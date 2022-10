kiosco; Tamara Falcó, Laura Escanes e Isabel PaSntoja, protagonistas de las revistas del corazón

“¡Hola!” publica las declaraciones más sorprendentes de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva: “Si alguien insinúa que yo lo sabía, está tristemente equivocado”. Cuentan sus cercanos, las personas que mejor la conocen y están a su lado, que su vida es una noria, arriba y abajo. Una montaña rusa con los vaivenes de un momento emocionalmente tan convulso..., pero, poco a poco, recomponiéndose, porque, sobre todo, confía en Dios, publica la revista. La profunda fe de Tamara es la que le da esa confianza en que Dios tiene un plan para ella. Saca las fuerzas de la oración, porque, simplemente, ella es católica. La hija de Isabel Preysler necesita tiempo para pensar con claridad y dibujar ante sí un futuro nuevo y mejor. Y, sobre todo, diferente.

Pero, como no hay mal que por bien no venga, la marquesa de Griñón se ha convertido en la mujer más influyente del momento. Durante estos días frenéticos en los que la vida de Tamara Falcó ha dado un volantazo de 180 grados y la relación con Onieva se ha quebrado por completo, las expec­tativas profesionales de ambos protagonistas también han sufrido un cambio drástico. Íñigo ha subido cuarenta mil seguidores en sus redes sociales, pero su futuro empresarial se encuentra más que en entredicho, ya que se ha convertido en algo así como un mentiroso patológico para la opinión pública. Ahora mismo, pocos se aventurarían a ofrecerle un contrato o colaboración. El caché de Íñigo baja y, sin embargo, el de Tamara se dispara. Ha ganado cerca de doscientos mil seguidores en Instagram. Las muestras de cariño se multiplican por mil en las redes sociales, donde está casi retratada como una heroína, una nueva “princesa del pueblo”, publica “¡Hola!”. Personalidades de todos los ámbitos se rinden ante su templanza y fortaleza.

La otra protagonista de la portada es Susanna Griso y su nueva pareja, Íñigo Afán de Ribera. Fotografiados de la mano y con una sonrisa, paseando al perro de la periodista por las inmediaciones de su casa, dos semanas después de que “¡Hola!” descubriera su relación.

En “Semana” podrás ver las primeras imágenes de Olga Moreno y su novio Agustín Etienne, juntos. La ex mujer de Antonio David Flores y su representante mantuvieron una romántica cita en el centro de Madrid el día que ella cumplía 47 años.

Por otro lado, Íñigo Onieva que continúa con su vida, tras su ruptura con Tamara Falcó. El empresario se fue de fiesta con amigos en un particular plan que llamará la atención de muchos.

Iñaki Urdangarin se reúne con sus hijos tras sus fotos más polémicas con Ainhoa Armentia, en Formentera. Unas imágenes que demuestran el apoyo de los hijos del exdeportista a su padre.

La revista “Lecturas” desvela quién es el nuevo amor de Laura Escanes. La influencer y Míster Jägger, el famoso ‘youtuber’ de 27 años, se conocieron en febrero y la chispa saltó, publica la revista. El publicista fue quien propuso a la influencer pasar página a su matrimonio.

La actriz y expareja de Pipi Estrada, Miriam Sánchez cuenta el calvario que vivió durante su tormentosa relación. “Pipi Estrada me insultaba y me llamaba mala madre. Quiero que me deje en paz, tengo muchos motivos para llevarlo al juzgado”, advierte.

Además, Nacho Palau deja a su novio y se acerca a Miguel Bosé. El ex de Miguel Bosé, Nacho Palau, ha tomado la iniciativa de romper con su chico. El diagnóstico de su cáncer de pulmón y la mala relación de Cristian Villela con su familia lo han llevado a replantearse su vida. Una información que, por el contrario, el escultor ha negado.

“Diez minutos” cuenta los problemas judiciales a los que podría hacer frente Isabel Pantoja: todavía no tiene el visado para actuar en Estados Unidos y una empresaria marbellí amenaza con demandarla porque Agustín Pantoja ha contratado sus conciertos en territorio americano con otra empresa.