¿Cuáles son las cinco películas que han marcado la obra de Angélica Liddell?

Fundación SGAE presenta 'Programado por... Angélica Liddell', un ciclo en el que la creadora, actriz y directora escénica, 'Zoo. A Zed & Two Noughts', de Peter Greenaway; 'Taiji ga mitsuryô suru toki' ('El embrión es un cazador furtivo'), de Koji Wakamatsu; 'The Act of Seeing with One's Own Eyes', de Stan Brakhage; 'Gritos y susurros', de Ingmar Bergman; y 'Mademoiselle', de Tony Richardson. Lapresenta 'Programado por... Angélica Liddell', un ciclo en el que la creadora, actriz y directora escénica, ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática y el León de Plata de la Bienal de Teatro de Venecia , mostrará cinco de las películas que más le han influido en determinados momentos de su vida y en la visión artística que predomina en su carrera profesional:, de Peter Greenaway;, de Koji Wakamatsu;, de Stan Brakhage;, de Ingmar Bergman; y, de Tony Richardson.

del 1 al 5 de abril de 2025, en doble sesión (19h y 21h). Esta muestra La selección de películas se podrá disfrutar en la Sala Berlanga de Madridde 2025, en doble sesión (19h y 21h). Esta muestra coincide en el tiempo con la celebración de un congreso dedicado a su obra y figura , organizado por la Universidad Complutense de Madrid con la colaboración de Fundación SGAE.

Todas ellas fueron grabadas entre las décadas de los 60 y los 80 y ofrecen la oportunidad de disfrutar de la filmografía de cineastas fundamentales de la época que, a su manera, exponen la naturaleza visceral de la existencia humana, despojándola de sus máscaras y convenciones sociales, sumergiéndose en los instintos más básicos, la violencia, el deseo y la muerte. Películas que comparten una visión oscura y provocadora de la existencia humana, a través de una estética perturbadora y experimental.

Fotograma de 'Mademoiselle', de Tony Richardson

Así, Liddell recomienda 'Zoo. A Zed & Two Noughts' (1985), una cinta que coincidió con su época de juventud y cuya visión del arte y la exploración explícita de la sexualidad la inspiró “hasta el punto de incluir el título de esta película en mi primer seudónimo, Liddell Zoo”.

De nuevo, la supremacía estética y la perversión erótica se combinan y convierten en una pulsión artística a través de la pantalla en 'El embrión es un cazador furtivo' (1966), cuya obra Liddell reconoce haber descubierto y devorado en 2013. La vanguardia japonesa de los 70 resulta “fascinante y subversiva” y Wakamatsu realiza un ejercicio cinematográfico en que propone un imaginario sexual enloquecedor y adictivo, “sin más límites que los que pone la imaginación y que nos devuelve el derecho ilimitado al goce estético”.

Y sobre la represión sexual y sus consecuencias destructivas encontramos un auténtico ejercicio de terror con 'Mademoiselle' (1966), una visión oscura de la naturaleza humana: “Duras decía que no había mayor sinceridad que la del pervertido, y esta adaptación de la obra de Genet es un buen ejemplo de ello. Un retrato brutal de las pulsiones, la lujuria, la avaricia, la ira, el rencor, los celos y la venganza. Un diamante de maldad”, sentencia Liddell.

Manteniendo esa visión estética que acaricia el horror, la artista propone el visionado de 'The Act of Seeing with One's Own Eyes' (1971), una cinta que documenta autopsias forenses y cuyo título hace referencia a la traducción literal del término autopsia. Un auténtico ejercicio en el que Brakhage “nos enfrenta a lo que no queremos ver, a lo insoportable, a la materia de la que estamos hechos, es decir, la materia de los cadáveres”.

Y precisamente de una manera mucho más simbólica, Liddell recomienda el autorretrato de Bergman, quizá uno de los cineastas más influyente y con más obras geniales. En 'Gritos y susurros' se enfrenta a la muerte de una manera mística, pero también cruda y torturada. “Si Bergman es biblíco, 'Gritos y susurros' son sus evangelios”, confiesa Liddell sobre una cinta que profundiza el sufrimiento humano ante la enfermedad terminal.

'Una vida de sacrificio como acto poético'

El ciclo coincide el Congreso Internacional 'Angélica Liddell. Una vida de sacrificio como acto poético', organizado por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto del Teatro de Madrid, con la colaboración de la Fundación SGAE.

El encuentro, que pretende abrir nuevas vías de conocimiento e investigación en torno a la obra de la creadora catalana, se celebrará del 1 al 3 de abril en la Universidad Complutense de Madrid y la Sala Manuel de Falla de la sede de SGAE en Madrid (C/ Fernando VI, 4).