Lotería de Navidad 2021: sorteo en directo con el Gordo y todos los premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha arrancado este miércoles a las 9:13 horas en el Teatro Real de Madrid. Solo unos segundos después de comenzar la séptima tabla, a las 12:12 horas, los niños de San Ildefonso han cantado el Gordo: el 86.148, premiado con 400.000 euros al décimo. Se ha repartido en Madrid, Las Palmas de Gran Canarias, Santoña (Cantabria) y Ayamonte (Huelva). El segundo premio ha sido para el 72.119, que se ha vendido íntegro en Basauri (Vizcaya).

El número 89.108 ha sido el último quinto premio de la Lotería de Navidad en salir. Dotado con 60.000 euros a la serie, ha estado muy repartido por toda España.

Tres quintos premios caen en tres puntos de venta de la misma calle de Málaga

El número 34.345 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 12,45 horas en el tercer alambre de la octava tabla.

En concreto, el 34.345 ha dejado un total de 310 décimos premiados en Andalucía, 300 de ellos en Huércal de Almería (Almería), que suponen 1,8 millones de euros, y diez en Málaga capital, que suponen 60.000 euros.

Shaila Castellano -gerente de la administración de Loterías número 2, ubicada en la calle Angustias, número 1 de Ayamonte (Huelva)- se ha mostrado “feliz” porque su administración ha vendido una serie (diez décimos) del número 86.148, agraciado con el Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. Se trata de “la primera vez” que en este negocio, abierto desde hace más de 35 años, cae el Gordo de Navidad.

13:04 h La mítica ‘Doña Lola’ de Toledo repite suerte y reparte 60.000 euros más con el 34.345, séptimo quinto premio El número 34.345 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. La mítica administraión ‘Doña Lola’ de Toledo repite suerte y reparte 60.000 euros más con este séptimo quinto premio. El número fue cantado a las 12.45 horas en el tercer alambre de la octava tabla.

Trabajadores de la administración de lotería Doña Lola en Toledo celebran la venta del número 91179 agraciado con el cuarto premio de la lotería de navidad FOTO: Ángeles Visdómine EFE

13:02 h Un agraciado con un cuarto, 20.000 euros, viajará a Galicia a ver a su hijo Un agraciado de 72 años con 20.000 euros por un décimo del ‘cuarto’ 42.833 utilizará el dinero para viajar a Galicia para visitar a su hijo y también para remodelar el restaurante de su propiedad en la partida ilicitana de Arenales del Sol. Este hombre ha comprado el boleto en ventanilla de la administración de El Altet situada en la calle Valencia, donde se han repartido en ventanilla individualmente cien décimos de 42.833. Este despacho también repartió el pasado año parte de otro quinto del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. José Luis ha explicado a EFE que cada semana compra lotería en este despacho y que en esta ocasión cogió el número al azar.

12:59 h La emoción de las niñas de San Ildefonso que han cantado el Gordo Solo unos segundos después de comenzar la séptima tabla del sorteo, a las 12:12 horas de este 22 de diciembre, la niña de San Ildefonso Yanisse Alexandra Soto Rivera cantaba el número 86.148 y, a continuación, Paula Figuereo Figuereo anunciaba que estaba agraciado con el premio ‘Gordo’. Al ver la bola agraciada, las niñas de San Ildefonso, visiblemente emocionadas, han entonado el número y el premio mientras se acercaban a la mesa presidencial para enseñar las bolas, que han sido extraídas por Salvador Constantin Roa y Fernanda Daniela Laborde. Mientras las menores cantaban entre lágrimas, el público presente en el Teatro Real de Madrid, donde se celebra el Sorteo Extraordinario, ha recibido el ‘Gordo’ entre vítores, aplausos y gritos de ‘Otra, otra’.

Paula Figuereo (i) y Yanisse Alexandra, dos de las niñas de la residencia de San Ildefonso, posan minutos después de cantar el primer premio 86.148, durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 FOTO: Eduardo Parra Europa Press

La suerte ha llegado a La Palma, la isla canaria que se ha visto marcada este 2021 por la erupción del volcán Cumbre Vieja y sus devastadoras consecuencias. Y todos los españoles esperaban que este 22 de diciembre la fortuna cambiase de bando. Afortunadamente, este miércoles el Sorteo Extraordinario de Navidad 2021 ha dejado en la isla parte de los dos cuartos premios, el 42.833 y el 91.179

Ya ha salido el séptimo Quinto premio premiado de 2021 de los ocho posibles. La combinación ganadora ha sido el 34345 y está dotado con 6.000 euros el décimo premiado. Ha sido vendido en Peñaranda de Bracamonte, Huércal de Almería, Vegadeo, Burgos, Potes, Oropesa del Mar, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid, Bilbao, Berriz, Pozuelo de Alarcón...

