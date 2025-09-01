Carmen Borrego fuera del cumple de Terelu Campos: el extraño motivo de su ausencia

Este fin de semana el clan Campos estaba de celebración. Al menos sí Terelu Campos, que cumplía la redonda cifra de los 60 años. De ahí la importancia de festejar por todo lo alto, convocando a sus amigos y seres queridos a brindar por una vuelta al Sol más, pero especialmente por meterse de lleno en una nueva década. Y quizá lo hace en un buen momento vital, estrenando su papel de abuela y el de actriz de teatro, con mucho trabajo en televisión y recuperando su condición de presentadora. Pero siempre hay nubarrones.

En la familia siempre hay contratiempos que ponen en jaque sus ganas de disfrutar al máximo los placeres de la vida. Por más que midan sus pasos y traten de protegerse del escándalo, siempre les alcanza un nuevo tsunami. Así ha sucedido con el cumpleaños de Terelu como telón de fondo. Ese por el que no se pasó Carmen Borrego, protagonizando una de las ausencias más sonadas. ¿Por qué no acudió? ¿No estaba invitada? ¿Tenía planes mejores? ¿Echaban algo interesante en la tele?Alejandra Rubio trata de excusarle, pero provoca más dudas.

Carmen Borrego y los amigos de Terelu Campos

Nadie quiso perderse el fiestón que la hija mayor de María Teresa Campos había orquestado para celebrar por todo lo alto su 60 aniversario. Allí se dejaron ver muchos rostros conocidos, asociados al mundo del cuore y de la televisión. También la propia Alejandra Rubio, acompañada de su novio, Carlo Costanzia. Pero no Carmen Borrego, como tampoco su hijo, José María Almoguera. Esto hace que surjan dudas, siempre a modo de polémica, ya que al tratarse de la familia Campos, cada movimiento viene seguido de gran furor.

"GH: Dúo 3" consigue la reconciliación entre José María Almoguera y Carmen Borrego Telecinco

Para aclararlo todo, todos los integrantes del clan ocupan estratégicos puestos en las distintas franjas horarias de Telecinco. Así pueden hacer frente a las polémicas una a una y crear contenido para el espectador. Le tocó el turno de respuesta a Alejandra Rubio, que desde ‘Vamos a ver’ ha excusado la ausencia de su tía en la fiesta de cumpleaños. “No pertenecen al mismo grupo de amigos”, ha dicho tajante como única explicación. Quizá la hija sí tiene una íntima relación con todos y no tanto Carmen, pero la razón esgrimida no ha conquistado a todos.

Más allá de las dudas que ha dejado esta vaga aclaración por parte de Alejandra Rubio, detalló cómo fue la velada. Quiso subrayar que no fue tan espectacular como se podría pensar, pues a pesar de ser el 60 cumpleaños de la estrella Terelu Campos, tan solo se invitó a “unos sandwichitos”. “Fue una reunión normal, una celebración que habían organizado los amigos íntimos de mi madre con sus hijos. Yo me fui pronto. No me tocó dar un discurso”, resuelve, dejando a un lado que Carmen Borrego no estaba invitada al no ser parte activa del grupo.