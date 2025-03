Richard Powers: «Sabemos que estamos al borde del precipicio, a punto de caer»

¿La «excepcionalidad humana» es una gran mentira?

Es una locura. Creemos que somos los únicos personajes de la historia, sus únicos agentes y los únicos que actuamos en ella. La idea de que estamos separados de la naturaleza, de que somos autónomos, independientes y eso de la auto-creación es falso. El «excepcionalismo humano» es la verdadera mentira. El excepcionalismo humano lo hemos heredado de una cultura en auge durante unos 200 años o más. Pero fue una ruptura radical con la forma en que se cuentan historias en gran parte del mundo y durante la mayor parte de la historia de la humanidad y que tratan de explicar quiénes somos y dónde estamos. Ahora la gente está cambiando. Y la literatura, también. Comenzó cuando todo el mundo se ha dado cuenta de que estamos al borde de un precipicio, de que existen dos catástrofes: el cambio climático y la extinción de especies.

Dos temas preocupantes.

Nos ha llevado a creer que somos los únicos seres que sienten, los únicos importantes, y que eso nos da licencia para tratar al resto del planeta como un recurso. Es la ilusión de que hemos escapado de la naturaleza, de que podemos hacer nuestras propias reglas y crear nuestras propias economías. Son esas ideas las que han creado la catástrofe climática, la extinción de especies, un sistema agrícola insostenible y reducido los peces en los océanos un 90 por ciento. Todo eso comenzó con la idea de que podemos crear nuestras propias reglas.

«Cuando las IA generen su propio código de mejora perderemos el control sobre ellas» Richard Powers

Lo que dice suena a cultura Silicon Valley.

Es que Silicon Valley tiene esta fantasía libertaria de escapar a todas las regulaciones del mundo, de alejarse de las restricciones políticas. Se trata de la fantasía americana perfecta.

Pues ahora tiene a Elon Musk en la Casa Blanca.

Es una pesadilla estar en Estados Unidos ahora mismo. Lo único que evita que sea un horror absoluto es la incredulidad. Me despierto por la mañana, leo las noticias... Es horrible. Mi respuesta adecuada debería ser la desesperación total y absoluta. Pero también es una comedia y una parodia tan grande que no puedo creer lo que está pasando. Tenemos a un hombre no electo cuya única credencial es que es extremadamente rico y que va por ahí apoderándose de agencias gubernamentales. Se necesita una historia que despierte a los estadounidenses y les haga entender lo que está en juego. No creo que la gente que eligió a Trump tenga ni idea de las consecuencias de su voto. Su idea era ver a alguien romper las cosas para empezar de nuevo. Pero la realidad es que, una vez roto, no se va a volver a recomponer.