Ortega se sublima al filo del peligro

Contra todo pronóstico no solo no llovió, sino que hasta salió el sol en un ir y venir que fue la tarde (o el fin de semana). Las imágenes de Illescas y la faena de Ortega el día anterior corrieron como la pólvora.No es el caso, a Ortega ya lo habíamos descubierto mucho tiempo ha, pero esos 20 muletazos hacían que a las cinco en punto de la tarde tuviéramos la ilusión intacta por si uno de la Ventana del Puerto le diera por embestir. Pero el primero no quiso. Sin fuerza y con mal estilo, falto de ritmo sobre todo de mitad de muletazo para adelante. Juan Ortega no brindó, pero buscó la faena por ambos pitones y eso que el zurdo tenía guasa y en más de una ocasión le puso en el abismo. Bonito el embroque de difícil resolución el muletazo. Quedaba otro.