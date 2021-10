La fiesta del español está a la vuelta de la esquina

Madrid

El Paseo del Prado, la Biblioteca Nacional, la Real Academia Española y la Casa de América acogerán mañana un ciclo de actividades teatrales y poéticas que el director escénico Juan Carlos Pérez de la Fuente ha ideado para dar voz a algunos de los autores más importantes de nuestro superpoblado parnaso. Escritores españoles e hispanoamericanos de todos los tiempos que han usado, y hermoseado, el español para reflexionar de manera exquisita sobre las grandes cuestiones que preocuparon y seguirán preocupando siempre a los seres humanos.

Enmarcado dentro del Festival Hispanidad que ha creado la Comunidad de Madrid, y que se está celebrando estos días, el ciclo, al que Pérez de la Fuente ha titulado “El jardín de las palabras”, llama la atención, entre otras cosas, por su espíritu expansivo, por su original adaptación a espacios no convencionales para la representación y por la acertada complementariedad de las actividades que lo integran. Esto quiere decir que el teatro sale a la calle para engalanarla con la mejor literatura y para visitar, ya de paso, algunas instituciones que en principio son ajenas a él. Y también quiere decir que todas esas acciones teatrales no se alternarán, sino que se sucederán, que es lo propio de un festival, aunque en Madrid no estemos demasiado acostumbrados a ello.

De manera que un mismo espectador puede hacer el recorrido completo a lo largo del día, desplazándose apenas unos metros, y disfrutar de las cuatro propuestas de “El jardín de las palabras”, todas dirigidas por Pérez de la Fuente e interpretadas por un amplio elenco de actores y actrices tan aplaudidos como Beatriz Argüello, Fran Perea, Lola Casamayor, Arturo Querejeta o Lola Baldrich, entre otros.

A partir 11:30, en el Paseo del Prado se leerán algunas escenas y fragmentos de obras emblemáticas de la narrativa, el teatro y la poesía en español, escritas por autores de la talla de Lope de Vega, Jorge Luis Borges, Juan Ramón Jiménez, Calderón de la Barca, Gabriel García Márquez, Antonio Machado… en una actividad que ha contado con Luis Alberto de Cuenca como asesor literario.

Después de comer, a las 17:00 horas, en la maravillosa escalinata de la Biblioteca Nacional, dará comienzo “Versos a la otra orilla”, “un recital de poesía con el mar de fondo” que abunda, a partir de la obra de poetisas de muy diferentes épocas y estilos, en temas como la distancia y el encuentro, en metafórica alusión a la relación histórica entre España e Hispanoamérica. La selección de textos corre a cargo de Raúl Losánez. A las 18:00, Max Estrella y don Latino entrarán en la Real Academia Española para recrear un fragmento de “Luces de Bohemia”, titulado “¿Dónde estamos?”, que ha sido versionado por Ignacio García May.

El mismo dramaturgo es el responsable de “Para acabar empezando”, la pieza que cierra el ciclo a las 19:00 en Casa de América y que pasa por ser, en palabras de su autor, “una experiencia íntima, una voz que habla desde lo pequeño, después de haber revisado todo lo grande” en relación a nuestro idioma. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo y contarán con varios pases, excepto la última de ellas.