Inés Arrimadas: «Estoy convencida de que nuestra relación con Feijóo va a ser de confianza y lealtad»

A pesar de la caída del partido en el resto de comunidades, en Ciudadanos tienen un objetivo en estas elecciones andaluzas: reeditar el Gobierno andaluz. No miran tanto el número de escaños sino la utilidad. «Nos ha costado mucho conseguir el cambio, como para ahora que se nos escurra entre las manos y venga un gobierno peor», asegura Inés Arrimadas.

¿Qué perspectivas tiene Ciudadanos en estas elecciones andaluzas? ¿Qué le dicen sus encuestas?

Que estamos a muy poquito de reeditar el Gobierno, el mejor de la historia de Andalucía y, por tanto, muy esperanzados con que Andalucía siga teniendo ese ritmo de crecimiento.

Tratan de remarcar mucho su perfil liberal, desde la última Convención, para diferenciarse del PP y atacan a Vox. ¿Está surtiendo efecto esa estrategia?

Es que no es una estrategia, es una realidad. Nosotros somos el partido liberal de España y no porque lo digamos nosotros solo, sino porque así nos lo reconocen los liberales europeos. Yo acabo de estar en el Congreso de los liberales Europeos mientras el PP estaba en el de los conservadores. O sea, que es una realidad innegable. Lo que sí que es verdad es que, en etapas anteriores, no se hacía hincapié en explicar que nosotros somos los liberales. Durante mi etapa tengo el objetivo de que quede consolidado un partido liberal en España, a imagen y semejanza de los que hay en otros países europeos; un partido que, además, está llamado a dar estabilidad.

¿Y está surtiendo efecto? ¿Están logrando más movilización?

Creo que hoy, mucho más que hace dos años, la gente tiene claro que el partido liberal de España es Cs. También es verdad que el apoyo constante de los socios europeos ayuda. Es verdad que antes no lo explicábamos, y aun así, somos los liberales españoles.

Dicen que muchos votantes de Cs se han ido a la abstención. ¿Cómo van a movilizarlos?

Uniéndolo con la pregunta anterior, creo que precisamente muchas personas que se que se considera liberales estaban huérfanas hasta hace poco tiempo. Y los que somos liberales somos muy exigentes, no nos gustan los líos, nos gusta la modernidad, las reformas y yo creo que lo que tenemos que hacer, precisamente es eso, volver a reconectar con esa parte social que estoy totalmente convencida de que es grande en España, que quiere un partido liberal, un partido moderno, reformista, valiente y que luche por el futuro de los españoles.

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

¿Por qué cree que habiendo estado Cs en el Gobierno de Andalucía la gente no lo vincula a los logros de ese Ejecutivo?

Porque yo creo que uno de los principales errores que hemos cometido es que nos hemos centrado en trabajar y no en vender lo que estábamos haciendo; y somos muy buenos trabajando y, quizá, peores en ponernos las medallas. Pero esta campaña está sirviendo para que la gente lo sepa. De hecho, todo lo que vemos, la tendencia de campaña es muy buena. Juan -Marín- lo hizo muy bien en el debate, salimos muy reforzados y hay tiempo para que los andaluces se enteren de que todo el cambio social y político y económico de Andalucía, lo ha hecho Cs: porque autónomos, economía, regeneración, innovación, educación, políticas sociales, dependencia, turismo, justicia lo ha llevado Ciudadanos. Hemos sido el motor del Gobierno de Andalucía.

Juanma Moreno ofreció a sus consejeros integrarse en su lista a cambio de que Cs no se presentará. ¿Lo vio como una afrenta?

Yo creo que Juanma sabe quiénes son los mejores políticos de Andalucía, y no me extraña que nos hagan ofertas porque nuestros compañeros son muy buenos y gestionamos muy bien. Eso demuestra que es el primero que sabe que Andalucía necesita a Cs en el Gobierno.

¿Dijeron que no convencidos de que pueden reeditar ese Gobierno? ¿Se encomiendan a los resultados de Juanma Moreno?

No, nos encomendamos a las ganas de los andaluces de que continúe este Gobierno que es el mejor de la historia de Andalucía. Además, lo bueno es que un voto más al PP, no cambia nada, pero un voto más a Ciudadanos te garantiza que se reedite el Gobierno. Es el voto más decisivo, más útil y que tiene más impacto positivo para Andalucía, el de Cs. La izquierda está noqueada, y ya me alegro que sea así, después de lo que nos han hecho durante 37 años. Pero, entre los que no queremos que vuelva el PSOE a gobernar Andalucía, hay que elegir opciones y creo que en el debate se vio muy bien cuál es la diferencia entre Juan Marín y Olona.

