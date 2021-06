Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, martes 1 de junio de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, martes 1 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

El 31 de mayo de 2018, Pedro Sánchez llegó sin escaño al Congreso de los Diputados y subió a la tribuna para defender la moción de censura a Mariano Rajoy. Solo un día después, salía convertido en jefe del Ejecutivo. La maniobra estuvo plagada de incertidumbres hasta casi el final, porque desde el mismo inicio el propio aspirante dejó en manos del todavía presidente su futuro: «Dimita y esta moción de censura habrá terminado aquí y ahora», le espetó. Se cumplen tres años de ese 1 de junio, en el que Sánchez conseguía la confianza de la Cámara para arrebatarle la Moncloa y la bancada azul al Partido Popular.

Pablo Casado acudirá a la manifestación de Colon del próximo 13 de junio contra los indultos. El clima y la presión de Vox obligan al PP a no dejar ningún espacio que pueda ser capitalizado luego por el partido de Santiago Abascal. La confrontación con el independentismo es una de las banderas doctrinales del PP, y Vox, de hecho, ya la ha rentabilizado en Cataluña. Los resultados de las últimas elecciones autonómicas así lo demuestran.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos ha hecho pública una nota oficial en la que señala que la “confianza mutua” entre ambas naciones está rota por el asunto Ghali y lo que ello implica para el Sáhara. Y se pregunta cómo hubiera reaccionado nuestro país si Rabat hubiera acogido a representantes del “separatismo catalán”. La nota supone una reafirmación del vecino país en su posición de dureza y no deja abierta, de momento, ninguna puerta abierta a que se resuelva el conflicto diplomático, salvo que se produzcan aclaraciones oficiales, tal y como ha adelantado LA RAZÓN en su edición de hoy. Señala que con ser Brahim Ghali el origen del problema, el asunto de fondo es la actitud general con respecto al Frente Polisario y el conflicto que mantiene en el Sáhara, “causa sagrada para todo el pueblo marroquí”. Enfatiza que Marruecos “hace una distinción entre la amistad del pueblo español y el daño causado por ciertos círculos políticos”, a alos que no cita.

«Ghali torturaba con sus propias manos, y testigos hay cientos». Dahi Aguai, saharaui de origen español, es uno de los querellantes que denunció en 2007 al ahora líder del Frente Polisario ante la Audiencia Nacional por delitos de genocidio, detención ilegal y torturas.

«Tengo confianza en la Justicia española», asegura a LA RAZÓN a pocas horas de que el juez de la Audiencia Nacional, que se ha negado a acordar medidas cautelares contra él, interrogue hoy por videoconferencia a Brahim Ghali, que se encuentra ingresado en un hospital de Logroño convaleciente del Covid desde el pasado 18 de abril, una presencia en nuestro país que provocó una de las peores crisis migratorias que se recuerdan a consecuencia del malestar marroquí.

La llegada de la nueva factura de la luz ya es una realidad. Los consumidores acogidos a la tarifa PVPC acogen el cambio en la estructura del recibo tratando de adaptar sus hábitos de consumo a lo que el Gobierno entiende como un uso eficiente de la energía. A partir de este 1 de junio se introduce para todos los usuarios en el mercado regulado la discriminación horaria con tres tramos en los que la luz tendrá un precio diferente. En las horas punta la luz será más cara, en el horario llano tendrá un coste intermedio, mientras que en el tramo valle el precio será mucho más bajo.

Este 1 de junio entra en vigor una nueva estructura de la factura eléctrica para los usuarios de la tarifa regulada (PVPC) que premiará a aquellos que sepan trasladar actividades como poner la lavadora, el lavavajillas o planchar a las horas en las que la electricidad está más barata. Pero el cambio no depende solo de no poner a funcionar todos los aparatos eléctricos a la vez o durante las horas punta, sino que desconectarlos cuando no están en uso también es una conducta que le permitirá ahorrar en su factura eléctrica.

Cuando el Ministerio de Sanidad decretó el fin del estado de alarma, lo hizo sin un plan B para controlar el ocio de los jóvenes, pese a que la mayoría de los brotes se dan en entornos sociales. Según el último informe de Sanidad, en la semana 20 –la del 10 al 16 de mayo, justo después del fin del estado de alarma– se notificaron 169 brotes en el ámbito social, «observándose un aumento respecto a la semana anterior». «Las reuniones familiares y de amigos continúan siendo el ámbito de concurrencia más frecuente», se advierte en el informe.

La Comisión Europea ha publicado una nueva batería de recomendaciones para que las medidas se tomen de cara coordinada después de que los países europeos hayan acordado un certificado común de vacunación para impulsar la movilidad de cara a la temporada turística. «Los europeos necesitan saber cuál es la situación antes de viajar, gastar dinero y reservar vacaciones», ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Quién diría por su alegría, simpatía y coraje ante la vida que Nora Bastarrica lleva desde los ocho años de edad sometida a cuatro trasplantes de riñón. El último, hace apenas tres meses, se lo practicaron en el hospital público Universitario La Paz, de Madrid, y presenta unas peculiaridades muy definidas con respecto a los anteriores. Se trata del primero en España en adulto ( en 2020 se realizó en el mismo centro el primero en el mundo en un adolescente de 15 años) de donante vivo emparentado y de progenitores hematopoyéticos, cuyo fin es evitar la terapia inmunosupresora. Dicho de otro modo, se pretende desarrollar una tolerancia inmunológica.

Nueva y polémica teoría sobre el origen del coronavirus. Un reciente estudio asegura que científicos chinos fueron quienes crearon el SARS-CoV-2 en un laboratorio de Wuhan y después trataron de ocultar sus huellas para que pareciera que había evolucionado de forma natural a partir de los murciélagos, según recoge Daily Mail.