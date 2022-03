Guerra Ucrania-Rusia, última hora: Moscú anuncia corredores humanitarios para Kiev y otras ciudades ucranianas

La guerra en Ucrania se ha recrudecido con los ataques de las tropas rusas. Ayer, esos violentos combates obligaron a suspender las evacuaciones de Mariupol y Volnovaja. También en Irpin, las autoridades ucranianas denunciaban que Rusia había abierto fuego durante la evacuación, con el fatal desenlace de tres civiles muertos, dos de ellos, niños. Naciones Unidas eleva a 1,5 millones los refugiados por la guerra.

Mientras, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirma que las fuerzas rusas se están preparando para bombardear la ciudad portuaria de Odesa, a orillas del mar Negro, en el sur de Ucrania. “Será un crimen histórico”, aseguró el líder ucraniano.

7:30

Australia pide a China que se una a condena global de invasión rusa a Ucrania

El primer ministro australiano, Scott Morrison, pidió este lunes a China que honre su compromiso con la paz mundial y use su gran influencia sobre Moscú para condenar la invasión rusa a Ucrania e imponer sanciones en línea con la comunidad internacional.

“El mundo lleva mucho tiempo escuchando las palabras de China sobre su compromiso con la paz mundial y el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Le corresponde a China, en este punto bisagra de la historia, demostrar que son más que palabras”, dijo Morrison en un discurso virtual en el Instituto Lowy de Sídney.

“Ningún país tiene un mayor impacto en Rusia que China”, recalcó Morrison al elogiar, en contraste, los esfuerzos “concertados” de países europeos como Alemania, Suecia y Finlandia para hacer frente al “aventurarismo autócrata” del presidente ruso, Vladimir Putin.

7:00

La vida de Lubov ha cambiado radicalmente en las últimas dos semanas. Tiene 28 años y acaba de cruzar la frontera polaca, junto a su hermana Anna de 31, su próxima parada es la estación de trenes de Przemysl, a pocos kilómetros del paso fronterizo de Medyka. Llevan cuatro días de viaje desde Uman, en la provincia de Cherkasi. Un amigo las acercó a la estación de autobuses de su ciudad y a partir de ahí, entre autobuses, coches y trenes lograron llegar hasta Polonia. “Escuchamos que la ciudad sería bombardeada, me fui para poder volver y cuando termine la guerra regresar y reconstruir mi país”, cuenta Anna entre lágrimas. “En realidad aun no soy capaz de procesarlo todo, nunca me imaginé vivir una guerra, abandonar mi país, mi casa, todo por lo que mi familia ha trabajado”, continua Lubov. Las dos hermanas regentaban una tienda de comestibles, heredada tras la muerte de sus padres.

6:30

Rusia anuncia corredores humanitarios para Kiev y otras ciudades ucranianas

Rusia abrirá corredores humanitarios a partir de las 8:00 hora española en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Jarkov y Sumi, según han informado las propias fuerzas armadas rusas a la Cruz Roja, la OSCE y la ONU, informan las agencias rusas.

“Ante la catastrófica situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades de Kiev, Jarkov, Sumi y Mariupol”, dice el comunicado de las fuerzas armadas, publicado por las agencias rusas, “las Fuerzas Armadas con fines humanitarios a partir de las 10.00 horas (08.00 hora española) del 7 de marzo de 2022 anuncian un ‘régimen de silencio’ y abren corredores humanitarios”.

Según las fuerzas armadas rusas, se abrirá un corredor desde Kiev que pasará por las ciudades de Gostomel, llegará hasta Chernobil y la localidad bielorrusa de Gden, a Gomel, también en Bielorrusia, para la posterior entrega de los desplazados por vía aérea a la Federación Rusa.

Desde Mariupol la salida se realizará por dos vías: la primera ruta es desde Mariupol hasta Rostov del Don, ya en Rusia, para luego por transporte aéreo, ferroviario y por carretera seguir a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal. La segunda iría desde Mariupol hasta Mangush, en la cuenca del Donetsk.

La ruta de Jarkov llegaría hasta Belgorod, ya en la Federación Rusa, hasta llegar a los refugiados por transporte aéreo, ferroviario y por carretera a destinos seleccionados o puntos de alojamiento temporal; mientras que desde Sumi saldrían dos rutas: la primera hasta Belgorod (Rusia) y la segunda hasta la localidad ucraniana de Poltava.

