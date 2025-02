Suzie Miller, autora de «Prima facie»: «La misoginia se respira en el ambiente»

No interesa a todos que haya una igualdad, por eso hay que seguir luchando», opina la escritora australiana y abogada Suzie Miller. «Cuando se hacen preguntas implicando que te lo has buscado, quizá haga más daño que el propio acto. Provoca problemas psicológicos, y que la comunidad sea cada vez más abierta hace que estas hostilidades ya no se van a tolerar». «Prima facie» (Seix Barral). No hay semana, incluso día, en el que no surja una noticia de un hombre que ha agredido, abusado, violado o matado a una mujer. Detrás de tantos titulares, están las historias, las personas y sus sentimientos. Esas víctimas que sufren el miedo previo, el acto y el posterior proceso en el que son señaladas, juzgadas, cuestionadas y estereotipadas por el simple hecho de atreverse a hablar de una injusticia que no han elegido vivir. Hace pocos días en España se desataba una polémica por la forma en la que un juez dirigía el testimonio de una presunta víctima de abuso sexual, en un caso además mediático. Le hacía una serie de preguntas que, más que tratar de hallar una respuesta, condicionaban la historia que la mujer en cuestión trataba de narrar. «», opina la escritora australiana y abogada Suzie Miller. «Cuando se hacen preguntas implicando que te lo has buscado, quizá haga más daño que el propio acto. Provoca problemas psicológicos, y que la comunidad sea cada vez más abierta hace que estas hostilidades ya no se van a tolerar». La autora forma parte de este cambio de perspectiva, gracias al proyecto más marcado de su trayectoria: tras 15 años trabajando como abogada, publicó una obra teatral que, tras un gran éxito tanto en Australia, Reino Unido como también en España, ahora se convierte en novela:(Seix Barral).

Seguir educando

Esta adaptación novelística explica Miller que nace, ante todo, de una necesidad. «Tuve que recortar partes para que funcionara en el teatro, y quería contar más sobre Tessa Ensler –la protagonista–, quería presentar su trasfondo». Así arrancó a confeccionar los sufrimientos de esta abogada de éxito, especializada en la defensa de agresores sexuales, cuando le ve las carencias a ese sistema judicial en el que cree ciegamente. Le sucede lo que a tantas mujeres, y al verse en el lado opuesto descubre que las reglas que siempre ha defendido no están escritas para ellas. «La ley se ha diseñado alrededor de la sexualidad masculina», asegura la escritora, «de hecho, hace treinta años ni se contemplaba que en un matrimonio pudiese ocurrir una violación. El hecho de que ya hablemos de ello ya es un paso importante».

Hay que seguir batallando, abriendo mentes, y para ello es crucial, apunta Miller, «la educación. Hay que preguntarnos cómo hablamos de sexualidad con nuestros hijos». Recuerda en este sentido el preestreno de «Prima Facie» en Australia, al que asistieron 15 estudiantes de teatro. «Les encantó, y me dijeron, desde la más pura inocencia, que estaban asombrados, porque no sabían que lo que le ocurría a la protagonista era violación. La ley es producto de su propia sociedad, a la que hay que educar, porque los mitos y los estereotipos nacen de la ignorancia», plantea.

Su obra así lo hace: no son pocas las ocasiones en las que Miller ha recibido un agradecimiento de alguien del público, quien le ha asegurado haber cambiado su forma de ver estos casos. Incluso ha influido en el propio sistema judicial. «Muchas personas del tribunal penal y central de Londres me han llamado, me han invitado a dar charlas, y me han dicho que van a cambiar la forma de hacer las cosas», recuerda Miller. Además, subraya, «muchos de los jueces en Reino Unido y en Australia están obligados a leer mi libro antes de ejercer como jueces en un caso de violación. Ahí vemos la importancia del arte para la comunidad, algo que se olvida a veces».

Continúa, por tanto, cultivando literatura en este mismo sentido. Explica la abogada que su próximo libro ya está tomando forma: «Va sobre la madre de un chico joven al que le acusan de algo así. Y analizo qué pasa cuando ella se da cuenta, tras hablar con él, de que nada de lo que le decía era cierto. Y de la necesidad de que haya buenos mentores hombres de chicos jóvenes que les asesoren para ser buenos ciudadanos del mundo». Hay cosas, añade, que hemos superado, pero no se ha erradicado aún «la misoginia que respiramos en el ambiente. La mujer se siente frecuentemente menos segura en su casa que en la calle. Muchos hombres nunca experimentarán eso. Nosotras seguimos siendo un ser humano de segunda, y eso hay que corregirlo», concluye.