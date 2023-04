El batido de Karlos Arguiñano saciante, nutritivo e ideal para adelgazar

Para lograr perder esos kilos de más es fundamental es establecer un plan de comidas equilibrado, variado y con pocas calorías. Y uno de las principales preocupaciones de las personas que se ponen a dieta es el hambre. Pero esto no debe suponer un obstáculo, ya que existen numerosas maneras de lograr que esto no suceda. El simple hecho de comer despacio y masticar bien la comida hará que nos sintamos saciados antes y que comamos menos. Mantenerse bien hidratado es otra de las claves a tener en cuenta. beber al menos dos litros de agua ayudará a que se pase el hambre y a depurar el organismo. Por contra, cuando no existe una buen hidratación el cuerpo ralentizará el metabolismo y tratará de conservar las reservadas de grasa como mecanismo de defensa.

Pero la clave definitiva para perder peso sin pasar hambre es la selección adecuada de los alimentos. Elegir productos saciantes ayudará a que la sensación de hambre tarde más tiempo en aparecer y, por tanto, evitará que picoteemos entre las comidas. Una de las formas más habituales de lograr la sensación de saciedad la aporta la proteína, un macronutriente esencial que se encuentra la carne, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos. Además, si la ingesta de proteína se combina con el ejercicio físico ayudará al fortalecimiento de los músculos, principales responsables de la quema de calorías. A mayor masa muscular, más consumo energético.

Como hemos dicho anteriormente, son muchos los alimentos que aportan saciedad y muchas las maneras de tomarlos. Una de las opciones puede ser en batido. Si hace unos días os contábamos las ventajas de tomar el sencillo batido detox de Karlos Arguiñano para perder peso rápidamente, hoy recuperamos otra sencilla receta de Arguiñano, rápida de preparar y que nos ayudará en nuestro objetivo de perder peso de forma saludable.

En esta ocasión, el chef vasco propone un batido que mezcla frutas y verduras con una fuerte capacidad saciante, bajas en calorías y con numerosas propiedades para la salud. El batido de batido de espinacas y manzana es además muy refrescante, por lo que se convierte en una elección ideal para merendar o cenar en estos días en los que habrá temperaturas más frecuentes en verano que en esta época del año.

Las espinacas son un producto altamente perecedero y no deberán conservarse más de 15 días en la nevera Bainet

Para elaborar el batido para cuatro personas, son necesarios 200 gramos de espinacas frescas y limpias, una manzana verde, un yogur natural, una cucharada de semillas de chía, 12 frambuesas, unas hojas de menta, un edulcorante, 150 ml de agua y de 4 a 6 cubitos de hielo.

Las espinacas contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, como vitamina A, vitamina C, E y K, hierro, calcio y magnesio, por lo que son antioxidantes y son un excelente antiinflamatorio natural. Al ser ricas en fibra, contribuyen a una buena salud digestiva y a prevenir problemas de estreñimiento. La luteína y zeaxantina previenen problemas de salud ocular y sus nitratos naturales ayudan reducir la presión arterial y a mantener sano el corazón.

Por su parte, la manzana verde tiene un alto poder saciante y propiedades digestivas gracias a la fibra que aporta, es baja en calorías y al igual que las espinacas son antioxidantes y beneficiosas para el sistema cardiovascular. Pero también contienen pectina, una fibra soluble que puede ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre y prevenir la diabetes tipo 2. La quercitina, además, protege las células cerebrales y previene las enfermedades neurodegenerativas.

El yogur natural aporta la proteína, es bajo en grasas y contiene calcio, fundamental para la salud ósea y dental. Los probióticos ayudan a mantener un equilibrio de la flora intestinal y la vitamina D fortalece el sistema inmunológico.

Las semillas de chía son consideradas un superalimento por sus beneficios para la salud: son ricas en nutrientes, como el omega-3, calcio, magnesio, fósforo y antioxidantes. Su alto contenido en fibra y proteína puede ayudar a mantener la sensación de saciedad y controlar el apetito. También tiene beneficios para el sistema cardiovascular y el sistema óseo y previene enfermedades neurodegenerativas.

Las frambuesas también son bajas en calorías y ricas en fibra, con lo que también ayudan a controlar el apetito. Además, es una fruta muy nutritiva y saludable por sus características antioxidantes, que fortalecen el sistema inmune, ayudan a reducir los niveles de colesterol y mejoran la salud cerebral.

Una vez triturado el batido, hay que decorarlo con las frambuesas y las hojas de menta Bainet

Preparación del batido de espinacas y manzana verde

La preparación de este batido es muy sencilla y no llevará más de 10 minutos. En primer lugar, hay que cortar la manzana en trozos y echarlos al vaso de la batidora. Anadir el yogur, el edulcorante, las semillas de chía y los cubos de hielo. Por último, añadir las hojas de espinacas y el agua. Triturar todo hasta conseguir un batido homogéneo. Servir el batido en cuatro vasos y decorarlos con las frambuesas y las hojas de menta. En el caso de que quede demasiado espeso, se puede añadir un poco más de agua.

Hay que tener en cuenta que las espinacas son un producto altamente perecedero y no se deberán tener en el frigorífico más allá de 15 días. La mejor manera de conservarlas es en una bolsa de plástico perforada.