12:39 h Un establecimiento de Duruelo de la Sierra (Soria), joven pero “con suerte” vende dos décimos del 91.179 El Bar Mingo, en Duruelo de la Sierra (Soria), ha vendido dos números del 91.179, cuarto premio dotado con 200.000 euros a la serie, un establecimiento relativamente joven, pero con experiencia a la hora de “repartir suerte” en sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. ”Si te digo la verdad, no sé ni lo que he vendido ni a quien”, explica su dueño, Lamberto Hernández que no sabe si se lo habrá vendido a algún vecino del municipio o algún veraneante. ”Intentamos hacerlo bien”, añade mientras se encontraba atendiendo el bar al que se estaban acercando gente de la localidad soriana preguntando a quién le había tocado. Hernández ha apuntado que no es el primer premio que reparte, que ya había dado alguno de La Primitiva, el Gordo de la Primitiva y la Quiniela.

La administración de lotería más antigua de la ciudad de Alicante, abierta en 1939 en la calle San Vicente esquina con Manuel Antón, se ha estrenado más de ocho décadas después con un premio principal del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, el cuarto 91.179 con un billete por 200.000 euros. La propietaria del despacho, Lucía Puertas, ha explicado a EFE que el establecimiento abrió el año en que acabó la Guerra Civil, 1939, y que hasta ahora habían repartido multitud de premios pero ninguno de los más perseguidos del sorteo de Navidad.

Un minuto después ha salido el sexto quinto premio. La combinación ganadora ha sido el 89.053 y está dotado con 6.000 euros el décimo premiado.

La Lotería de Navidad ya cuenta con el quinto premio premiado de 2021. La combinación ganadora ha sido el 69.457 y está dotado con 6.000 euros el décimo premiado. Este quinto ha recaído íntegramente en la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara, en la administración número 3, con 172 series. El número, , fue cantado a las 12.33 horas en el décimo alambre de la séptima tabla. Después de cantar el ‘Gordo’, las niñas Yanisse Alexandra Soto Rivera y Paula Figuereo Figuereo cantaron de nuevo número y premio de este quinto y Salvador Constantin Roa y Fernanda Daniela Laborde extrajeron las bolas.

El 86.148 ha dejado un total de diez décimos premiados en Andalucía, todos en Ayamonte (Huelva), que suponen cuatro millones de euros. Se han vendido en la administración de Loterías número 2, ubicada en la calle Angustias, número 1.

Una niña del Colegio de San Ildefonso bebe agua tras cantar el primer premio al 86148 del sorteo de la Lotería de Navidad celebrado en el Teatro Real de Madrid este miércoles FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

1. 92.052

El primer quinto premio del sorteo ha recaído sobre todo en Barakaldo (Vizcaya), con 130 series, seguido de Daimiel (Ciudad Real), 30, Benidorm (Alicante), Madrid, Algeciras (Cádiz), La Coruña, Camprodón (Girona), Jaén, San Pedro del Pinatar (Murcia), Manises y Canet de Berenger (Valencia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Cádiz, Granada y O Porriño (Pontevedra).

2. 70.316

Este premio ha recaído en Barcelona, con 130 series en la administración 216 de la ciudad condal, y otras 30 en Lliçà D’amunt y en Villamanán (León). También ha recaído en administraciones de Madrid y San Pedro del Pinatar (Murcia), aunque en menor medida. Por su parte, Guadassuar (Valencia) y de nuevo Manises (Valencia) han vendido una serie de este número cada una. En total, 120.000 euros repartidos entre ambas localidades. En la popular administración de la capital madrileña de Doña Manolita, se han vendido veinte series, mientras que en la que se ubica en la calle Preciados, se han vendido diez.

3. 26.711

El número 26.711 ha recaído de nuevo en Manises (una serie) y también en Peñíscola (otra serie). Un total de 120.000 euros. Ha estado muy repartido y, en el caso de la Región, ha sido vendido en Los Dolores de Cartagena, en Ceutí y Alcantarilla. En concreto, ha recaído en la calle Alfonso XIII número 67 de la diputación cartagenera de Los Dolores; en la plaza Nueva número 1 de Ceutí número 1; y en la situada en la avenida Reyes Católicos número 27 de Alcantarilla.

4. 24.198

El número 24.198 ha ido a parar sobre todo a Alicante, con 130 series en la administración número 1 de Benidorm, y 18 en la número 6 de Elche; y también en San Sebastián de los Reyes (Madrid), con 15 series. Además, ha ido a parar a A Coruña, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Lleida, Málaga, Murcia y Zaragoza.

El número 86.148 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 12.12 horas horas en el primer alambre de la séptima tabla. Ha sido vendido en Madrid, Ayamonte, Las Palmas, Santoña... La administración de la Estación de Atocha, en Madrid, tenía consignadas 129 series.