En caso de que esa suma no dé, y haya que formar Gobierno, ¿prefiere al PSOE o a Vox?

No hay voto más claro que el de Ciudadanos. El único voto que sabes que no te va a engañar, porque te está diciendo lo que va a hacer, es el de Cs. Cada voto que vaya a Cs sirve para reeditar el Gobierno actual de Andalucía. Los demás, puedes votar al PP y luego te encuentras el Gobierno de Castilla y León, puedes votar a Vox y encontrar cualquier cosa, pero el voto que sabes que no te va a engañar, y que no te la van a colar, es el de Cs.

Pero si no hay posibilidad en esa ecuación, y PP tiene que elegir un partido para gobernar. ¿Cs, que haría?

Estoy convencida que, si Cs tiene la fuerza suficiente, ese Gobierno se va a reeditar. De los andaluces depende. El propio Juanma Moreno sabe que él solo no va a poder gobernar Andalucía. Nosotros no vamos a privar a los andaluces del partido que ha supuesto el cambio en Andalucía.

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en el Congreso. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Dependiendo de los resultados que vaya a sacar Ciudadanos. ¿Qué va a hacer Inés Arrimadas el 20-J?

Yo espero celebrar con Juan -Marín- la reedición del Gobierno. Votar a Cs significa que el 20-J, el Gobierno sigue trabajando y que Andalucía no pierde ni un minuto. Si se votan a otras opciones políticas, te puedes encontrar con un bloqueo, más votos al PP pueden servir para que alargue esa negociación con Vox, que no haya presupuestos, que haya el lío de Castilla y León, como estamos viendo, con el vicepresidente, que como no tiene trabajo, porque no le han dado funciones, está aburrido el pobre, cobrando un dineral, y está todo el día liándola. Yo en Andalucía no quiero lío, quiero estabilidad.

Espero que la nueva etapa del PP entienda que ellos solos no pueden con el Frankenstein

Muchos dan a Cs por extinguido. ¿Usted cree en la resurrección?

Es que no es verdad. En todas las encuestas de Andalucía nos da que Cs va subiendo a medida que pasa la campaña, y que es perfectamente posible reeditar el Gobierno. Lo que sí que le puedo garantizar que los escaños que tengamos los vamos a aprovechar mucho mejor y vamos a ser útiles. Cs, además, ha demostrado que solo con estar, ya se nota. En un escenario de polarización, el centro decide y manda, y eso es lo que hace falta en España, que se centre más la política y que no se apoye en los partidos populistas o nacionalistas.

¿Con eso quiere decir que nadie les dé por extinguidos?

Es que los liberales somos luchadores y todo el mundo sabe que en España el proyecto liberal ha venido para para quedarse y lo vamos a consolidar.

¿Andalucía será el salvavidas de Ciudadanos?

Andalucía no se puede usar ni para hablar de ningún partido, ni de la carrera política de nadie, ni para que algunos lo usen de trampolín a Moncloa. Andalucía tiene ocho millones y medio de personas y para lo que tienen que servir estas elecciones es para reeditar el mejor gobierno de la historia. Me da mucho coraje, como andaluza, que se utilice Andalucía como una herramienta para otra cosa. Andalucía tiene la importancia suficiente como para que las elecciones se tomen en serio. Un voto más a Ciudadanos garantiza que sigue la política liberal del Gobierno y que el Partido Popular no gobernará con Vox.

Necesitamos un gobierno con aire fresco y reformas, y ahí tiene que estar Ciudadanos

¿Qué tal se lleva con Feijóo? ¿Mejor con él que con Casado? ¿Han tenido ya contacto?

Es todo un poco reciente, pero estoy convencida de que voy a tener muy buena relación personal con Feijóo. Nuestra relación va a ser de confianza y de lealtad, como siempre hemos hecho porque, los que queremos que este Gobierno salga, vamos a tener que colaborar. Siempre he tenido esa idea en mente. Espero que la nueva etapa del PP entienda, porque creo que Casado ya se dio cuenta de ello, que ellos solos no pueden contra el Frankenstein y, que el daño que ha hecho el sanchismo a España, es tan grande, que no solo un partido lo va a poder revertir; y menos, un partido al que le falta el empuje, la innovación y el aire fresco que necesita España.

Pero es el mismo Feijóo que les dijo que no en Galicia...

