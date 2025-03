¿Se puede sobrevivir a que un padre no te quiera?

Para Santa Teresa, hablar de mudanzas era hablar de tiempos de tribulación. Y de mudanzas afectivas, de amor y odio, de venganza, rupturas, miedos, ausencias y desolación habla Vanessa Espín en la nueva pieza que ha escrito, «Las pequeñas mudanzas», un diálogo contemporáneo a partir de «Don Gil de las calzas verdes», que ella misma dirige y estará en el Teatro de la Comedia junto a la obra de Tirso de Molina hasta el 30 de marzo con Cris Blanco, Julia Rubio y Elena González.

Es la aventura de Valeria, una heroína que lucha contra el dolor del abandono buscando a un padre que desapareció cuando ella no había nacido. Después de una dolorosa ruptura, Valeria vuelve a la casa materna con casi cincuenta años, está en ese momento en el que no consigue ver más allá de su propia herida, pero decide no conformarse y se lanza a buscar aquello que se rompió y quedó lleno de preguntas sin respuesta. «Es la mudanza de esta mujer, un tiempo de dolor, de duelo, en el que tiene que entender de dónde viene su herida de abandono y decide jugársela, porque cuando la vida te pone frente a una situación así, hay que sacar algo, cuando uno está al límite del dolor tiene que salir de ahí, no puede quedarse en él, hay que aprender y avanzar en la vida», explica la autora de este texto.

¿En qué aspectos la pieza dialoga con la obra de Tirso? «Quería remarcar la idea del abandono, que sigue siendo un tema de hoy, teñido por la traición y el engaño y tirar del hilo de la honra. Su doña Juana es una mujer que, en esa época marcha de Valladolid a Madrid para evitar que su honra sea mancillada y toda su peripecia es un esfuerzo sobrehumano por recuperar el amor perdido. Esto me hizo pensar mucho en el abandono femenino y en la vergüenza del engaño», asegura Espín, que siente cierta identificación con el autor del Siglo de Oro».

La herencia familiar

«Una profesora de literatura me dijo que Tirso era hijo de madre soltera y yo, que también lo soy, empecé a crear una historia sobre esto, sobre el abandono de un padre y cómo ese hecho te influye a la hora de relacionarte afectivamente en la vida. Nunca pensé que iba a contar algo tan personal, por eso esta obra trata de “Don Gil” y de mi existencia –confiesa–. En el instituto, “bastarda” era una palabra que me sepultaba en el fondo del armario, junto a la carpeta azul llena de dibujos para el día del padre».

¿Y se puede sobrevivir a que un padre no te quiera? «La herencia familiar influye mucho, pero a veces el problema no es ese, sino cómo gestionarla y mirar al pasado para construir nuestra vida. Esta heroína tiene que enfrentarse a esos miedos heredados y decidir qué hacer con ellos, si vengarse o reconciliarse, hay que gestionar el pasado para seguir viviendo tu presente y tu vida», concluye.