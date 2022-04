Kiosco: Isabelle Junot y Álvaro Falcó, la amante de Manuel Bedmar y Enrique Ponce y Ana Soria, protagonistas de la prensa del corazón

La revista “¡Hola!” publica este miércoles en exclusiva las fotos del enlace más esperado del año: la romántica, aristocrática y elegante boda de Isabelle Junot y Álvaro Falcó en el histórico palacio familiar del marqués de Mirabel, en Plasencia. En el interior, todos los detalles y las imágenes de la celebración: los dos vestidos de la novia, la espectacular diadema, los momentos más emocionantes y las invitadas más elegantes.

Además, la imágen más esperada: Marta Chávarri y Philippe Junot, juntos en la boda de sus hijos. La madre de Álvaro Falcó y el padre de Isabelle Junot protagonizaron un cariñoso reencuentro. Era la aparición más esperada. Tras años alejada del foco público, el pasado fin de semana, Marta Chávarri volvió al palacio familiar, un lugar lleno de recuerdos para ella, ya que allí celebró su boda con Fernando Falcó, marqués de Cubas. Ahora, cuatro décadas después de su “sí, quiero”, la novia se había convertido en una elegante madrina en el enlace de su único hijo, Álvaro Falcó, IV marqués de Cubas, con Isabelle Junot.

Semana

Enrique Ponce y Ana Soria viven una luna de miel cada vez que se ven al estar separados físicamente por los compromisos profesionales del torero. “Semana” te muestra las fotos exclusivas de su reencuentro con Ana Soria.

Chabelita Pantoja y Asraf Beno disfrutan de unos días de descanso en Egipto Tras visitar a su madre en Cantora, la hija de Isabel Pantoja se ha tomado unos días de vacaciones y desconexión junto a su pareja, Asraf Beno, y su hijo Alberto.

Lecturas

La revista “Lecturas” publica en exclusiva las declaraciones de la presunta amante de Manuel Bedmar: “Le fue infiel a Rocío Flores en su propia casa”. Durante seis meses se estuvieron viendo a escondidas. “Rocío es autoritaria y Manuel se desahogaba conmigo”, relata Laura Gutiérrez en exclusiva para ‘Lecturas’. “La suya es la típica relación tóxica”, denuncia. Laura se atreve a a dar la cara y desvelar en exclusiva los detalles más íntimos de su relación amorosa con el novio de Rocío Flores.

María José Campanario, mujer de Jesulín de Ubrique, será madre por tercera vez a los 43 años. “Lecturas” ha sido testigo, en exclusiva, del momento en el que acude a un gimnasio para prepararse para el parto. Por el momento de tener a su bebé en brazos y, mientras espera, que está casi de siete meses, se prepara para el gran día. La mujer de Jesulín de Ubrique acaba de apuntarse al gimnasio. La Campanario dará a luz una niña en junio. Se trata del tercer hijo de la pareja –que tiene a Julia Janeiro, de 18 años, y un niño de 15– y el cuarto del torero. Jesulín tiene una hija que ha cumplido ya 22 años con Belén Esteban.

Diez minutos

José Antonio Canales Rivera vuelve con su ex novia, Isabel. “Diez Minutos” te muestra las imágenes que confirman que el torero y la empresaria disfrutan de una nueva oportunidad en su relación sentimental. Muy cariñosos y relajados se han regalado un viaje a París donde, además de besarse bajo la Torre Eiffel, participaron en una maratón. La pareja mantenía una sólida relación sentimental, incluso vivían juntos en Toledo, cuando él fichó por ”Sálvame” y se hizo pública la infidelidad del torero con la modelo Cynthia Martínez. Entonces, José Antonio e Isabel rompieron pero no fue por mucho tiempo porque enseguida llegó una primera reconciliación y pasaron juntos el verano de 2021. Pero su vuelta no fue definitiva porque volvieron a romper justo antes de que el colaborador de ‘Sálvame’ entrara en ‘Secret Story’ donde iba a coincidir con Cynthia. Ahora, meses después, parece que la insistencia del torero ha conseguido sus frutos y la pareja ha decidido volver a unir sus caminos y han disfrutado de unos días en la capital de Francia, ciudad del amor por excelencia.

Carmen Morales y Shaila Dúrcal, enfrentadas por interpretar a su madre Sony prepara una película sobre Rocío Dúrcal y, como cuenta “Diez Minutos” en exclusiva, las dos hermanas están moviendo sus hilos por separado para conseguir el papel protagonista del proyecto.

Además, Concha Velasco: descubre toda la verdad sobre la situación de la artista. La revista cuenta todos los detalles sobre la salud de la veterana actriz. Su hijo, Manuel Velasco, nos cuenta cómo se encuentra su madre tras el cambio de residencia. “Está en un momento delicado”, asegura.