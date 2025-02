"Black Box Diaries", documental nominado al Oscar, será reeditado por motivos legales

declaró su intención de modificar las partes necesarias para que no se les pueda reconocer. "En la última versión se ha hecho todo lo posible para que no se pueda identificar a las personas. Haré todo lo posible por introducir los cambios necesarios para futuras proyecciones en el extranjero", dijo Ito en una nota distribuida por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón. Shiori Ito, directora del documental nominado al Oscar "Black Box Diaries" , se disculpó a través de un comunicado por usar en su documental grabaciones para las que no tenía el consentimiento de los involucrados y. "En la última versión se ha hecho todo lo posible para que no se pueda identificar a las personas. Haré todo lo posible por introducir los cambios necesarios para futuras proyecciones en el extranjero", dijo Ito en una nota distribuida por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón.

En "Black Box Diaries", Shiori Ito investiga su propia agresión sexual y trata de procesar a su violador, Noriyuki Yamaguchi, ex jefe de la oficina de Washington de la cadena de televisión Tokyo Broadcasting System Inc. y biógrafo del ex ministro nipón Shinzo Abe. La periodista combina vídeos en los que cuenta su experiencia y testimonios reales para todo el proceso judicial que duró ocho años y medio, en algunos casos grabados de forma oculta o sin el conocimiento de sus protagonistas, lo que constituye el principal motivo de la polémica.

La realidad de la violencia sexual

Esto es lo que llevó a un grupo de abogados -dos de ellos pertenecientes al equipo legal de Ito cuando se enfrentó a Yamaguchi- a alegar que la reportera estaba "vulnerando los derechos humanos" de quienes no habían dado su consentimiento para aparecer, además de "no respetar la ética del periodismo al no proteger a sus fuentes".

Además, expresaron que no tenía el permiso del hotel donde tuvieron lugar los hechos para incluir en el documental la grabación de una cámara de seguridad, en la que se muestra cómo Yamaguchi saca a Ito de un taxi en contra de su voluntad (ella iba casi inconsciente después de haber bebido durante una cena con su agresor) y la sujeta hasta entrar en el hotel.

Respecto a esto, Ito explicó que las imágenes fueron editadas previamente para que no se pudiese reconocer a nadie pero que tenía que usarlas, al considerarlas "esenciales" para poder transmitir la realidad de la violencia sexual y "la única prueba visual". "Dimos importancia al interés público", añadió.

Este caso histórico, que marcó a la sociedad japonesa y condenó a Ito al escarnio público, fue clave para promover cambios en la legislación del país y, en 2023, la Dieta (Parlamento japonés) reformó la definición de violación al eliminar la violencia como requisito y considerar la falta de consentimiento como factor determinante, junto a otras modificaciones. Sin embargo, ya era tarde para ella. Yamaguchi, su agresor, nunca fue detenido y su única condena -de un tribunal civil- fue indemnizar económicamente a Ito.