El bar El Rincón de Antonio, ubicado en el número uno de la calle Granada de Benalúa de las Villas, en la comarca granadina de los Montes, ha vendido un décimo del número 42.833, agraciado este miércoles con el primer cuarto premio del Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, dotado con 200.000 euros por serie, esto es, 20.000 euros por décimo. Es el mismo establecimiento que vendió al menos un décimo del número 61.776, agraciado en 2019 con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, dotado con 750.000 euros por serie o 75.000 euros por décimo.

La Lotería de Navidad de 2021 ya cuenta con los dos boletos ganadores del cuarto premio. Los números agraciados con el cuarto premio, dotado con 200.000 euros por serie, 20.000 euros por décimo, han sido el 42833 y el 91179. Los ganadores de este premio que se reparte en dos números en el Sorteo Extraordinario de Navidad ya pueden cobrar el importe.

En concreto, el 19.517 ha dejado un total de 170 décimos premiados en Andalucía, todos en Almería capital, que suponen 8,5 millones de euros. Se han vendido en la administración de Loterías número 10, ubicada en la calle Artes de Arcos, número 10.

La administración 3 de Manises (Valencia), ubicada en el número 5 de la Maestro Guillem, ha vendido dos quintos premios de la Lotería de Navidad. Son dos quintos premios y dos cuartos: 26711, 70316, 92052 y 42833. Manises, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, ubicada a poco menos de 20 kilómetros de Valencia, alberga el aeropuerto de Valencia, y además de por ser una localidad tocada por la suerte, es conocida por la fabricación de cerámica tradicional.

Se hizo esperar, pero el tercer premio volvió a agraciar a Barcelona. O , más concretamente, a la provincia. Ya que el número 19527 de la Lotería de Navidad 2021 se vendió en Granollers y Calella y ha repartido 50.000 euros el décimo.

Sale el cuarto quinto premio del sorteo de la Lotería de la Navidad, el 24.198, premiado con 60.00 euros en cada serie, 6.000 al décimo. Ha sido vendido en Benidorm, Elche, San Sebastián de los Reyes, Laxe, Barcelona, Castro Urdiales, Las Palmas, Sort, Málaga, San Pedro del Pinatar, Calatayud.

“El Gordo” que le tocará a Hacienda en el Sorteo de la Lotería de Navidad este año podrá ascender a 156,5 millones de euros si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En el caso de que se vendieran todos los décimos premiados, la Administración pública recaudaría 123,8 millones del ‘Gordo’, otros 29,2 millones del segundo premio y 3,4 millones del tercer premio. El “aguinaldo” para las arcas públicas se mantiene en el mismo nivel que el año pasado desde que el mínimo exento de tributación se incrementó en 2020.

El 91.179 ha dejado un total de 350 décimos premiados en Andalucía, 340 de ellos en Jaén capital, cinco en La Antilla (Huelva) y otros cinco en Pinos Puente (Granada). Los 340 décimos en Jaén suponen 6,8 millones de euros; los cinco en La Antilla, 100.000 euros, y los cinco en Pinos Puente, otros 100.000 euros.

Eran las 10:48 horas cuando salió el Segundo: 72119. Son 125.000 euros por décimo y 1,25 millones a la serie aunque en esta ocasión se ha venido, en su mayor parte, en participaciones de la Escuela de Balonmano de Basauri (Vizcaya).

La categoría senior entrena esta tarde en el polideportivo Urbi de 19:00 a 21:00 horas aunque probablemente hoy se lo saltarán. “Yo como no cogí participaciones, prefiero no saber cuánto toca por cada una”, aseguraban desde el polideportivo. Otro compañero apuntaba que eran 15.000 euros. “Yo sí que cogí varias pero todavía no sé ni cuántas”, explicaba otro empleado.

Vídeo del primer cuarto premio, el 42.833

El Bombo de la Lotería de Navidad ya ha seleccionado el número para el Tercer premio. Este ha sido el 19517 dotado con 50.000 euros el décimo. El premio se ha repartido en Valencia, Calella (Barcelona), Almería, Granollers (Barcelona) y Badajoz.

El primer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2021, el 92.052, del que la administración ubicada en la calle Isaac Peral número 10 de Barakaldo ha repartido entre 80 y 85 series, ha dejado unos cinco millones de euros en el Colegio Arteagabeitia de esta localidad vizcaína, que jugaba todos los años el mismo número.

El primer quinto premio deja unos 5 millones en un colegio de Barakaldo FOTO: Javier Zorrilla EFE

La Región de Murcia ha vuelto a ser agraciada este año en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad con el número 42.833, que ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios dotado con 200.000 euros a la serie. El premio ha estado muy repartido y, en la Región de Murcia, ha caído en Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Molina de Segura y Murcia.

Ocho localidades catalanes han pellizcado parte del número 42.833, agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

Vista de la administración de loterías en la calle Preciados en Madrid en la que ha caído uno de los quintos premios, permanece cerrada como protesta para exigir unas comisiones justas, este miércoles.

