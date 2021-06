Manténgase informado sobre la actualidad de hoy, lunes 14 de junio de 2021, con esta selección de las últimas noticias más importantes y de última hora. LA RAZÓN ofrece un resumen con los sucesos más destacados del día, las noticias más importantes, virales, polémicas... Y todo actualizado minuto a minuto para que pueda estar al día de forma rápida y sencilla.

La manifestación de ayer, convocada en la plaza de Colón contra los indultos, atrajo a miles de ciudadanos, que acabaron convirtiendo la protesta en un grito contra el Gobierno de Sánchez. Las imágenes fueron más o menos las esperadas, quizás con cierta expectativa no del todo cubierta en las filas del centro derecha sobre el número de asistentes. Los tres líderes del bloque estuvieron en Colón, pero por separado y evitando en todo momento repetir la foto de hace dos años. No hubo foto, pero también esto es señal de que no hay unidad de acción ni siquiera en este tema porque las siglas de la derecha compiten por ver quién capitaliza mejor el malestar social contra la política de Sánchez.

Una marea rojigualda tomó ayer la plaza de Colón para mostrar su rechazo a la más que previsible decisión del presidente Pedro Sánchez de indultar a los condenados por los actos del 1 de octubre.

Unas 25.000 personas, según la Delegación del Gobierno y más de 126.000 según la Policía Municipal volvieron a congregarse en la madrileña Plaza de Colón, a pesar de las altas temperaturas en la capital que convirtieron a las zonas con sombra en uno de los espacios más cotizados por los presentes.

Antes incluso de las 12 de la mañana, hora oficial del inicio de la concentración, la Plaza de Colón ya estaba abarrotada y los asistentes que llegaban se congregaban en las calles adyacentes porque el aforo en el interior ya estaba completo. Génova era un ir y venir de personas, que ataviadas con banderas a modo de capa o falda, bajaban y subían por la avenida entre aplausos y gritos de «Pedro dimisión».

El PSOE andaluz ha hecho historia, ahora falta por saber si sabrá restañar heridas. Por primera vez, 45.374 militantes podían ejercer su derecho al voto para elegir quien saldrá en la fotografía del cartel electoral en las próximas elecciones autonómicas, que tocan a finales de 2022, pero sobre las que planea un posible adelanto. Habían sido llamados a las urnas este domingo, estando el partido en la oposición en la comunidad, con lo que esta vez no había resortes de poder con los que jugar ni Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOPA) de por medio.

Mientras el Ángeles Alvariño, el buque del Oceanográfico que el pasado jueves encontró el cadáver de Olivia, seguía ayer en el Puerto de Santa Cruz por problemas técnicos, la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, tuvo fuerzas para escribir una carta de agradecimiento «con todo el dolor de su alma» a todos los que «han estado en corazones y rezos con ellas y conmigo acompañando todos los días desde que desaparecieron, ofreciendo todo el amor y ayuda para que tuviera un final feliz». «Desgraciadamente no fue así, sufriendo en dolor el acto más monstruoso que una persona puede cometer: matar a sus propios e inocentes hijos. Deseo que la muerte de Anna y Olivia no haya sido en vano. Y que aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento al mundo sino lo contrario. Que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto». A la madre de Anna y Olivia, los «dos angelitos» como ella misma dice en la misiva que hizo pública, le consuela pensar que gracias a ellas «muchos padres miran ahora a sus hijos de otra manera y valoran mucho más el amor y los momentos diarios de las cosas simples».

