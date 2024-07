Movistar Plus+ se despide de seis años de etapa humorística

Hace unos 6 años, el 1 de febrero de 2018, que David Broncano iniciaba una nueva etapa en su carrera profesional con la llegada de 'La Resistencia' a Movistar Plus+. Este programa, que pronto se convertiría en una referencia en el panorama televisivo español, marcaba el inicio de un período dorado para la plataforma de Telefónica. Con su traslado la próxima temporada a TVE, se cierra un capítulo importanteen la historia de Movistar Plus+ y se da inicio a una nueva estrategia de contenidos.

Hasta finales de 2021, Movistar Plus+ contó con dos figuras emblemáticas del humor, Andreu Buenafuente y David Broncano, ambos bajo la producción de El Terrat. Buenafuente, con su programa 'Late Motiv', y Broncano, con 'La Resistencia', lograron posicionar a Movistar Plus+ como un referente en el entretenimiento y de la comedia. Sin embargo, el cierre de "Late Motiv" marcó el comienzo de una transformación para la cadena, que ahora culmina con la salida de Broncano y su equipo: Ricardo Castella, Jorge Ponce o Grison.

El traslado de 'La Resistencia' a TVE forma parte de una clara reestructuración en la estrategia de contenidos de Movistar Plus+. Con la eliminación del canal #0 y la salida de otros programas como 'Showriano', 'That's My Jam' y 'Martínez y Hermanos', la plataforma ha decidido enfocarse en géneros con mayor tirón tanto en la televisión generalista como en el 'streaming'. Docuseries sobre historias como "Lina", "Perrea, perrea" o "Macarena", son ahora el centro de su propuesta.

Marca "La Resistencia"

Desde su inicio, 'La Resistencia' ha sido un pilar fundamental para Movistar Plus+. Su formato innovador y la capacidad de David Broncano para conectar con el público joven a través de entrevistas y momentos virales han sido clave para su éxito. Las preguntas icónicas sobre cuánto dinero tienen los invitados en el banco y cuánto sexo han tenido en el último mes se convirtieron en elementos distintivos del programa que llegaron a formar de la sociedad española.

A pesar de no coincidir en franja horaria, Broncano se estableció en el imaginario popular como la competencia de 'El Hormiguero' de Pablo Motos. A partir de septiembre, con el traslado a TVE, este enfrentamiento se materializará, creando una de las competiciones más esperadas los últimos años televisivo.

El desgaste de audiencia de 'La Resistencia' en Movistar Plus+ es un hecho innegable. Del 16,4% de cuota sobre el pago en 2021, el programa pasó a un 2,2% en marzo de 2024. Este descenso refleja la necesidad de un cambio de aires, que podría resultar positivo tanto para el equipo del programa como para RTVE. El reto de David Broncano será equilibrar su estilo característico con las normativas de la televisión pública.

Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE, ha afirmado que "la productora gozará de libertad creativa y de producción", aunque la corporación se reserva el derecho a realizar modificaciones necesarias para adecuar el contenido de los guiones. Esta nueva etapa supone un desafío para Broncano y su equipo, quienes deberán adaptarse al juego de las audiencias generalistas, enfrentándose a rivales como Pablo Motos en Antena 3 y Carlos Latre en Telecinco.

El traslado de 'La Resistencia' a TVE no solo marca el fin de una era en Movistar Plus+, sino también el inicio de una nueva fase para la televisión pública. Con la intención de captar al público joven, siempre fiel a Broncano, TVE busca revitalizar su programación y competir en el cotizado 'access prime time'. Este movimiento estratégico es un testimonio de la evolución constante del panorama televisivo español y de la capacidad de adaptación de sus protagonistas.