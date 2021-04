Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, jueves 8 de abril de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, jueves 8 de abril de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Con la nueva pauta de Sanidad de suspender el uso de AstraZeneca en menores de 60 años, la estrategia de vacunación salta por los aires. Actualmente 2.154.675 personas han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Muchos de ellos tienen menos de 60 años y ahora queda la duda de qué hacer con el segundo pinchazo. A este respecto, la ministra de Sanidad Carolina Darias, informó ayer tras la reunión del Consejo Interterritorial que «es una cuestión que está todavía pendiente de determinar».

Cumplido el objetivo mediático que se había fijado el presidente Sánchez para su rueda de prensa del martes, lo cierto es que su anuncio de que el Gobierno no tiene pensado prorrogar más el estado de alarma más allá del 9 de mayo ha generado más inquietudes que certezas. La causa de la incertidumbre es que al no existir estado de alarma las Comunidades Autónomas serán las responsables de legislar las medidas de contención necesarias para la pandemia sin un paraguas jurídico consistente más allá de una Ley Orgánica de 1986 que se demostró a todas luces insuficiente desde mediados de junio de 2020 hasta octubre, cuando se interrumpió por última vez el estado de alarma.

Preguntadas al respecto, fuentes de Moncloa confirmaron a este diario que el presidente no confirmó completamente que el estado de alarma no se prolongaría más sino que se limitó a mostrarse esperanzado de que así fuera dependiendo siempre de la marcha de la pandemia pero que, en cualquier caso, no se tiene previsto tramitar legislación complementario o desarrollar la Ley Orgánica 3/1986 por lo que la repetición del caos de 2020 se puede dar por seguro.

Existe una “posible relación” entre la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19 y los casos de trombos aislados con niveles bajos de plaquetas. Lo ha confirmado esta misma tarde la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés), que explica que estas complicaciones deben figurar como “efectos secundarios muy raros” de Vaxzevria, la nueva denominación de la vacuna anglo-sueca.

Tras semanas de investigación, ayer la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que los inusuales trombos «deben incluirse como un raro efecto secundario» de la vacuna de AstraZeneca. Y que a ese «raro efecto» no puede atribuir razones de edad, género o los historiales médicos. Pero no es tan cierto. La propia agencia europea afirmó que la mayoría de los casos notificados han ocurrido en mujeres menores de 60 años dentro de las dos semanas posteriores a la vacunación. A nivel general, el comité revisó 62 casos de trombosis en el cerebro y 24 casos de trombosis en el abdomen, 18 de los cuales fueron mortales.

La campaña de la Renta 2020 arrancó ayer con el foco puesto en los contribuyentes que sufren los ERTE o que se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Con la crisis ocasionada por la Covid-19, numerosas familias de clase media entraron de lleno en el colectivo de los más vulnerables. Subsistir con el paro, la prestación por ERTE o el IMV desde hace un año es su odisea diaria. A sus peores pesadillas se suma ahora la declaración de Renta, un nuevo mazazo que les puede costar una media de 1.000 euros a los afectados por ERTE y que en el caso de los perceptores del IMV implica superar una carrera de obstáculos entre los que se encuentran la falta de medios y de conocimientos, denuncia Fundación Madrina.

Al gobierno del presidente Joe Biden se le acumulan las calamidades en la frontera sur. Tiene listo un boceto de reforma migratoria, presentado hace un par de semanas por la congresista por California, Linda Sánchez, y el senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, pero los republicanos prometen matarlo en el poder legislativo. Hablan de la Ley de Ciudadanía de EE UU, avanzan reformas, piden paciencia, y la actualidad les responde con imágenes devastadoras.

El delirio de la estrategia de confrontación elevada al absurdo, que preside la campaña electoral madrileña, dejó ayer la estampa de Vallecas, barrio obrero del sur de la capital, convertido por los partidos en algo así como un espejismo catalán, donde el sectarismo no lo marca la diferencia entre independentistas y constitucionalistas, sino entre ricos y pobres.

La muerte de su marido, Alberto, en enero y los rigores de la pandemia han empujado a Mayra Gómez Kemp a una dramática soledad asumida con resignación. Apenas sale de casa y no puede recibir visitas por consejo de su oncólogo. Dentro de unos días participará como concursante en un programa de televisión, en el que participará junto a antiguos compañeros del «Un, dos, tres», como Miriam Díaz Aroca y Beatriz Carvajal. Será un reencuentro inolvidable.

Aunque los cambios en sus políticas de privacidad llevan un tiempo zarandeando a WhatsApp, la realidad es que la aplicación de mensajería es una de las más preocupadas por el bienestar de sus usuarios. Por eso, cada cierto tiempo, desarrolla nuevas funciones que van mejorando poco a poco su experiencia. En realidad, en estos momentos, está trabajando en una serie de novedades que, en algún momento, han sido también reclamadas por ellos y que llegarán en breve.

El episodio 6 de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ comienza mostrando la entrevista que María Teresa Campos hizo al boxeador Pedro Carrasco en el programa Día a Día en el año 2000. “Yo ahí no tenía relación con mi padre”, comenta Rocío Carrasco. “Mi padre no conocía a Fidel y por desgracia no le dio tiempo a conocerlo”.