Administraciones de lotería cerradas como protesta FOTO: Miguel Oses EFE

En concreto, el 42.833 ha dejado un total de 169 décimos premiados en Andalucía, 149 de ellos en Sevilla capital, diez en Aguadulce (Almería), dos en Carboneras (Almería), uno en Villamartín (Cádiz), El Puerto de Santa María (Cádiz), Baena (Córdoba), Benalúa de las Villas (Granada), Málaga capital, Benalmádena (Málaga), Torre del Mar (Málaga) y Gerena (Sevilla).

La Lotería de Navidad ya cuenta con el tercer quinto premio premiado de 2021. La combinación ganadora ha sido el 26711 y está dotado con 6.000 euros el décimo premiado. El número fue cantado a las 11.13 horas en el primer alambre de la quinta tabla. El mayor número de series de este número se ha vendido en Madrid (278)

La Lotería de Navidad ya cuenta con las dos combinaciones ganadoras del cuarto premio. Este segundo es el 91.179 con 20.000 euros el décimo. El número fue cantado a las 11.11 horas en el primer alambre de la quinta tabla. Ha sido vendido en San Pedro del Pinatar y Murcia. En concreto, ha sido vendido en la administración situada en el Paseo de Florencia, número 5, de Murcia; y en la administración ‘El Perolo’ ubicada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar, número 17.

Vídeo del segundo premio de la Lotería de Navidad: 72.119

Trabajadores y vecinos de la administración número 3 de Manises, sita en la calle Maestro Guilen, celebran la venta de dos de los quintos premios, el número 92.052 y el 70.316

Manises reparte suerte con los dos primeros quintos premios FOTO: Miguel Ángel Polo EFE

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este miércoles 22 de diciembre alrededor de las 7.30 horas, para permitir la entrada a los medios de comunicación acreditados, a las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso, al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 y al público reducido por seguridad ante la Covid-19.

El número 42.833 es el primer cuarto premio en salir de la Lotería de Navidad y está dotado con 200.000 euros a la serie. Ha sido vendido en El Espinar, en Sevilla, en Canatabria, Madrid, Alicante, Almería, Valencia y Barcelona

El número 72.119, ha sido agraciado con el segundo premio y dotado con 1.250.0000 euros a la serie. El segundo premio ha salido a las 10:48 horas, transcurrida una hora y media desde el inicio del sorteo.

Y se ha consignado en su totalidad, las 172 series, en Basauri, Vizacaya.

FACUA-Consumidores en Acción alerta a los usuarios ante los fraudes que pueden sufrir con sus décimos o participaciones. Un práctica que se repite año tras año es la compra de billetes con el reclamo de que se ahorrarán el pago de los impuestos correspondientes, o bien con el de la entrega de cantidades superiores por parte de los posibles compradores.

‘El Perolo’ de San Pedro del Pinatar (Murcia): “Llevamos 24 premios mayores vendidos en seis años”

La administración de loterías ‘El Perolo’, de San Pedro del Pinatar (Murcia), ha vendido un total de diez décimos del número 92.052 y otros diez boletos del 70.316, ambos agraciados con un quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. De esta forma, la administración de loterías ‘El Perolo’ situada en la calle Gabriel Cañadas de San Pedro del Pinatar ha repartido un total de 120.000 euros, es decir, 60.000 euros correspondientes a cada uno de los números. El responsable de la administración ‘El Perolo’, Miguel Ángel Zapata, ha señalado en declaraciones a Europa Press que han vendido 10 décimos del 92.052, lo que supone una cuantía total de 60.000 euros. Se vendieron en ventanilla, por lo que han sido adquiridos por diez personas diferentes.

El lotero de Daimiel expresa su alegría por vender el 92.052: “No me esperaba que saliera tan pronto”

José Vicente García, el dueño de la administración de lotería de Daimiel (Ciudad Real) que ha vendido el número 92.05, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, ha expresado su alegría y ha asegurado que no se esperaba que este premio “fuera a salir tan pronto” y fuera a tocar en su local. Aunque la administración suele abrir a las 10.00 horas, hoy este lotero estaba ya en su local a las 8.30 horas trabajando. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que “es pronto” para determinar cuánto ha repartido porque desconoce lo que ha devuelto y lo que ha vendido.

El primer quinto premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado 60.000 euros en Jaén capital gracias a una serie del número 92.052. En concreto, los décimos han sido vendidos en la administración número 14 de la ciudad, ubicada en el centro comercial La Loma, según ha confirmado su responsable, Francisco, que se ha enterado de la buena noticia en el coche, de camino al establecimiento, según ha explicado en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press. Por el momento, no ha tenido conocimiento de ningún agraciado. Y es que por esta administración, que no es nueva en lo dar premios de la Lotería, pasa un gran número de personas. Y entre las terminaciones que más se llevan, figura precisamente el dos, junto con el siete y el cinco.

