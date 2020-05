Sigue minuto a minuto la evolución del coronavirus en la Comunitat Valenciana

Domingo, 10 de mayo

20: 00 h. Ribó quiere denunciar al Arzobispado de Valencia por abrir la Basílica

La Policía Local de Valencia ha elevado al Ministerio de Interior una propuesta de denuncia al Arzobispado porque este domingo, festividad de la Virgen de los Desamparados, ha abierto la Basílica y ha propiciado la aglomeración de fieles para ve la imagen de su patrona.

17: 00 h. Los centros de salud comienzan el lunes a hacer test de coronavirus a los enfermos leves

Todos los centros de salud de atención primaria de la Comunitat Valenciana van a realizar desde este lunes test PCR a todos los sospechosos de coronavirus con sintomatología leve. Con esta nueva directriz se comienza a aplicar el nuevo protocolo del Ministerio de Sanidad, que hasta ahora dictaba que las personas con sintomatología leve (tos, poca fiebre, dolor garganta o fatiga) debían estar seguidas por su médico de atención primaria, pero no había que hacerles la prueba.

“No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad del partido”. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha defendido que la Comunitat Valenciana actuó de manera impecable y que cumplía los criterios exigidos por el Ministerio de Sanidad. “No quiero criticar a nadie, pero sí explicitar la necesidad de transparencia porque se crea un marco de confusión que acaba afectando a la credibilidad”.

Hoy hubiese sido un día de fiesta para la ciudad de Valencia. Miles de valencianos habrían llenado la plaza de la Virgen para ver el tradicional trasladado, el acto más multitudinario de esta festividad. Algunos se han podido acercar a las puertas de la Basílica y muchos otros se han unido a la celebración desde sus casas. A las doce, coincidiendo con el volteo de las campanas, han salido a sus balcones y han lanzado vítores a la Geperudeta.

Presidente: la acusación, en mi opinión grave, que hoy ha lanzado el ínclito Fernando Simón al Consell “la Comunitat Valenciana tiene un número nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se ha dado un test diagnóstico”, además de indignar, debe llevar a la reflexión sobre la gestión sanitaria realizada en nuestra tierra. Desde el respeto y la consideración que te profeso, pienso que tienes, que tenemos, razón para sentirnos discriminados respecto a otras Comunidades. No es nuevo. A la vez, me duele expresarlo, la proclama obliga a reconocer lo que haya de cierto en ella.

Hasta la actualidad se han producido un total de 1.338 fallecimientos en la Comunitat Valenciana: 201 en la provincia de Castellón, 471 en la Alicante y 666 en la de Valencia. Diez en las últimas 24 horas (8 confirmados por PCR y 2 con vínculo epidemiológico).

La Comunitat Valenciana debe realizar más test para lograr pasar en su totalidad a la fase 1. El director del Centro de Coordinacíon de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha precisado esta mañana uno de los motivos por los que se ha dejado a la mitad de los valencianos en fase 0. “La Comunitat Valenciana tiene un número nada desdeñable de casos sospechosos sin diagnóstico”

10: 00 h. Así se preparan las tiendas de moda de barrio para la vuelta de sus clientes

Instalar un generador de ozono y un armario para desinfectar las prendas que se prueben las clientas y no se compren es la iniciativa que ha adoptado una pequeña tienda de ropa de València para que, cuando reabra este lunes con cita previa, la clientela acuda tranquila y sin miedo a contagiarse de coronavirus.

Aproximadamente la mitad de los municipios de la Comunitat Valenciana sí pasarán a la fase 1. La Conselleria de Sanidad ha pasado el listado para aclarar las dudas generadas, puesto que la selección se ha realizado por departamentos de salud, una división que no corresponde ni por provincias ni comarcas.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha tratado de justificar los motivos por los que el Ministerio no ha permitido que toda la Comunitat Valenciana avanzase hacia la fase 1. Mucho más calmada que ayer por la noche, cuando criticó duramente que se dejase a la mitad del territorio en la fase cero, ha hecho una primera interpretación de los motivos que han llevado al Ministerio de Sanidad a tomar esta decisión.