03:45h

Rusia acusa a Ucrania de preparar una operación con “contaminación radiactiva” en Járkov

El Ministerio de Defensa ruso ha acusado este domingo a Ucrania de preparar una operación con “contaminación radiactiva” en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov. “Las Fuerzas de Seguridad de Ucrania junto con los militantes del batallón Azov están tramando una provocación con posible contaminación radiactiva de la zona cercana a la ciudad de Járkov”, ha explicado el Ministerio en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio ha señalado que “el 6 de marzo, los periodistas extranjeros llegaron a Járkov para registrar las consecuencias de la provocación, seguida de acusar a Rusia de crear un desastre ambiental”, tal y como recoge la agencia rusa TASS.

Las autoridades de Ucrania confirmaron el viernes que las fuerzas rusas se hicieron con el control de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, tras un ataque con artillería que provocó un incendio en las instalaciones que posteriormente fue extinguido.

23:40h

Zelenski avisa de que la «arrogancia» de Rusia muestra que las sanciones son insuficientes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha argumentado este domingo que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes. “No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido”, ha afirmado Zelenski en un vídeo difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: “No podéis ocultar esta realidad. No os podéis esconder de los nuevos asesinatos cometidos en Ucrania”, ha apuntado. “Hemos escuchado promesas de que habrá corredores humanitarios. No hay ninguno. En lugar de corredores humanitarios, solo hay corredores sangrientos”, ha argumentado.

Zelenski ha prometido “castigo” para los responsables de atrocidades en suelo ucraniano. “Vamos a encontrar a todos y cada uno de los cabrones que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de ‘fuego’”, ha advertido. “No habrá un solo lugar tranquilo en toda la Tierra, excepto la tumba”, ha añadido.

22:25

Netflix suspende sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania

Netflix suspenderá todas sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania, informó este domingo un portavoz de la empresa a la revista Variety.

El gigante de televisión se convierte así en la última compañía en cancelar su actividad en Rusia y se suma a otras tecnológicas como Apple y Microsoft, así como las compañías de ropa Inditex y Tendam, además de Visa, Mastercard y American Express.

“Debido a las circunstancias que hay sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia”, dijo un portavoz de Netflix a Variety. Netflix lanzó su servicio local en ruso hace poco más de un año y apenas cuenta con 1 millón de suscriptores en ese país, un porcentaje ínfimo de los más de 222 millones de abonados que suma en todo el mundo.

21:40

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump bromeó durante un discurso ante dos centenares de donantes del Partido Republicano que EE.UU. debería bombardear Rusia con aviones estadounidenses con la bandera de China, informó el diario The Wahington Post.

En su discurso, ayer en Nueva Orleans ante importantes contribuyentes de su formación política, el expresidente aseguró que había que ponerle la bandera china a aviones F-22 para bombardear intensamente Rusia, lo que arrancó las risas entre los asistentes, según el diario.

21:10

Polonia supera el millón de refugiados llegados por la invasión de Ucrania

Polonia superó este domingo el millón de refugiados llegados al país desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, informaron fuentes de la guardia fronteriza polaca. La gran mayoría de los desplazados por el conflicto son ciudadanos ucranianos, aunque también hay polacos, bielorrusos y uzbecos, así como marroquíes, afganos, paquistaníes y estadounidenses, de acuerdo con esta fuente consultada por Efe.

21:05

La cifra de manifestantes detenidos en Rusia asciende a 4.510

Al menos 4.510 personas han sido detenidas durante las primeras horas de las nuevas manifestaciones convocadas para este domingo en las principales ciudades rusas contra la invasión de Ucrania, según ha informado el grupo de derechos civiles OVD-Info.

20:40

TikTok suspende la transmisión de vídeos en directo en Rusia

La red social china TikTok decidió este domingo suspender parcialmente su servicio en Rusia y ya no permitirá subir vídeos o hacer retransmisiones en directo desde ese país, informaron las agencias rusas Tass e Interfax. La razón es la ley aprobada esta semana en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por difundir lo que las autoridades de Moscú puedan considerar “información falsa” en relación con la guerra en Ucrania.

Según la agencia rusa Interfax, la compañía china difundió un comunicado en el que TikTok señala que la seguridad de sus empleados y usuarios sigue siendo su “principal prioridad”.

“A la luz de la nueva ley de noticias falsas de Rusia, no tenemos más remedio que suspender la transmisión en directo y el nuevo contenido para nuestro servicio de vídeo mientras consideramos las implicaciones de seguridad de esta ley”, apuntó TikTok, que no obstante mantiene sin cambios su servicio de mensajería en Rusia.