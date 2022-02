Después de una jornada de intensas deliberaciones dentro de su núcleo duro, que se fracturó, la decisión de Pablo Casado ha sido resistir. No obstante, se ha visto obligado a ceder ante el poder territorial que exigía un congreso extraordinario. Ahora, en la mente dos fechas claves: mañana a las cinco de la tarde, un cita en la que el todavía presidente del PP se reunirá con los barones en un intento por ganar la batalla interna y establecer los parámetros para abordar el Congreso del PP. La otra fecha clave, el próximo martes, 1 de marzo, día en que ha sido convocada la Junta Directiva Nacional.

9:20 Almeida llega al Pleno de Cibeles “con ánimo y serenidad” de haber hecho “lo que debía” El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes a su llegada al Pleno de Cibeles que acude a la sesión “con ánimo y serenidad” de haber hecho “lo que debía”. Se trata de su primera aparición después de que este pasado jueves compareciese ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con detectives contratados por personal municipal. Requerido por su ausencia de ayer en el comité de dirección del PP, en 'Génova', ha señalado que estaba "centrado" en la preparación de esta sesión plenaria. El hemiciclo votará este martes si una comisión de investigación se encarga de esclarecer el presunto espionaje a la presidenta regional desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

9:00

En un momento, como el actual en el PP, en el que todo se analiza con lupa, caben pocas dudas de que la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiso enviar ayer un mensaje con la maratoniana agenda que protagonizó este lunes. Mensaje de puertas hacia fuera, a los madrileños; y de puertas hacia dentro, a sus compañeros de partido. Cinco actos públicos, en la Puerta del Sol y en la calle, en la capital y en municipios como Boadilla del Monte y Cercedilla. «Mi Gobierno no va a dejar un solo momento de atender a sus responsabilidades y les prometo que haré todo lo que esté en nuestra mano para que el ritmo no decaiga, que no nos detendremos y seguiremos trabajando por los intereses de todos los ciudadanos que viven y trabajan todos los días en la Comunidad de Madrid».

8:30

El Pleno ordinario que se celebra esta misma mañana en Cibeles cuenta con 47 puntos en su orden del día. Entre ellos, cuestiones tales como el nombramiento de Almudena Grandes como Hija Predilecta, las medidas extraordinarias para revitalizar la Cuesta de Moyano o la actual situación de las terrazas en la capital. Sin embargo, la atención –y concentración– de los 57 concejales que conforman el hemiciclo estará puesta en los tres últimos asuntos: sendas mociones de urgencia introducidas por el Grupo Mixto-Recupera Madrid, Más Madrid y PSOE. Todas ellas interesadas en averiguar la vinculación, si es que la ha habido, entre el Consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida y el presunto espionaje al que habría sido sometido Isabel Díaz Ayuso.

8:00

El mando popular ha echado cuentas y cree que tiene la mayoría de la Junta Directiva a su favor para que la convocatoria fuese ordinaria, ya que los críticos necesitan dos tercios de los votos. Esto, de cumplirse, les permitiría ganar tiempo con la fecha del congreso, para el que ya han empezado incluso a negociar provincialmente los apoyos necesarios para ganarlo. Su vía de salida son las informaciones sobre presunta corrupción que dicen que continuarán cercando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la posible imputación de ésta en la investigación abierta por la Fiscalía sobre la base de la denuncia del PSOE y Más País.