El 70.316, segundo quinto premio del Sorteo de Navidad, cae en Doña Manolita y en Preciados

El número 70.316 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y que en Madrid ha repartido un pellizco en la administración de ‘Doña Manolita’ y en el número 7 de la calle Preciados. En la popular administración situada en la calle del Carmen número 22 de la capital, conocida como ‘Doña Manolita’, se han vendido veinte series, mientras que en la que se ubica en la calle Preciados, administración 239, se han vendido diez.

Vídeo del segundo quinto premio, el 70.316

Villamañán (León) vende 30 series del 70.316, segundo quinto premio

El número 70.316 ha sido el segundo quinto premio en salir. Cantado a las 10:03 horas en el décimo alambre de la segunda tabla, se ha vendido entre otros puntos en la localidad leonesa de Villamañán, en concreto en la Administración número 1 ubicada en la Plaza Mayor número 12, donde están consignadas 30 series, lo que asciende a 1,8 millones de euros.

El segundo quinto premio vuelve a elegir Manises (Valencia)

El número 70.316 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, y se ha vendido, entre otras localidades, en Manises --que ya ha repartido parte del primer quinto premio-- y Guadassuar. El número ha sido cantado a las 10.03 horas en el décimo alambre de la segunda tabla.

El vendedor de O Porriño (Pontevedra) que ha vendido 18 premios en 8 años

El vendedor de O Porriño (Pontevedra) que ha repartido en el sorteo de la Lotería de Navidad un quinto premio ha expresado su satisfacción por otorgar, un año más, la suerte. Así lo ha manifestado a Ep mientras recibía felicitaciones de algunos vecinos de la localidad. “Es la confirmación al trabajo de todo un año”. “En ocho años, llevamos 18 grandes premios”, ha remarcado Andrés Martínez, que se ha mostrado muy contento por este nuevo premio.

El número 92.052, agraciado con el primero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, ha dejado 6.000 euros en Granada capital, vendido por máquina en un popular kiosco de prensa de la turística Plaza Nueva.

El número 92.052, primero de los ocho quintos premios, y primero de los premios que ha salido en el Sorteo de la Lotería de Navidad de 2021, ha dejado 60.000 euros repartidos en Algeciras y 6.000 con un décimo vendido en la capital gaditana.

La Lotería de Navidad ya cuenta con el segundo quinto premio. La combinación ganadora ha sido el 70316 y está dotado con 6.000 euros el décimo premiado. El número ha sido vendido en Barcelona, Lliçà d’Amunt, Villamañán, Madrid, San Pedro del Pinatar, Gadassuar, Manises...

El sorteo de la Lotería de Navidad ha comenzado puntualmente a las 9 de la mañana en el Teatro Real. Este año el sorteo se celebra con público, aunque con restricción de aforo y asientos numerados. Estas medidas de seguridad por el coronavirus no han evitado que muchas de las personas que acuden a vivir en directo el reparto de premios acudan disfrazados.

Una bola ha quedado atascada y un funcionario ha golpeado levemente la tolva para hacerla caer al interior del bombo grande, una acción absolutamente normal. Sin embargo, está circulando por las redes una imagen que ha despertado todas las alarmas

El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte hoy 2.408 millones de euros en premios entre los 172 millones de décimos emitidos. Para saber si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2021, consulta y comprueba todos los premios y resultados. Para ello, introduce el número de tu décimo, billete o participación y el importe jugado para comprobar si has ganado alguno de los premios del Sorteo de Navidad y, en caso de haber resultado premiado, la cantidad a la que asciende el premio.

Una administración de Camprodon (Girona) ha repartido una serie del primer quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el 92.052. El número, dotado con 60.000 euros a la serie, fue cantado a las 9.23 horas en el quinto alambre de la primera tabla. En el Sorteo de Navidad 2021 se han puesto a la venta un total de 172 millones de décimos.

El conflicto surge en base a las comisiones percibidas por las administraciones en base a los productos de Loterías y Apuestas del Estado que, según reclaman desde “Loteros por la lucha”, llevan paralizadas desde hace 17 años

Vista de la manifestación de loteros para exigir una comisiones justas a las puertas del Teatro Real donde este miércoles se celebra el sorteo de la lotería de Navidad FOTO: Miguel Osés EFE

Lo ha vuelto a hacer. La Administración de Lotería Perolo situada en el municipio de San Pedro del Pinatar ha vuelto a ser una de las administraciones más destacadas en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, tras ser una de las que ha vendido el 92052, número agraciado con el primer quinto premio dotado con 60.000 euros a la serie.

Una niña del Colegio de San Ildefonso canta uno de los quintos premios del sorteo de la Lotería de Navidad FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

El primer quinto premio deja 270.000 euros en la Comunitat Valenciana

El número 92.052, el primero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha dejado 270.000 euros en la Comunitat Valenciana repartidos en las provincias de Alicante y Valencia.

