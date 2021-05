Las 10 noticias de última hora que debes conocer hoy, miércoles 19 de mayo de 2021

Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, miércoles 19 de mayo de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

Fuentes diplomáticas en Madrid y Rabat aseguran que toda esta crisis, sin precedentes en décadas y calificada de «auténtica invasión» por el presidente de Ceuta, era «perfectamente previsible». Según ha podido saber este diario, diplomáticos y expertos en las relaciones con el régimen alauita tanto en el ministerio en Madrid como en la embajada de Rabat advirtieron al Gobierno de que acoger al líder del Frente Polisario iba a ser interpretado como un «acto hostil» por Marruecos.

La política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez es una montaña rusa. Recién llegado a la Moncloa en 2018, el presidente lanzó un mensaje inequívoco a Europa –«un aldabonazo», se dijo entonces– con la acogida del «Aquarius», pero posteriormente las señales comenzaron a ser ciertamente equívocas cuando se rechazó a otro buque en una situación idéntica, escudándose en no ser el puerto más seguro. De pretender liderar la respuesta de la UE a la inmigración irregular a una estrategia errática en materia migratoria, que ha tenido varias estaciones intermedias –crisis de Canarias, falta de coordinación interministerial y malas relaciones con Marruecos– hasta llegar al desafío migratorio que se está viviendo actualmente en Ceuta.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado, con el apoyo de la Fiscalía, acordar medidas cautelares para garantizar que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, declare como investigado el próximo 1 de junio. Pero lo que sí ha hecho el magistrado, también con el aval de la Fiscalía, es reabrir una causa contra Ghali por un delito de genocidio que se encontraba archivada, desde octubre de 2020, por lo que si finalmente declara como investigado también podrá ser interrogado en relación a este procedimiento.

En apenas seis meses, las Fuerzas Armadas han tenido que desplegarse en dos ocasiones ante la llegada masiva de inmigrantes. Ya lo hicieron a finales del pasado año en Canarias y desde anoche los militares han salido a las calles de Ceuta para prestar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desbordadas ante la avalancha de personas que han cruzado desde Marruecos. En principio, todos los militares que hay en Ceuta están en alerta y listos para desplegarse, tal y como han confirmado fuentes militares.

En la ciudad autónoma, con una población de unos 85.000 habitantes, hay desplegadas varias unidades militares, en su mayoría del Ejército de Tierra, que cuenta con unos 3.300 efectivos en la plaza de Ceuta. Y de todos ellos, los primeros que han sido activados para hacer frente a esta situación han sido los miembros del Tercio Duque de Alba 2º de La Legión y del Grupo de Regulares nº 54, a los que se han sumado efectivos del Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta para tareas de Policía Militar. Eso sí, desde el Ministerio de Defensa rechazan informar de manera oficial sobre el número de efectivos desplegados o las funciones concretas de estos uniformados.

España y Marruecos se encuentran en plena crisis diplomática. A la disputa histórica por Ceuta y Melilla, reavivada hace meses con las palabras de su primer ministro asegurando que tarde o temprano ambos países habrán de abordar esta cuestión, se une el conflicto en el Sáhara, también reactivado en las últimas semanas.

Las palabras del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en defensa del Frente Polisario, no gustaron nada en el país vecino, que con el reconocimiento de Estados Unidos de esta antigua colonia española como marroquí, se siente más fuerte que nunca.

Pero el detonante final ha sido la presencia del líder del Frente Polisario en un hospital español para ser atendido después de haberse contagiado de coronavirus, lo que ha provocado las protestas del Gobierno de Marruecos y ha desencadenado la crisis migratoria que vivimos estos días.

Una frontera, dos mundos. Una línea imaginaria en el mar que cruzaron miles de jóvenes magrebíes y subsaharianos en busca de una vida mejor. Dos preocupaciones hondas por razones distintas. El miedo a una avalancha incontrolable de personas procedentes de Marruecos se ha apoderado de la habitualmente apacible ciudad de Ceuta. Al otro lado de la raya, en Castillejos, el primero de los municipios de la región de Tetuán, el trasiego de personas, el desconcierto y el ruido de las sirenas de policía y ambulancias completaban la escena de este martes histórico en que Rabat y Madrid parecen dispuestos a romperlo todo.

Primera división en Moncloa tras la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno. De nuevo, a cargo de la bandera por el feminismo, la que ambos partidos que cohabitan en la coalición disputan y que a lo largo de la andadura del Ejecutivo ha causado varias fricciones entre el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero y la vicepresidencia primera que encarna Carmen Calvo a cargo de la ley «solo sí es sí» y la ley Trans. Si bien desde la salida del ex vicepresidente morado del Gobierno, la parte socialista entendía que a partir de ahora se abría una nueva etapa más tranquila, lo cierto es que las discrepancias entre ambos partidos seguirán apreciándose en temas claves como puede ser, como ahora, la ley Trans, o la ley de vivienda que todavía encalla, a pesar que el plazo de presentación de la ley ya ha sido superado.

La Comunidad de Madrid notificó este martes 1.300 casos nuevos de coronavirus, de los que 1.008 corresponden a las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo, con datos a cierre del día anterior. En la Comunidad de Madrid la incidencia a 14 días es de 249,95 por cada 100.000 habitantes y se sitúa en el tercer puesto únicamente superada por Melilla (261,84) y el País Vasco (279,76).

En el escenario actual en la Comunidad de Madrid, sigue habiendo 53 municipios en la región y siete de los 21 distritos de la capital que se encuentran en estos momentos en riesgo extremo de contagios ya que soportan una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Hay cinco municipios, pequeños todos ellos, con una incidencia acumulada por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.

Agentes de la Guardia Civil, acompañados por dos perros expertos en el rastreo de restos orgánicos, han llegado pasadas las 10:00 de la mañana a la casa de Tomás Antonio Gimeno, padre de Anna y Olivia para continuar con el cuarto registro de la vivienda, situada en Igueste de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. El objetivo es analizar cada centímetro tanto de la vivienda, como de la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, para tratar de dar con alguna pista que les permita saber qué pasó con Anna y Olivia, desaparecidas desde el pasado 27 de abril.

Uno de los puntos candentes de este registro será una parte del jardín, donde en el primer registro encontraron algo inquietante. La parcela, de enormes proporciones, está sin cuidar, con mucho matorral y plantas secas. Pero en una de las zonas, hay una extensión de tierra que había sido removida, según informó “Espejo Público”.

De la creencia de que era el hombre a su vida a dudar de un futuro en común, no han pasado ni siete días. El via crucis de Tamara Falcó no ha hecho más que comenzar sí, como apuntan algunas informaciones, el atractivo ingeniero por el que se desvive la Marquesa de Griñón es un “Don Juan” del siglo XXI. Y es que, según ha reconocido a su círculo íntimo la propia Tamara, “a mi novio le gustan todas”. Así ha sido la semana trágica de Tamara Falcó.