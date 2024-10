TVE apuesta por Loles León como presentadora de su nuevo programa

TVE prepara un nuevo programa para el prime time de los viernes que será presentado por Loles León, Inés Hernand y Mariona Casas, según ha avanzado 'Vertele'. La cadena pública busca repetir los datos de David Broncano y revitalizar sus noches del quinto día de la semana con una propuesta que combina humor y entrevistas, en un formato intergeneracional en el que tres mujeres de diferentes edades confrontarán ideas y debatirán sobre diversos temas.

El nuevo programa, aún sin título definitivo, estará producido por WinWin Audiovisual, responsable de éxitos como "Los pilares del tiempo" en La 2 y "EnREDa2" en Canal Sur. La dinámica del show girará en torno a un concepto similar al del antiguo 'Hable con ellas', el late show de Telecinco, en el que las presentadoras recibirán a diversos invitados en un ambiente que simula una casa. Además, se espera que cuenten con colaboradores fijos, denominados "vecinos", quienes añadirán dinamismo al formato.

La presentadora del Benidorm Fest, Inés Hernand

Uno de los aspectos más destacados del programa es su enfoque en la diversidad generacional. Loles León, de 73 años, es una veterana actriz y presentadora con una extensa trayectoria en cine y televisión. Es conocida por su participación en series icónicas como "Aquí no hay quien viva" y "La que se avecina", y por su rol en programas como '¡Hola Raffaella!' y 'MasterChef Celebrity'. En este nuevo espacio, León vuelve a TVE, la cadena que vio el inicio de su carrera, retomando así su faceta de presentadora. A su lado, Inés Hernand, de 32 años, se consolida como una de las caras jóvenes más reconocidas de RTVE. Hernand saltó a la fama gracias a su participación en las dos primeras ediciones del 'Benidorm Fest', y ha continuado su ascenso como presentadora en programas como 'Gen Playz' y 'No sé de qué me hablas'. Actualmente, también compite en 'MasterChef Celebrity' y estrena proyectos en RTVE Play, consolidando su perfil en la televisión pública.

Por su parte, Mariona Casas, la más joven del trío con 25 años, hará su debut televisivo. La influencer y actriz emergente cuenta con una sólida base de seguidores en TikTok, donde acumula 1,8 millones de seguidores gracias a sus parodias y contenido humorístico. Aunque su carrera en redes es breve, ya ha mostrado interés en la actuación y la teatroterapia, lo que hace de este programa una oportunidad ideal para mostrar su versatilidad en un medio nuevo.

Este nuevo formato, que aún no tiene fecha de estreno oficial, es parte de la estrategia de TVE para fortalecer su parrilla nocturna de los viernes. Actualmente, esta franja está ocupada por 'La ruta Morancos' y 'Viaje al centro de la tele', programas que no han logrado captar la atención masiva de la audiencia. Con la incorporación de este trío de presentadoras, TVE espera atraer a un público más amplio, aprovechando el contraste de personalidades y la frescura que pueden aportar figuras como Hernand y Casas, junto con la experiencia y el carisma de León.