Comienza la segunda tabla que será cantada por Samuel Dávalos Durán y Judith García Benítez.

El 92.052, agraciado con el primer quinto premio, reparte un pellizco en Doña Manolita

El número 92.052 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Dos series han sido vendidos en la conocida administración de la Lotería de ‘Doña Manolita’, situada en la calle del Carmen de Madrid. Es decir, han dispensado 20 décimos, 120.000 euros.

El primer quinto premio del sorteo, el 92.052, se ha vendido en Barakaldo (VIzcaya), Daimiel (Ciudad Real), Benidorm (Alicante), Madrid, Algeciras (Cádiz), La Coruña, Camprodón (Girona), Jaén, San Pedro del Pinatar (Murcia), Manises y Canet de Berenger (Valencia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Cádiz, Granada y O Porriño (Pontevedra)

El número 92.052 ha sido premiado con el primero de los quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo, del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha salido a las 9.23 horas y ha sido el primero de los grandes premios de este sorteo. NYanisse y Luis han sido los niños que han dado la primera alegría de la mañana.

Se ha terminado la primera lira del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021. De momento, ningún premio.

A las 9.07 horas, se han introducido las bolas correspondientes a los premios de pedrea y, seguidamente, los premios mayores han sido proclamadas según categorías por un funcionario de Loterías y Apuestas del Estado ante la mesa que preside el sorteo de Navidad 2021, antes de introducirlas, tras varias comprobaciones, en el bombo pequeño. A las 9.10 horas se ha proclamado el premio ‘Gordo’ entre los aplausos de los presentes. A las 9.11 horas ha concluido esta labor y han aparecido los niños y niñas de San Ildefonso, han tomado posiciones en el escenario del Teatro Real para comenzar de inmediato el sorteo a las 9.13 horas.

Cada madrileño ha gastado una media de 77,89 euros en décimos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Esto coloca a Madrid por encima de la media nacional de este año, que se sitúa en 66,60 euros en décimos, pero todavía lejos de los ciudadanos de la comunidad autónoma que más invierten en el sueño de ganar el Gordo. Eso sí, esta cantidad es estimativa ya que el dato será definitivo cuando se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

El presidente de Loterías desea que los premios “estén muy repartidos” y toque “a los más necesitados”

El presidente de Lotería y Apuestas del Estado , Jesús Huerta, ha expresado su deseo de que los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad “estén muy repartidos” y toquen “a los más necesitados”. “Siempre quiero que le toque al mayor número de personas, que esté muy repartido; que se reparta por las provincias por todo el territorio y que toque a las personas más necesitadas de la sociedad, porque es lo que nos deja con una mayor satisfacción”, ha expresado Huerta en una entrevista en TVE.

Comienzan a girar los bombos en el Teatro Real

Los bombos del sorteo extraordinario de Navidad han comenzado a girar a las 09.12 horas en el Teatro Real, el más popular y esperado del año.

Se agota el número ‘1880′ entre los clientes del “turrón más caro del mundo”

Los 1.720 décimos del número íntegro del ‘01880′ del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional se han agotado hace semanas entre los clientes del “turrón más caro del mundo”. La directora de Marketing de Turrón 1880 de Jijona (Alicante), Beatriz Sirvent, ha explicado a Efe que desde hace décadas compran cada año por Navidad el número completo a la única administración de la localidad (en la céntrica avenida de la Constitución, junto al ayuntamiento) y ha añadido que, como ocurre habitualmente, este año se ha terminado semanas antes del sorteo. Parte de los boletos han sido comprados por la plantilla y el resto por parte de los clientes que han acudido al punto de venta de la propia fábrica, en un polígono industrial de Jijona, o bien en las dos tiendas que Turrón 1880 tiene en Madrid y Alicante, ambas situadas en la calle Mayor de las respectivas ciudades.

Arranca el Sorteo de La Lotería de La Navidad

El Gordo de este año estará dotado con cuatro millones de euros por serie, es decir, 400.000 euros al décimo, mientras que el ganador del segundo premio se embolsará 1.250.000 euros por serie (125.000 euros al décimo).

Vista del ambiente antes del sorteo de la Lotería de Navidad celebrada en el Teatro Real de Madrid este miércoles FOTO: JUAN CARLOS HIDALGO EFE

Chuchi, primero en entrar al Teatro Real tras 5 días de cola con “mucho frío” e “ilusión” tras la pandemia

Chuchi, de Cantabria, ha sido el primero en entrar al Sorteo de la Lotería 2021 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Vestido de “viuda de la Lotería”, Chuchi ha pasado cinco noches en la calle “con mucho frío” pero con “muchísima ilusión” por poder volver a ver el Sorteo en directo después de que en 2020 no se permitiera la asistencia de público por la pandemia. “Llegué el viernes y he pasado mucho frío porque son muchos días”, ha reconocido, antes de señalar que “está acostumbrado” porque ya son “14 años” los que lleva viniendo a Madrid el día 22 de diciembre. “Soy el segundo más veterano”, ha explicado.