Las entidades financieras están ofreciendo en estos momentos las hipotecas más baratas de la historia. Según datos del Banco de España, el tipo medio al que los bancos concedieron créditos hipotecarios a más de tres años marcó un mínimo histórico del 1,48% en abril. El tipo medio de los créditos para comprar vivienda a más de tres años para adquisición de vivienda libre se había situado en el 1,571% en marzo. Pero la caída es todavía más acusada en comparación con abril de 2020, cuando estaba en el 1,754%. El derrumbe del euribor, que se instaló en terreno negativo años atrás por la crisis económica de 2008 y que todavía hoy merodea el -0,5% -en mayo cerró en el -0,481%-, ha provocado un importante abaratamiento de las hipotecas a tipo variable, pues su interés está ligado al de este indicador. Además, para compensar la caída de los ingresos que perciben con estos productos debido al retroceso del euribor, muchos bancos han apostado por incentivar la contratación de sus hipotecas fijas rebajando sus tipos, lo que también ha contribuido a reducir el tipo medio de los préstamos hipotecarios.

Marco Cavaleri, jefe del grupo de trabajo Covid-19 de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de la Unión Europea, realizó ayer una declaración reveladora «En un contexto de pandemia, nuestra posición era y es que la relación riesgo-beneficio sigue siendo favorable para todos los grupos de edad» –señaló refiriéndose a la vacuna de AstraZeneca–. «Sin embargo, dado que el número de casos de covid-19 está disminuyendo y teniendo en cuenta que la población más joven está menos expuesta a los riesgos relacionados con la enfermedad, sería mejor usar en ellos vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm), como Moderna y Pfizer-BioNTech». Sin duda la vacuna del consorcio inglés-sueco, coordinada por Oxford, es la más polémica de todas. ¿Por qué? Por varios motivos pese a que en primera instancia su precio es más bajo, se puede almacenar, transportar y manipular en refrigeración normal durante al menos seis meses y, al contrario de la de Pfizer o Moderna (vacunas de ARN mensajero), está hecha a partir de una versión modificada de un adenovirus inofensivo.

Dice un refrán popular que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Los países europeos se enfrentan a un dilema moral que curiosamente no está copando demasiados titulares: hasta qué punto tiene sentido incluir a los adolescentes dentro de los grupos de vacunación, aunque tienen pocas posibilidades desarrollar gravemente la enfermedad, mientras en los países pobres millones de personas siguen sin haber sido inmunizadas, incluidos los grupos prioritarios. La Eurocámara ha denunciado esta semana que tan sólo un 0,3% de los antídotos administrados en todo el mundo han ido a parar a los 29 países con menos recursos.

«Es un fenómeno sobrecogedor contemplar la misma hermosa luna llena aquí, en Addis Abeba, que en Madrid o en cualquier lugar del mundo!», pensó Alfredo al llegar a la capital etíope y siguiendo el proceso establecido para adoptar a un niño (una niña, en este caso) en el inmenso país africano. Alfredo tuvo antes que emprender el periplo enP arís, ya que Etiopía carecía de embajada en Madrid. Narra que su primera experiencia con los funcionarios etíopes no fue muy animosa: «Correcta para la resolución de sus gestiones, pero fría».

Durante la pandemia, algunas asociaciones de abogados de familia y también asociaciones de mayores de diversas localidades de España advirtieron del creciente número de consultas de personas interesadas en desheredar a sus hijos debido a cuestiones como el abandono o incluso el maltrato que habían recibido por su parte de ellos. Sin embargo, esa situación, que podía achacarse a una cuestión puntual debido empeoramiento de condiciones de vida de algunos mayores debido al Coronavirus, está revelándose como una tendencia generalizada de la que varios colegios de abogados de España han informado en los últimos tiempos. La realidad es que cada vez más personas quieren irse de este mundo y no dejarle a sus hijos nada material como lógica consecuencia de no recibir de ellos nada ni siquiera inmaterial.

José Antonio León forma parte del equipo de ‘Sálvame’ desde sus inicios allá por el año 2009, y aunque no ocupa un cargo de máxima exposición como sus compañeros tertulianos, con el paso del tiempo ha ido adquiriendo más y más popularidad hasta consagrarse como uno de los reporteros más famosos de la pequeña pantalla. Tanto es así que su boda con Rocío Madrid, celebrada el sábado 12 de junio, acaparó el interés de los medios de crónica social como si la de un personaje más del corazón se tratara.