Manu Tenorio estalla tras su expulsión de Bailando con las estrellas

Han pasado veinticinco años desde que un joven Manu Tenorio conquistara al público en la primera edición de Operación Triunfo. Aquel talent show fue el inicio de una carrera sólida, sin grandes estridencias, pero con una fidelidad del público que lo mantiene vigente dos décadas después. Quizás por eso, el cantante sevillano decidió volver a ponerse a prueba -esta vez cambiando el micrófono por los zapatos de baile- en el programa Bailando con las estrellas.

Sin embargo, su paso por el concurso de Telecinco no ha terminado como esperaba. El pasado sábado, Tenorio fue el expulsado de la gala tras un duelo reñido con Bárbara Rey, y su reacción no pasó desapercibida. Serio y visiblemente molesto, el artista no dudó en mostrar su desacuerdo en directo y cuestionar la decisión del jurado. "Pelayo no ha sido fiel a su palabra. Dijo que había que valorar la constancia y el trabajo, y eso es justo lo que no ha valorado", declaró desde el plató, refiriéndose al estilista y jurado Pelayo Díaz.

Lejos de dejar el asunto ahí, horas después el cantante llevó su descontento a las redes sociales. En su cuenta de X (antes Twitter), publicó un mensaje cargado de ironía y frustración:

"Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia, sin reconocer el compromiso. ¡Buen camino!" Una frase breve, pero lo suficientemente contundente como para dejar clara su decepción.

Hacer frente a sus miedos

El sevillano, de 50 años, había reconocido antes de comenzar el programa que el baile era un reto personal. "Desde Operación Triunfo siempre he dado por hecho que no sabía bailar y ese sentimiento me ha autosaboteado mucho", confesó recientemente. Participar en Bailando con las estrellas era, en sus propias palabras, una manera de enfrentarse a "ese pequeño enemigo saboteador que todos tenemos dentro". Además, el proyecto tenía un componente emocional: después de atravesar una etapa complicada marcada por la depresión, Manu veía en el concurso una oportunidad para reencontrarse consigo mismo. "Ensayar cada día, superarte y sentirte útil es una bendición", dijo en una entrevista previa al estreno.

Su marcha, por tanto, no solo representa una eliminación televisiva, sino también el final de un proceso de crecimiento personal que el artista había vivido con intensidad. Aun así, su actitud fuera del plató demuestra que, a pesar del enfado, la vida sigue.

Horas después de la polémica, Manu celebraba su 17º aniversario de boda con su esposa, la periodista Silvia Casas, compartiendo en Instagram una imagen de ambos durante una cena íntima. "No me vienen los años a la cabeza, me viene el camino recorrido… todo lo que hemos construido a base de amor, esfuerzo y paciencia", escribió.

Entre la pasión, el trabajo y el temperamento andaluz, Manu Tenorio sigue siendo fiel a sí mismo: inconformista, honesto y dispuesto a defender su esfuerzo hasta el final, dentro y fuera de la pista de baile.