Los “personajes” del Sorteo

Los disfraces han vuelto al Teatro Real, que ha abierto la puerta a las 7.30 horas para colocar a las personas que desde anoche hacían cola para entrar.

Una mujer disfrazada minutos antes del inicio de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021, en el Teatro Real de Madrid FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Los loteros se manifiestan frente al Teatro Real para exigir unas comisiones justas

Un manifestación de loteros se concentra a las puertas del Teatro Real, donde este miércoles se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, para exigir unas comisiones justas.

08:41 h Introducen las 100.000 bolas de los números de Lotería de Navidad en su bombo en el Teatro Real de Madrid. Cuando finalice, se comenzará a llenar el bombo de los premios con 1.807 bolas.

El sorteo de la Lotería de Navidad tendrá una duración de entre tres y cuatro horas.

08:13 h A las 8.30 se constituirá la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo El Sorteo Extraordinario de Navidad, cuya primera edición se celebró en España en 1812, se hace por el sistema tradicional, es decir, un bombo para números y otro para premios. Estrenará 193 bolas de boj en sus bombos, la aplicación bizum para cobrar premios menores de 2.000 euros y las mencionadas butacas numeradas para los espectadores. A las 8.30 se constituirá la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo y, a continuación, las bolas de los números y de los premios se transportarán mecánicamente desde la tolva, se introducirán en los bombos, se cerrarán y se voltearán simultáneamente.

Los primeros en llegar al Teatro Real que este año vuelve a contar con público en el Sorteo FOTO: EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Aunque hay quien juega el mismo número durante toda su vida esperando ser el agraciado, también existen aquellos que compran una gran cantidad de décimos para diversificar y tener más posibilidades de ser los ganadores. Incluso, hay quien recurre a técnicas de superstición o teorías matemáticas para escoger el boleto que ese año le permitirá celebrar con sus seres queridos un premio de gran magnitud.

La mañana siguiente a la erupción del volcán en La Palma el teléfono no paró de sonar en la Administración de Loterías “La Bona Sort” de Terrassa, llevando las consecuencias de este fenómeno a más de 2.500 kilómetros del punto en el que la tierra se abrió. El número 19.921 de la Lotería de Navidad llevaba colgado del cristal desde el mes de julio “sin mucho éxito”, según cuenta Julia Antequera, dependienta de la administración, que recuerda cómo en una sola mañana no pararon de recibir llamadas y personas acercándose a la ventanilla hasta agotar los 1.710 décimos que había en el local: “A las tres ya no quedaba nada”.

07:40 h El Teatro Real de Madrid abre sus puertas para el sorteo de Navidad 2021 El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este miércoles 22 de diciembre en torno a las 7.30 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación acreditados, las niñas y niños de la Residencia de San Ildefonso, al público reducido por seguridad ante la Covid-19 y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2021. Aunque de forma limitada -el aforo es de unas 180 personas-, el público ha vuelto este año a las butacas del Real, después de que en 2020, por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña, los espectadores no pudieran presenciar en directo su celebración a consecuencia de las medidas sanitarias implementadas para frenar la propagación del virus.

07:28 h El 5 es el reintegro más repetido de ‘El Gordo’ del sorteo de Navidad, con 32 ocasiones en toda la historia El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como ‘El Gordo’, más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. En el lado opuesto, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), recogidos por Europa Press. Por su parte, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 23 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 lo han sido 22 veces, y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con ‘El Gordo’ de este tradicional sorteo navideño 21 veces. Así, de los 210 sorteos celebrados hasta la fecha, el primer premio ha correspondido en 64 ocasiones a un número comprendido entre el cero y el 10.000; en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000; y en otras 73 ocasiones a un número entre el 30.001 y el 99.999.

07:23 h “La Virgen de la granada”, imagen que ilustra el décimo de la Lotería de Navidad 2021 La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado adorna desde 1960 los décimos de Lotería de Navidad con obras artísticas y literarias de carácter religioso para resaltar el espíritu cristiano de estas fechas. Este año, los décimos de la Lotería de Navidad 2021 incluyen un cuadro dedicado a la virgen María conocido como “La Virgen de la granada’, que data de 1426 y pertenece al pintor italiano renacentista Guido di Pietro.

Aunque existen lugares donde parece que los premios importantes siempre toquen como Doña Manolita, en Madrid o La Bruixa D’or en Cataluña, hay ciudades que parecen malditas por la fortuna. Repasamos aquellas localidades donde El Gordo ha decidido no tocar nunca a lo largo de los 200 años de historia de la Lotería de Navidad.