Es que ahora el PP va a tener que decirles a los españoles qué piensa sobre muchas cosas. Sabemos qué hace Feijóo en Galicia, pero ahora tiene que ser capaz de reconocerlo, con valentía, ante todos los españoles. El PP de Feijóo va a tener que explicarles a los españoles si está con las comunidades de primera y de segunda o está con la nación de ciudadanos libres e iguales que propone Ciudadanos. Por tanto, ya no lo va a tener tan cómodo. El PP de Feijóo, en muchas cosas, es como el PP de Rajoy, que no garantizó la igualdad de los españoles, que no se enfrentó al nacionalismo, que no garantizó que se pudiera estudiar en castellano en Cataluña...

Exigen al Gobierno que recurra al decreto del Govern contra el 25% del castellano. ¿Se plantea incluir esa demanda en alguna negociación con Sánchez?

Sánchez sacó de la cárcel a Junqueras pero, sin darse cuenta de que él era prisionero de Junqueras. Yo del PSOE y de Sánchez, no espero nada y no tengo ninguna esperanza en que reaccione. Lo que sí que espero es que todo el mundo entienda que el PP solo no nos va a defender. Tiene que estar Cs para que el nuevo Gobierno post Sánchez empiece a hacer lo que ni el PP, ni el PSOE, han hecho en 40 años. En el caso del decreto del Govern iremos al TC a recurrirlo. Fuimos nosotros los que invitamos al PP a hacer frente común.

Los daños que está haciendo el Gobierno de Sánchez durarán más allá del tiempo que le queda a Sánchez

¿Qué consecuencias puede tener que Argelia haya roto relaciones con España?

Lo malo de los daños que está haciendo el Gobierno de Sánchez es que sus consecuencias van a durar mucho más allá del tiempo que le queda a Sánchez. A mí me parece que la política exterior de un país es algo que no le pertenece a un presidente del Gobierno, porque es la imagen de España fuera de España. Eso puede tener consecuencias geopolíticas muy gordas y en este caso, consecuencias económicas muy gordas, porque estamos hablando del gas que tenemos que importar. Sánchez es un peligro público en Moncloa.

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Este es el Gobierno que menos ha legislado y más ha recurrido al decreto y ustedes han votado a favor de muchos de ellos. ¿No cree que una forma de frenar esa tendencia es oponerse?

¿Cree que Sánchez convocaría elecciones ahora porque no saca adelante un decreto? A él le da exactamente igual. Por tanto, tenemos que pensar en cómo podemos ayudar a mejorar la vida de los españoles. Por eso, yo no me planteo la oposición como una sala de espera en la que tú no haces nada hasta que te toca entrar. Yo me planteo la oposición como una etapa de trabajo y de utilidad para los españoles. Esa es la principal diferencia que ha habido entre Ciudadanos y cualquier otro partido de la oposición; que hemos sido más firmes que nadie contra Sánchez. Pero lo que no podemos hacer es obviar que España tiene muchos problemas y, si podemos negociar, podemos mejorar las cosas, y podemos sacar bajadas de impuestos o incentivos a las empresas o mejoras en los servicios sociales... Como cuando conseguimos desvincular los ERTE al estado de alarma para que no decayeran. No se puede imaginar lo orgullosa que me siento de presidir un partido que toma decisiones sin pensar en los votos.

¿Ha mejorado la interlocución con Sánchez?

No, la verdad es que no.

¿Hace mucho que no le llama?

Sí, sí, hace bastante.

¿Ve a Sánchez anticipando elecciones?

Yo lo único que sé de Sánchez es que es previsible solo en una cosa: va a hacer en cada momento lo que él considere. A veces podemos dudar de qué es lo que él cree que le conviene o no. Por tanto, yo creo que Sánchez está intentando alargar la legislatura. Lo que empiezo a percibir es que él está intentando buscarse un hueco en una institución europea. Por eso le he dicho que, por favor, no alargue la agonía, porque cada día de Sánchez en Moncloa es un problema para todos los españoles.

La política exterior de un país es algo que no le pertecenece a un presidente del Gobierno

¿Qué cambios tiene que haber para que voten a favor del decreto de los 20 céntimos de la gasolina?

Es que ese decreto se simplifica mucho, porque hay muchas medidas en él que son totalmente insuficientes y que no van a la raíz del problema. España lo que necesita es bajar impuestos. Porque lo están haciendo otros países, porque es lo lógico, porque ahora mismo la crisis la está pagando las clases medias y creo que este Gobierno, y los gobiernos anteriores, se han olvidado de todos aquellos que no cobran el salario mínimo, pero tampoco cobran una millonada; de los que no tienen el bono social de los que no cobran el ingreso mínimo vital, de los que no reciben ninguna ayuda. Por eso creemos que el modelo es bajadas de impuestos, que permitan ser competitivos y a las familias llegar a fina de mes. Si no se mejora esto, no podemos apoyar ese decreto.