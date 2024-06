Dimisión de Yolanda Díaz, en directo: última hora, reacciones en el Gobierno y crisis en Sumar

Tras el varapalo en las urnas del pasado domingo, no hay, a día de hoy, ningún aliado de Sumar que garantice su integración, sino que tan solo prometen, fórmulas de cooperación. Así, Más Madrid e Izquierda Unida han aprovechado su salida para marcar los límites de la nueva relación política que debe trabajarse en la izquierda.

Mientras, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lamentan que la dimisión de Díaz pueda alimentar el discurso de la oposición, que intenta dibujar una coalición en «descomposición», y, por ello, se han conjurado para trasladar una imagen de «estabilidad» y de fortaleza, ante un nuevo contratiempo que debilita a la izquierda.

Y, por si esto fuera poco, tan solo 24 horas después, la vicepresidenta desandaba ese camino para asegurar que mantiene su liderazgo político. «Tranquilidad, Yolanda Díaz no se va, sigue formando parte de la Ejecutiva, de la coordinadora. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Cuando hay malos resultados electorales hay que asumir responsabilidades. No me voy, me quedo dentro de Sumar», aseguraba en una atención a medios desde Suiza.

Última hora sobre la dimisión de Yolanda Díaz, reacción en el Gobierno y crisis en Sumar