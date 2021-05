Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, lunes 10 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 10 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Las elecciones de Madrid dejan sus efectos a nivel nacional. En la resaca, por primera vez el PP de Pablo Casado supera en votos y escaños al PSOE de Pedro Sánchez, según la encuesta de Nc Report, que fue realizada en la semana posterior al triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso en los comicios del 4-M.

Los populares alcanzan la horquilla de los 109-111 escaños, con el 26,9 por ciento de los votos. Los socialistas se mueven entre los 106-108 diputados, con el 26,1 por ciento de los votos. En el cálculo más alto, la suma de PP y Vox podría alcanzar los 172 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, que está en los 176. El PSOE tiene 120 escaños en la actualidad, y el PP, 89.

Es el portazo a dos dirigentes históricos lo que le ha llevado a hablar. El expediente a Nicolás Redondo y Joaquín Leguina. Les defiende porque «son patrimonio» del partido y avisa de que sí son expulsados, es probable que él mismo abandone el partido del que un día fue secretario general en Madrid y alcalde de Parla. Tomás Gómez no se deja nada en el tintero. Apunta a la responsabilidad directa de Pedro Sánchez en los resultados en Madrid y cree que si el presidente no rompe con sus pactos con Podemos o los independentistas, su salida de Moncloa puede ser antes que tarde.

Los autónomos afrontan sus obligaciones tributarias con un nuevo varapalo impositivo. 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia no pueden deducirse en el IRPF sus gastos de manutención por los «criterios restrictivos» que está aplicando la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de valorar estas deducciones, que hace su propia interpretación de la Ley de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo –aprobada en octubre de 2017–. Ésta estableció que los autónomos podrían deducirse los gastos de manutención hasta un máximo de 27,27 euros diarios –48 euros en el extranjero– en concepto de gastos de dietas y manutención.

El Gobierno ha abierto de par en par el debate sobre la implantación de peajes en todas las autovías españolas que ahora son gratuitas -quedarían exentas, al contrario de lo que se pensó en un primer momento, el resto de carreteras- para costear su mantenimiento. La posibilidad, esbozada en el Plan de Recuperación enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez la pasada semana a Bruselas, ha sido rechazada tanto por la oposición como por otros sectores que consideran que los españoles ya pagan por la conservación de las vías.

Queda mucho por delante hasta 2024, la fecha orientativa fijada por el Ejecutivo como posible para la aplicación de una medida, que, según Moncloa, nunca se impondrá antes de que la recuperación haya tomado vuelo. Pero las cábalas sobre cuánto podrían costar los peajes o qué sistema se implantaría ya están encima de la mesa. Porque aunque el fin es el mismo, ingresar por el uso de las autovías, los medios para hacerlo difieren.

Además de dejar unos claros vencedores y unos rotundos perdedores, los comicios del pasado 4 de mayo también tendrán una serie de consecuencias mas crematísticas. No para los votantes, sino para las formaciones políticas. Y es que el número de escaños y papeletas se traduce en un factor que los partidos, y más en estos tiempos, miran con lupa cada vez que se convocan elecciones: las subvenciones derivadas de los resultados obtenidos en las urnas. Los ganadores del 4-M, aquellos que han visto aumentadas sus papeletas, podrán ver sus cuentas saneadas. Por contra, los que han perdido deberán añadir un pequeño e inesperado agujero económico al daño político que ya de por sí han sufrido. Y en la última convocatoria, de los seis que contaban con más posibilidades, dos partidos han quedado seriamente «tocados» en este sentido.

Caos, descontrol y dudas. Es el sentir mayoritario de las comunidades el día uno después de que decayera el estado de alarma.

Seis meses después del paraguas jurídico, el país pone rumbo a un escenario de incertidumbre jurídica y bajo el riesgo de que vuelvan los rebrotes en un momento donde debería reinar la prudencia hasta que la campaña de vacunación finalice. Las imágenes de este sábado en Madrid, Barcelona o País Vasco son solo una muestra de lo que puede vivirse en adelante.

A Belén Esteban le han “cambiado el gusto” en su vestuario. En apenas unos días, y gracias a los buenos consejos del estilista y peluquero Manuel Zamorano, pasa de ser de “la reina del mercadillo” a ejemplo de la elegancia. Atrás quedan las mallas, los vestidos, los blusones fuera del tiempo y las cazadoras floreadas. Ahora opta por las vistosas chaquetas, los pantalones pitillo y los zapatos de tacón, una transformación radical.

Luis Miguel Rodríguez, 64 años, lleva trabajando casi toda su vida. Hijo de un agricultor y aunque carece de estudios superiores, aprendió de la escuela de la vida todo lo que necesita para ser uno de los empresarios más importantes de España. Afable, simpático, generoso y sencillo, tiene una aptitud especial para escuchar y empatizar con personas de toda condición. Conocido como el «Rey del Desguace» gracias a que tiene el más grande del mundo, es un hombre hecho a sí mismo a base de tesón, audacia y una dedicación completa a su sueño. Ha levantado un imperio y su negocio es un referente incluso fuera de España. Pasó de ser un empresario de éxito en el anonimato a acaparar páginas de la crónica social desde que fuera pareja de Carmen Martínez Bordiú en 2013. Posteriormente se unió a Ágatha Ruiz de la Prada. Luis Miguel asegura que prefiere la vida tranquila que llevaba antes. Estuvo casado con Asunción Fernández durante treinta años. Ella es la socia del negocio familiar. Las dos hijas del matrimonio, Marta y Victoria, también trabajan en la gestión de numerosas ocupaciones que dependen del desguace más grande del mundo. Luis Miguel nos abre las puertas de su imperio y hace un sincero y apasionado recorrido por su vida.

“Era penalti claro, era mano. Podemos empezar a hablar de eso, de cómo lo interpreta cada uno, pero si es mano es mano; da igual si es voluntaria o no. Es un poco de mala suerte para ellos, pero el árbitro ha hecho lo correcto”, aseguró Rakitic en Movistar+ tras el Real Madrid-Sevilla. “Hoy nos ha beneficiado y hace nada no nos ayudó mucho. Para mi es bastante fácil, si es mano es mano. Si cambia la dirección de la pelota, y si además va en dirección a la portería, para mí no hay duda ninguna”, comentó.

Sergio Ramos continúa sin resolver su futuro y sus gestos en Instagram están abriendo la puerta a una posible salida del Real Madrid hacia al PSG. Tras su polémico mensaje aplaudiendo la renovación de Neymar por el equipo parisino hasta 2025, en las últimos horas ha tenido un gesto aún más curioso.

El sábado el PSG hacía publico que Neymar renovaba con el PSG y uno de los primeros en celebrarlo fue el defensa del Real Madrid, que aplaudió el mensaje del brasileño en las redes sociales. Sergio Ramos puede decir que lo único que hace con esos aplausos es celebrar la continuidad del delantero, del que no se sabía que era amigo suyo, pero muchos madridistas tienen claro que su reacción significa que ambos serán compañeros la próxima temporada.