contundencia ha respondido la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde sus redes sociales quien ha denunciado que a Vox “no le gusta el feminismo” y ha vaticinado que este 8-M “más feminismo que nunca”.

El Presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva cree que lo mejor hubiera sido disponer de un protocolo común para todas.

Recuerda con horror la primera ola de la pandemia, cuando va a cumplirse el año en marzo. «Todo era desconocido para los profesionales sanitarios y ni siquiera estábamos protegidos con las mascarillas quirúrgicas frente a ese extraño coronavirus, llamado covid-19, y llegado desde China».

Las vacunas no llegan al ritmo deseado a la Comunidad de Madrid como para lograr que el 70 por ciento de los madrileños esté vacunado antes del verano, como pretendía el Gobierno central, pero el incremento de dosis que se espera para las próximas semanas hace prever un acelerón en el calendario de vacunación.

Sanidad no sólo espera recibir más vacunas de Moderna y AstraZeneca en los próximos días por el aumento de producción, sino también de Pfizer y Johnson & Johnson. Esta última, tiene la ventaja de que requiere una sola dosis y es de fácil conservación. De ahí que la Consejería de Sanidad madrileña prevea que se pueda empezar con las vacunaciones masivas a principios de abril, justo después de la Semana Santa. Eso implicaría que a partir de la primera semana de ese mes se comenzaría a inmunizar contra la Covid-19 a la población madrileña a partir de 50 años, aseguran fuentes de la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero.