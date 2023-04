El batido de Karlos Arguiñano que ayuda a adelgazar, combate el envejecimiento y da felicidad

Hacer dieta es una rutina muy sacrificada y que requiere ser metódico y constante. Cualquier descuido puede echar al traste el esfuerzo realizado durante meses. Para perder peso, es fundamental restringir la ingesta de calorías. Si, además, se añade una rutina de actividad deportiva (al menos 150 minutos a la semana), los efectos serán más rápidos y visibles. Tampoco hay que olvidar la ingesta suficiente de agua (al menos ocho vasos de agua al día) y dormir las horas suficientes. El déficit de sueño influye en el metabolismo porque influye en la leptina (estimula el apetito) y la grelina (lo reduce). Cuando no descansamos lo suficiente, los niveles de Leptina disminuyen y los de Grelina aumentan, lo que hace que las personas que no duermen lo suficiente sean propensas a tener sobrepeso u obesidad.

Otro de los problemas de las dietas es encontrar menús atractivos y variados que no hagan caer en la monotonía. Lo importante es llevar una alimentación equilibrada y variada. No basta con comer o cenar todos los días lo mismo (la ensalada triunfa en este aspecto), porque además de que hace que nos cansemos no aporta todos los nutrientes necesarios. Hacer dieta no significa renunciar al consumo de otros alimentos. Así, es recomendable tomar tres raciones de pescado a la semana, una de legumbres y no dejar de comer carne, magra, eso sí. Las verduras deben estar presentes en todas las comidas y hay que tomar cinco piezas de fruta al día.

Karlos Arguiñano prepara el batido de frutas detox Bainet

Como todo esto es difícil de cumplir, hay cierta recetas que permiten tomar varios de estos alimentos juntos y de forma saludable. Un ejemplo de ello son los batidos, muy apetecibles ahora que han subido las temperaturas y que ayudan a bajar de peso y son saludables. Si hace unas semanas informábamos del sencillo batido detox de Karlos Arguiñano, hoy recordamos otro batido del chef vasco, que aporta energía, nutrientes, minerales, vitaminas y fibra, lo que ayuda a adelgazar, combate el envejecimiento y evita que comamos entre horas.

Para elaborarlo, necesitamos dos kiwis, un plátano, dos manzanas Granny Smith, un limón, una cucharada de miel (a ser posible natural y unas hojas de menta. La manzana tiene aproximadamente alrededor de 100 calorías que provienen de los azúcares naturales de la fruta como son fructosa. La manzana aporta fibra y antioxidantes como los flavonoides y la vitamina C, que ayudan a proteger las células contra el envejecimiento. Estos antioxidantes, mejoran la función cerebral y reducen el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Además, la vitamina C en las manzanas ayuda a producir colágeno, lo que puede mejorar la salud de la piel y reducir los signos del envejecimiento. También ayudan a reducir el colesterol y a prevenir enfermedades del corazón.

El kiwi, por su parte, tiene alrededor de 50 calorías (también en su mayoría de la fructosa y glucosa. Al igual que la manzana, es rico en vitamina C, lo que ayuda a estimular el sistema inmunológico y protege contra enfermedades. es una excelente fuente de fibra, vitamina K y potasio, lo que permite un mejor control de la presión arterial y protege el corazón.

Siempre se ha dicho que el plátano engorda pero la realidad es que tiene pocas calorías más que la manzana por ejemplo (110 frente a 100). Al igual que el fruto del manzano es rico en fibra, en vitamina C y es una buena fuente de potasio, lo que favorece la salud cardiovascular al reducir la presión arterial. El potasio es ideal para los deportistas porque mejora la resistencia y reduce los calambres musculares por eso es habitual, por ejemplo, que los tenistas lo coman durante los descansos de los partidos.

También aporta vitamina B6, contiene antioxidantes como la dopamina y la catequina. Es un alimento ideal para controlar el apetito debido a su bajo índice glucémico y fibra. Y aporta "felicidad" gracias al triptófano, un aminoácido que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y a reducir los síntomas de la depresión.

La miel no sólo sirve para endulzar porque tiene propiedades antibacterianas, antinflamatorias y antimicrobianas, es eficaz contra la tos y el resfriado y alivia la acidez estomacal.

El batido de Manzana, kiwi y plátano es recomendable tomarlo por la mañana en ayunas Bainet

¿Cómo se prepara el batido detox?

Para cuatro personas, hay que utilizar dos manzanas Granny Smith, dos kiwis, un plátano, un limón, 700 mililitros de agua fría, una cucharada de miel natural y hojas de menta. En primer lugar, exprimir el limón y ponerlo en el recipiente en el que vayamos a triturar todo. Pelar los kiwis, el plátano y las manzanas, trocearlo todo y agregarlo al vaso. Después sólo queda darte el toque dulce de la miel y echar el agua. Triturarlo todo hasta que quede un líquido homogéneo y meterlo en el frigorífico hasta el momento en el que se vaya a tomar. Este batido detox es recomendable tomarlo por la mañana y en ayunas, para que el organismo lo metabolice mejor.