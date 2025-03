La tragedia de Ana Frank, a la francesa

la familia Zylberszteign hubiera dado todo su patrimonio a cambio de recuperar su libertad, la cual se vio mutilada por la entrada de las tropas nazis en la capital gala, y salir de aquel cuchitril en el que estuvieron escondidos dos largos años por muchas vistas al Sena y a la Torre Eiffel que tuviese. Recuerda, claro, la historia de «La vida ante nosotros» –construida desde un suceso real– al más famoso de todos los terribles confimanientos judíos: el de No sé, tal como está de disparatado el mercado inmobiliario, cuánto puede costar hoy una buhardilla de apenas seis metros cuadrados en el centro de París. Desde luego,hubiera dado todo su patrimonio a cambio de recuperar su libertad, la cual se vio mutilada por la entrada de las tropas nazis en la capital gala, y salir de aquel cuchitril en el que estuvieron escondidos dos largos años por muchas vistas al Sena y a la Torre Eiffel que tuviese. Recuerda, claro, la historia de–construida desde un suceso real– al más famoso de todos los terribles confimanientos judíos: el de Ana Frank y su familia en Amsterdam.

Además, como en el episodio de los Frank –del que sabemos a través de los diarios que escribió Ana–, en esta película francesa vivimos los hechos, sentimos la claustrofobia, a través de la mirada adolescente de su protagonista, Tauba, que a sus 13 años se aferra a la esperanza encontrando alegría en las pequeñas cosas durante el espantoso e incierto confinamiento. Hay un diálogo con su padre que es muy elocuente y que da muestra de la madurez de la niña: «Hay gente que tiene fuerza para el combate, pero yo no; debería ir y luchar con ellos, aunque no tengo valor», se justifica el progenitor por su no participación en la Resistencia, a lo que Tauba responde sentenciosa: «Sé todo lo que haces por nosotras».

Un director con pedigrí

Dirige este drama histórico Nils Tavernier, cuyo apellido suena ligeramente a buen cine: no en vano, es hijo del mítico cineasta Bertrand Tavernier, que dirigió películas aclamadísimas como «Alrededor de la medianoche» y «Hoy empieza todo». Tavernier hijo, menos reconocido, también ha hecho algún buen largometraje anteriormente: es el caso de «El palacio ideal», otro drama de época donde, al igual, que en este presente filme y en otros suyos, se apoya en Laurent Bertoni para escribir el guion.