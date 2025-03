La mudanza del Pompidou: la lucha para que Picasso, Duchamp, Dalí y Bacon eviten las plagas

Hasta tres semanas se necesitan para desmontar una estantería… Eso sí, no es una simple estantería: se trata del ' Los últimos visitantes se van de las salas del Centro Pompidou y lo siguiente es la mudanza. Aunque esta no es una mudanza cualquiera.: se trata del ' Muro de André Breton ', una pieza única e inestimable que ocupaba una parte de su estudio. Se suma así a las miles de otras obras que se trasladarán del museo antes de que cierre por cinco años para renovarse.

Con un pincel y muchísimas precauciones, un conservador retira el polvo de una estatuilla de madera que perteneció al autor de 'Nadja' y que forma parte de esta colección de cientos de objetos legados por la familia del artista a la institución en 2003. Donde hace unas semanas aún acudían hordas de visitantes de todo el mundo para admirar las grandes obras del surrealismo, ahora reina la calma y la concentración alrededor de las grandes mesas blancas dispuestas para la ocasión.

En el templo del arte moderno y contemporáneo parisino, el 'Muro André Breton' –una colección de decenas de pinturas, máscaras oceánicas, precolombinas y norteamericanas, piedras, raíces y otros cuadros de mariposas reunidos y ordenados por el papa del surrealismo– es una de las piezas más delicadas de trasladar, como recogen los medios franceses (entre ellos, AFP y 'Le Figaro')

No es cuestión de dejar nada al azar. "Hemos identificado las debilidades y las intervenciones que eran necesarias planificar para poder manipularlo, embalarlo y exponerlo, ya que no se trata de una simple mudanza: el 'Muro' se prestará en tres lugares diferentes" durante las obras, explicó a la agencia Juliette Dignat, conservadora-restauradora del Pompidou.

Sin perder tiempo, todo debe ser revisado, anotado, desempolvado y empaquetado con infinito cuidado. En esta fase no se trata de restaurar las obras, sino que los restauradores puedan realizar pequeñas reparaciones minuciosas. En ello trabaja Camille Alembik, especialista en objetos 3D: "Las fibras vegetales son bastante frágiles y quebradizas, lo que hace que algunos colgantes, pequeños collares, se desprendan. Intentaremos devolverlos antes de la salida, porque no queremos que algunos colgantes se caigan durante el transporte y haya pérdidas de material y disociaciones", explica.

La operación es una oportunidad para realizar una importante actualización sobre el estado de la obra que, hasta ahora, "sólo ha tenido dos destinos: el 42 de la rue Fontaine (en París) , donde Breton vivió de 1922 a 1966, año de su muerte, y después el Centro Pompidou", subraya la conservadora jefe de las colecciones modernas, Aurélie Verdier. "Es una cuestión de conservación y preservación de todas estas piezas históricas", insiste.

El Museo Nacional de Arte Moderno, que ocupa los niveles 4 y 5 del enorme edificio multicolor, exhibe permanentemente unas 2.000 obras de arte de las 15.000 de la colección (Dalí, Soulages, Braque, Picasso, Duchamp, Bacon...). La medida permitirá que las obras se presten a otros museos durante las obras. Los responsables de la mudanza no han terminado sus problemas: "En los próximos meses, en cada etapa, realizaremos un informe para seguir la evolución de los posibles cambios". Por ejemplo, la aparición de una plaga que no deseamos pero que no es imposible en este tipo de materiales.

Inaugurado en 1977 en un edificio de Renzo Piano y Richard Rogers que se ha convertido en un icono del barrio parisino de Beaubourg, con sus tuberías y escaleras mecánicas exteriores, el Centro Pompidou, primera colección europea de arte moderno y contemporáneo, cerrará sus puertas definitivamente en otoño de 2025. Varios espacios ya han cerrado en las últimas semanas. Se renovará completamente con vistas a su reapertura en 2030. Mientras tanto, las obras recorrerán Francia y el mundo, llegando a numerosos sitios asociados, entre ellos un Centro Pompidou en la región parisina de Massy.