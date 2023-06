Kiosco: Ana Boyer, Ana Obregón y Fabiola Martínez, tres mujeres de portada

La revista "¡Hola!" publica las confesiones de Ana Boyer en la cuenta atrás de la boda de su hermana Tamara Falcó: su "look" de invitada, el de su madre, Isabel Preysler, el papel de sus hijos en la ceremonia y los planes de la pareja tras el "Sí, quiero". "Estamos todos con mucha ilusión de vivir ese día con ella y ver cómo empieza esta nueva etapa tan emocionante y bonita", revela. La esposa de Fernando Verdasco se muestra emocionada y nerviosa por la gran celebración familiar que vivirán el próximo 8 de julio.

La misma revista publica las imágenes más sorprendentes de Irene Urdangarin en Barcelona. Mucha complicidad con su padre, fan de su hermano y muy amiga de Johanna, la novia de Pablo, que acudió con su familia al Palau.

El pasado 4 de junio se cumplió un año oficial de la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. Doce meses después, muchas cosas han cambiado: del acuerdo de custodia a la marcha de la cantante de España, de sus canciones con mensajes de empoderamiento, que han batido récords, a su nueva vida en Miami junto a sus hijos; de su preocupación y amor constante por la su familia a sus nuevas amistades y su posible relación con el piloto Lewis Hamilton, que parece haberse convertido en la persona más cercana a ella. De momento, los protagonistas guardan silencio, pero sería sin duda una buena noticia en un momento aún difícil para Shakira. Si 2022 fue una especie de annus horribilis, este 2023 tampoco está siendo fácil. Aunque poco a poco se van superando etapas, asentando sentimientos y solucionando cosas, aún están abiertas sus causas con la justicia española. Será, de hecho, a lo largo de lo que queda de año cuando la cantante se enfrente, en dos momentos diferentes, a sus problemas con Hacienda, publica la revista.

En "Semana" Ana Obregón expresa su dolor con Alessandro Lequio. La actriz lamenta mucho que su ex no le apoye públicamente en esta nueva etapa personal que vive. Después de la presentación de su libro, "El chico de las musarañas", la actriz se dejó ver en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares. Su visita provocó un gran revuelo mediático. Pero más revuelo ha provocado los reproches que ha lanzado el conde a lo largo de estas semanas.

Terelu Campos habla de la salud de su madre. Las hijas de María Teresa Campos están muy pendientes de su madre cuando esta atraviesa una etapa complicada en lo que se refiere a su salud. Terelu ha mostrado su preocupación: "Mi madre tiene un deterioro cognitivo importante", ha desvelado. La salud de la que fuera presentadora de "¡Qué tiempo tan feliz!", que cumple este próximo domingo 82 años, es cada vez más delicada. Sus hijas solo tienen un objetivo ahora y pasa por tener a madre en un entorno de paz y calma para que esté tranquila.

El hijo de Carmen Borrego, de compras con su padre y su hijo. En una de sus primeras salidas junto a su mujer, Paola, y su bebé, José María Almoguera quedó con su padre, con quien mantiene una relación excelente.

Irene Urdangarin y su madre, la Infanta Cristina, están muy unidas. Para la hermana del Rey, su hija se ha convertido en una pieza clave. Han sido sorprendidas durante un paseo relajado por Ginebra, Suiza, justo al cumplir la joven la mayoría de edad

Soraya y Miguel Ángel Herrera ya son marido y mujer, tal y como adelantó LA RAZÓN, antes de la fecha esperada. La pareja se casó en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Villar del Olmo, con la presencia de sus hijas y la madre de la cantante.

En "Lecturas" descubrirás la dura historia de Fabiola Martínez: "Tuve una pareja que amenazó con matarme". Renovada y feliz de haber recuperado su espíritu independiente, Fabiola Martínez hace balance en exclusiva para la revista de su nueva vida dos años y medio después de su separación de Bertín Osborne y desvela algunos episodios durísimos que la marcaron, como los abusos que tuvo que evitar de niña o el infierno que vivió al lado de una expareja que acabó en la cárcel.

Desde su luna de miel Kiko Matamoros se defiende de los ataques de su ex: "Makoke miente y tiene un plan para vengarse de mí". Marta López Álamo y Kiko Matamoros comparten en exclusiva su idílico viaje, tras su reciente boda.

"Diez Minutos" te muestra en exclusiva la reunión de los Janeiro Campanario para celebrar el primer año del tercer hijo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La esposa del torero reaparece en familia para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Hugo, que nació el 7 de junio de 2022. Precisamente, fue la celebración del primer cumpleaños del pequeño lo que reunió a la familia Janeiro Campanario en un restaurante de Jérez, en Cádiz, que curiosamente se llama la "Venta Esteban".

Kiko Hernández (Sálvame) y su declaración de amor a Fran Antón al publicar la primera foto juntos en sus redes. El colaborador televisivo se casa en septiembre con su pareja y ha compartido la primera foto junto a él. "Hoy me tengo que subir aquí para contar algo que creo que es muy importante para mí. Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo una relación. Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. A la persona que me puede ayudar con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón (...). En septiembre, sí me quiero casar contigo", ha dicho dejando impresionados a los espectadores y emocionando a sus compañeros de programa.