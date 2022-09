«Pistol»: las balas perdidas del punk según Danny Boyle

Más allá del “amor” entre Sid y Nancy

«Me molesta profundamente que se acote el relato de los Sex Pistols a la tragedia de Nancy Spungen y a la sobredosis de Sid Vicious. Ese no es el espíritu del punk. Lo que queríamos con la serie no era venerar la figura de Sid, pero sí mostrarle como una persona real, en constante batalla con sus demonios desde que era un niño. Como guionista, me apasionaba la historia de Nancy, desde su ascenso en el club de fans hasta su horroroso final, pero quería que la serie sirviera de homenaje a lo inteligente que era. Eran dos almas dañadas que se acabaron encontrando y, más tarde, se destrozaron la vida. No hay nada de ‘‘glamour’’ en eso, no hay nada de punk. Solo unos niveles extremadamente feos de violencia y toxicidad que había que mostrar», explica Pearce sobre el trágico romance.