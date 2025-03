Duki: el millonario trapero argentino que aspira a revivir el "hambre" de sus inicios

Acaba de hacerse con las Gaviotas de Playa y de Oro en la LXIV edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Pero eso ya es historia. Duki mira hacia adelante. Y lo que aparece en su horizonte es el gran sueño americano.

El artista argentino y uno de los principales exponentes del trap latinoamericano comienza en apenas un mes nueva gira por Estados Unidos.

"Mi expectativa más alta", confesaba en una entrevista con EFE. El objetivo inmediato de Duki es "reencontrarme un poco con esa sensación de disfrute y ese hambre de los inicios", aseguró desde Miami, donde ya promociona la gira 'Ameri World Tour'.

Esta gira supone la primera en grandes recintos de EE UU y comenzará el 26 de abril en San Diego y seguirá por Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Nueva York, Charlotte, Silver Spring, Chicago y Atlanta, para terminar el 17 de mayo en Miami.

"El freestyle me sirvió para mejorar mi técnica en el estudio. Ahora me sirve la disciplina" Duki

Va sumando muescas a su revólver después de convertirse, el verano pasado, en el primer artista urbano en presentarse en solitario en el estadio madrileño del Santiago Bernabéu.

"Ese tipo de experiencias es algo hermoso, pero de repente idealizar tanto las cosas y armar proyectos tan grandes hace que te pierdas un poco del foco real y de lo que a uno lo llena", explicó.

No busca grandes experiencias. Va a lo práctico: "Lo que más me gustaría es, con todo este show de estos años, disfrutarlo, divertirme y hacer lo que más me gusta, que es rapear y cantar y hacer música".

Luego, será el turno de volver a Europa, donde entre España, Italia y Alemania, a partir de octubre, suma diez citas.

Duki, en uno de sus conciertos

"Nos preparamos ensayando mucho y mentalizados en romperla. Nos entusiasma la idea de conocer nuevas tierras y cruzar nuevos horizontes. Eso siempre nos da una dosis de energía nueva", indicó el artista de 28 años.

Su espectáculo es intenso, por lo que su capacidad física juega un rol clave en su desempeño en el escenario. "Ahora entrenamos más que nunca. Hay que tener el cardio en buen estado para poder gritar, saltar y correr en el show", contó.

Aunque requiere de elementos diferentes, el entrenamiento le recuerda a sus inicios, cuando libraba batallas de rap en Argentina.

"El freestyle es práctica. Hay gente con más facilidad, pero cualquiera puede entrenarlo. A mí me sirvió mucho para mejorar mi técnica en el estudio, mi forma de escribir y mis métricas. Ahora me sirve la disciplina", explicó.

Además, toma clases de canto y técnica vocal "porque en algunos temas hay muchas palabras seguidas y hay que tener aire y buena modulación", explicó.

En cuanto al repertorio, Duki reconoció que no es fácil seleccionarlo porque tiene cuatro álbumes de estudio desde 2019 y la gira es en apoyo al más reciente 'Ameri'.

"La verdad es un proceso bastante conflictivo porque tengo muchas canciones. Obviamente, vamos a tocar el disco como tiene que ser. Después va a haber varias canciones que van a ir variando (...) para no matar la mística", explicó.