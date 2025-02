Lars von Trier, ingresado en una residencia tras su diagnóstico de párkinson

El director de cine danés Lars Von Trier ha sido admitido en una residencia debido a la enfermedad del párkinson de la que fue diagnosticado en 2022, cuando el cineasta tenía 66 años. "Lars está ahora en una residencia para que pueda recibir el tratamiento y cuidado que su condición requiere", indicó Louise Vesth, de la productora Zentropa, en un mensaje en Instagram el miércoles.

"Se trata de un complemento a su residencia privada. Lars está bien dadas las circunstancias. Pedimos en nombre de Lars que se respete su privacidad", agregó Zentropa, cofundada por Von Trier en 1992.

Pese al diagnóstico de párkinson, el director danés continuó trabajando y en septiembre de 2022 culminó en Venecia "Riget Exodus", la tercera parte de una popular serie televisiva en su país y que fue presentada fuera de concurso semanas después en el festival de Venecia.

Cofundador del denominado movimiento Dogma, Von Trier es uno de los cineastas europeos vivos más prestigiosos, con una sólida carrera de tres décadas en las que ha dirigido títulos como "Breaking the Waves", "Dancer in the Dark" (Palma de oro en el festival de Cannes), "Dogville", "Antichrist" y "Melancholia".