Habrá más espacio entre los bombos, el aforo será reducido y no se podrá ingerir alimentos para que nadie tenga que bajarse la mascarilla. Toda precaución es poca para garantizar que nadie pueda contagiarse de covid durante el sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra esta mañana en el Teatro Real de Madrid. El Comité de Expertos Sanitarios del teatro, en coordinación con Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, ha elaborado un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que «vele por el bienestar de las niñas y niños que cantan los premios, de los trabajadores de Loterías, de los medios de comunicación y del público asistente».

Solo quedan unos minutos para saber quiénes serán los afortunados que se llevarán a casa los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará a lo largo de esta mañana en el Teatro Real de Madrid. Los niños de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid cantarán las 2.408 combinaciones ganadoras; como llevan haciendo desde el año 1812 (durante el reinado de Carlos III).

07:03 h Loteros prevén ventas de más de 3.100 millones del Sorteo de Navidad 2021, un 15% más que el año pasado La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (Anapal) prevé ventas de más de 3.100 millones de euros en décimos y participaciones del Sorteo de la Lotería de Navidad 2021, lo que supone un 15% más que el año anterior y recuperar niveles de venta previos a la pandemia de la Covid-19. Así lo ha dado a conocer la asociación, que ha destacado que, tras las últimas compras de las semanas previas al sorteo, las administraciones rondarán los 150 millones de décimos vendidos para ‘El Gordo’ de Navidad. En este sentido, ha destacado que este sorteo es “el más significativo” para Loterías y Apuestas del Estado (Selae), ya que supone más de 30% del total anual de recaudación en juego público. Entre el 80 y el 90% de los décimos vendidos para ‘El Gordo’ lo comercializa la red de ventas profesional que integran las Administraciones de Loterías.

07:00 h Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad 2021 El premio del Gordo de la Lotería de Navidad 2021 es de 4 millones de euros a la serie, lo que significa que cada a cada décimo le corresponden 400.000 por décimo o lo que es lo mismo 20.000 por euro jugado. El segundo premio, otorga 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo o 6.250 por euro), y el tercero es de 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado). Además, los que tengan en su poder alguno de los dos cuartos premios que resulten ganadores, tendrán derecho a un premio de 200.000 euros por serie (20.000 por décimo, 1.000 por euro jugado). Los ocho quintos premios también provocarán la alegría en distintos puntos de la geografía española con 60.000 euros por serie (6.000 por serie, 300 por cada euro jugado). En el caso de que ninguno de los décimos o participaciones que tenga en su poder resulte agraciado, siempre le quedará comprobar la pedrea de la Lotería de Navidad 2021, que corresponde a 1.794 números y con los que se pueden ganar 1.000 euros por billete (sí, esa de los miiiiiiil euroooos que resuena durante todo el sorteo), 5 euros por euro invertido.

A diferencia del año pasado en el que el Teatro Real permaneció vacío, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 se celebra con aforo reducido de público. Loterías y Apuestas del Estado, la Residencia de San Ildefonso y el Teatro Real han elaborado un protocolo de seguridad con varias medidas que “tratan de equilibrar la seguridad sanitaria con asistencia de público de forma testimonial, ya que su presencia aporta alegría y color al sorteo”

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, al igual que ocurre con cualquier otro evento con un resultado sobre el que no tenemos ningún control, es la ocasión perfecta para que surjan infinidad de supersticiones. Al fin y al cabo, no hay trampa ni cartón, es puro azar. Ni siquiera somos capaces de encontrar una fórmula matemática que nos acerque un poco al premio. Y si no hay una forma de aproximarse al problema desde la lógica... quizás debamos intentarlo de otras maneras:

En el año 2018 s aprobó una nueva regulación que cambió la forma de recaudar por parte de Hacienda. Con entrada en vigor en 2019, todos aquellos premios de hasta 20.000 euros están exentos de pagar el gravamen por haber resultado ganador en un sorteo.

Administración número 67. Doña Manolita. Celebración del primer premio, del gordo de la Lotería de Navidad FOTO: Cipriano Pastrano / La Razón

Han pasado ya más de 200 años desde que se celebró el primer Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. Esta larga historia hace que sea una de las tradiciones más extendidas en nuestro país. El sorteo es parte de nuestra Navidad, su historia nos trae infinidad de recuerdos, y es símbolo de ilusión y buena suerte. Además, es el sorteo más importante del organismo Loterías y Apuestas del Estado, pues supone un 30 % de la facturación anual.

06:30 h A partir de las 8:30 se constituye la junta que preside el evento y a continuación se muestran las bolas, se depositan en la tolva (recipiente transparente que se utiliza para trasladar las bolas) y se reparten en los dos bombos: el grande con los números y el pequeño con los premios. Una vez finalizado todo este proceso, normalmente sobre las 09:00, da comienzo el sorteo.

Todas las combinaciones entre el 00000 y el 99999, tienen las mismas probabilidades de ganar el gordo en la Lotería de Navidad. Sin embargo, la suerte es caprichosa y ha hecho que algunas cifras hayan salido premiadas en más ocasiones que otras.