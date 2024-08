¿Por qué Carmen Borrego se muestra triste por el fin de 'Así es la vida'?

El final del programa 'Así es la vida' en Telecinco ha dejado un impacto significativo en la audiencia, pero sobre todo en Carmen Borrego, una de sus colaboradoras. El magacín, presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, llegó a su fin el 29 de julio, siendo reemplazado por el nuevo talk show 'El diario de Jorge', conducido por Jorge Javier Vázquez. Para Borrego, el cierre de este espacio no solo significa el fin de una etapa laboral, sino también la pérdida de una conexión indirecta con su hijo, José María Almoguera, quien trabajaba detrás de las cámaras del programa.

Carmen Borrego y su hijo han mantenido una relación tensa y distanciadadesde que la colaboradora participó en 'Supervivientes 2024'. Durante su estancia en Honduras, la hija de María Teresa Camposse enteró en directo de la ruptura de su hijo con Paola Olmedo, noticia que se convirtió en una exclusiva mediática. A raíz de este suceso, ambos protagonizaron una nueva exclusiva en la que criticaban públicamente a Carmen Borrego. Desde entonces, madre e hijo no han tenido comunicación. "Llevo meses sin hablar con él", admitió la colaboradora durante una aparición en 'Vamos a ver', reflejando el dolor de esta separación familiar.

El último día de 'Así es la vida', Borrego participó en el programa '¡De viernes!' junto a su marido, José Carlos Bernal. En una entrevista, mencionó que había solicitado no hablar de su hijo, destacando que el tema era inevitable cada vez que se sentaba en un plató. Borrego expresó su tristeza por el fin del programa, ya que le brindaba la oportunidad de ver a su hijo, aunque fuera de lejos. "Durante estos meses lo he visto aunque sea de lejos, eso como madre saber que está bien y el poderlo ver me daba tranquilidad", confesó, evidenciando lo doloroso que es para ella la distancia actual con su hijo.

Sandra Barneda y Cesar Muñoz en "Así es la vida" Mediaset

A pesar de la situación, la hermana de Terelu Camposno cierra la puerta a una posible reconciliación. En su intervención en 'Vamos a ver', manifestó su disposición para reconstruir su relación con Almoguera. "Mi hijo sabe que yo estoy, que voy a estar siempre y que le quiero exactamente igual que antes de lo que pasó, si es que pasó algo porque a mí todavía me gustaría saber qué pasó", afirmó, dejando claro su amor incondicional y su deseo de aclarar y sanar la situación.