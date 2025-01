Salen a la luz los exclusivos diarios de Unity Mitford, la joven aristócrata amante de Hitler

El 9 de febrero de 1935, fue «el día más maravilloso» de su vida para Unity Mitford cuando Adolf Hitler la invitó a sumarse a su mesa.«Almuerzo en Osteria a las 2.30. El Führer llega a las 3.15 después de que terminara de almorzar. A los 10 minutos, envía al Wirt [propietario del restaurante] para pedirme que vaya a su mesa. Voy y me siento a su lado mientras come su almuerzo y hablamos. Me escribió una postal.», escribe marcando incluso algunas frases en mayúsculas para mostrar su entusiasmo.