Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, viernes 19 de marzo de 2021

viernes 19 de marzo de 2021

La dirección de Ciudadanos (Cs) ha perdido por completo el control de la situación interna. El PSOE lo sabe y está intentando romper la unidad de acción de Cs en Castilla y León para conseguir los cuatro tránsfugas que le permitan este lunes sacar adelante la moción de censura que han presentado para desbancar al Gobierno de coalición entre el PP y los naranjas. Hay presiones, hay conversaciones informales y hasta denuncias de presuntos intentos de compra de voluntades desde la parte socialista.

El terremoto político iniciado hace diez días en la Comunidad de Madrid se cobró ayer una nueva víctima: Ignacio Aguado. El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid anunció ayer que no será el candidato de Ciudadanos en las elecciones del próximo 4 de mayo: «Cierro una etapa apasionante», aseguró en una declaración sin preguntas en la que no pudo evitar las lágrimas al agradecer el trabajo de su equipo en estos años. Aguado fue el encargado de anunciar que será el diputado Edmundo Bal el que compita en los comicios regionales contra Isabel Díaz Ayuso.

La calma que Moncloa esperaba encontrar tardará en llegar todavía. Si bien en el Gobierno, el anuncio de la salida del vicepresidente segundo provocó cierto alivio en el Consejo de Ministros al suponer que se impondría una cierta estabilidad y se rebajaría la crispación latente, todavía queda un mes en el que se continuarán acaeciendo los desencuentros en el seno de la coalición.

En un escenario ya preelectoral, Pablo Iglesias decide poner a prueba por última vez los cimientos de la coalición antes de su salto al escenario autonómico. Si bien en estos quince meses los morados han tensado la cuerda en varias ocasiones, en esta ocasión deciden llevar la tensión hasta el punto máximo e incluso amenazan con tumbar en el Congreso de los Diputados la ley de Vivienda, que debería estar ya aprobada y que ha encallado en fondo y forma por las desavenencias entre la vicepresidencia y el ministerio de Transportes por el contenido de la misma. La regulación de los alquileres, aspecto firmado en el acuerdo de coalición por ambos partidos, es la causa que separa a ambos partidos.

Las autoridades noruegas confirmaron este jueves la muerte de una segunda persona y las suecas de otra por graves complicaciones tromboembólicas tras recibir la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19.

Noruega ha registrado en total seis casos con un cuadro clínico inusual que incluye baja cantidad de plaquetas, trombos y hemorragias, similar al detectado en varios países.

El Senado pidió ayer explicaciones al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que clarifique cuáles son las verdaderas medidas que está negociando con Bruselas sobre la reforma las pensiones. El malestar mostrado en público y en privado por los distintos partidos se hizo patente durante toda la comparecencia en el Senado, en la que reclamaron al ministro que acabara con la «opacidad» con la que actúa.

El anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda que ha preparado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contempla entre sus medidas una destinada a movilizar para el mercado de alquiler aquellos inmuebles ahora vacíos y cerrados: un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los que lleven sin uso al menos dos años.

Como asegura el documento preparado por el Departamento que dirige José Luis Ábalos, el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece ya un recargo del 50% sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los “inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente”.

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha abierto una actuación de oficio ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Agencia Tributaria (AEAT) para conocer las medidas que se aplicarán para evitar que los errores que acumula el SEPE con los abonos a trabajadores en ERTE supongan una penalización fiscal para estos ciudadanos en la próxima campaña de Renta 2020, según ha explicado en una nota.

En un escrito enviado a ambos organismos, la Institución pide “coordinación”, recuerda que disponen de recursos técnicos y administrativos al servicio del procedimiento y señala que “se podría reducir el impacto del problema mediante un volcado automático de datos entre las dos entidades”.

Todavía queda trabajo por delante, pero Zeleros, la iniciativa española con sede en Valencia que está desarrollando un sistema hyperloop escalable, ha dado hoy un paso tan simbólico como relevante en el camino para hacer realidad el que se conoce como el quinto medio de transporte. La compañía ha presentado en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el prototipo del vehículo que quiere emplear para hacer realidad este sistema de transporte que opera con cápsulas que circulan en el interior de un tubo a velocidades cercanas a los 1.000 kilómetros por hora gracias al sistema de levitación magnética pasiva.

Beatriz Montáñez ha dado un giro radical en su vida y ha pasado de ser el centro de los focos a vivir aislada en un bosque como una ermitaña, sin agua corriente y alejada de la civilización, a la que sólo regresa una vez al mes para hacer la compra.

Montañez, periodista, guionista, presentadora, actriz y ganadora de un Goya por la película documental “Muchos hijos, un mono y un castillo” alcanzó la popularidad en “El intermedio”, espacio que copresentaba con El Gran Wyoming. dejó el programa en 2011 y decidió marcar distancias, para llevar una vida más sosegada. Hace cinco años dio un giro radical en su vida y se trasladó a una cabaña en el bosque, un retiro que sólo abandona cada 25 días para hacer la compra. En lo que respecta a sus visitas a la ciudad han quedado relegadas a dos veces al año. Nada más.

La misoginia será catalogada como un crimen de odio por la Policía, después de que el Gobierno de Boris Johnson haya cedido a las demandas de los activistas tras la conmoción creada en el Reino Unido por el asesinato de Sarah Everard, 33 años, cuando regresaba sola a su casa a principios de marzo. Como principal sospechoso ha sido detenido un agente de Scotland Yard.

El Ejecutivo anunció ayer que, a partir de otoño, se pedirá a las fuerzas del orden que registren e identifiquen los delitos de violencia, incluido el acecho y los delitos sexuales, que la víctima crea que han sido motivados por “hostilidad basada en su sexo”. De no haber cedido a las presiones, el Ejecutivo se enfrentaba a una humillante derrota en la Cámara de los Lores, durante la tramitación del proyecto de Ley de Abuso Doméstico. La medida se aplicará a Inglaterra y Gales, ya que el resto de naciones que conforman el país -Escocia e Irlanda del Norte- tienen sus propias competencias al respecto.