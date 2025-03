Muere a los 92 años el dramaturgo sudafricano Athol Fugard, azote del "apartheid"

El dramaturgo sudafricano Athol Fugard, conocido por sus obras políticas y penetrantes que rechazaban el sistema racista del "apartheid" en Sudáfrica, ha muerto a los 92 años, informaron las autoridades locales.

Fugard, que también trabajó como novelista, actor y director, murió el sábado, indicó Geordin Hill-Lewis, alcalde de Ciudad del Cabo (suroeste), a la que estaba vinculado el autor en el terreno profesional y personal, pues en su universidad cursó estudios de filosofía y antropología antes de dedicarse a las artes.

En 2010, su legado fue honrado con la apertura del Teatro Fugard en el histórico Distrito Seis de la ciudad.

Según medios locales, el dramaturgo falleció en su casa de la localidad de Stellenbosch, a unos cincuenta kilómetros de Ciudad del Cabo, tras una larga enfermedad.

"Athol Fugard no sólo fue una luminaria en el mundo del teatro, fue un narrador de profundas historias de esperanza y resiliencia sobre Sudáfrica", dijo el alcalde en un comunicado.

"A través de sus obras, Fugard iluminó el camino hacia la justicia y la igualdad. Ciudad del Cabo lamenta la pérdida de un verdadero patriota cuyo legado seguirá inspirando a generaciones", subrayó Hill-Lewis, al enviar sus "más profundas condolencias a su familia, amigos y todos aquellos que se sintieron conmovidos por su arte".

El gobierno de la provincia del Cabo Occidental, donde está Ciudad del Cabo, también lamentó la muerte de Fugard y destacó que "publicó más de 30 obras de teatro en su vida, muchas de ellas centradas en las injusticias del sistema del 'apartheid'".

"Es un día muy triste para Sudáfrica", afirmó el ministro provincial de Asuntos Culturales y Deportes, Ricardo Mackenzie, en un comunicado.

El actor John Kani, que alcanzó mucho éxito interpretando sus obras, escribió en la red social X: "Estoy profundamente entristecido por el fallecimiento de mi querido amigo Athol Fugard. Que su alma descanse en paz eterna".

"Athol Fugard fue uno de los escritores más prolíficos que ha producido este mundo. Ningún escritor ha salido de este país que haya hecho el trabajo que hizo Athol Fugard", dijo el director artístico James Ngcobo, citado por medios locales.

Fugard nació en la ciudad de Middelburg, en la provincia del Cabo Oriental, el 11 de junio de 1932.

Creció en la pobreza. Su madre, Marrie, era una afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de los colonos neerlandeses) que regentó primero una tienda y después una casa de huéspedes; y su padre, Harold Fugard, de ascendencia irlandesa, inglesa y hugonote francesa, era un pianista de jazz que quedó discapacitado.

Nombrado por la revista 'Time' el dramaturgo más grande en activo del mundo anglosajón en 1989, escribió sobre el despertar de su conciencia política ante las fuerzas destructivas del "apartheid" (1948-1994) sobre la humanidad y la resistencia de la gente común.

Saltó a la fama internacional con "Blood Knot" (1961). Otras obras conocidas son "Boesman and Lena" (1969), "Sizwe Banzi is Dead" (1972), "The Island" (1972), "Tsotsi" (1980) y "The Road to Mecca" (1984).

Algunas de sus obras se adaptaron al cine, como su novela "Tsotsi", que como película del mismo nombre ganó un premio Oscar de Hollywood en 2005.

Muchas de sus obras fueron producidas y representadas fuera de Sudáfrica, debido a su compromiso de no apoyar la segregación racial impuesta por la minoría blanca en lugares públicos en su país.

"Nadie puede quitarme lo que amo. Me gustaría creer que el amor es la única energía que he utilizado como escritor. Nunca he escrito con rabia, aunque la rabia ha influido en el amor", dijo una vez Fugard.

Al dramaturgo, que ganó numerosos premios, le sobreviven su esposa, Paula, y tres hijos.